Субсидии на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры: как рассматриваются заявки

Министр нацэкономики приказом от 4 сентября 2025 года утвердил Правила рассмотрения заявок для финансирования и субсидирования по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Правилами определены понятия:

финансовый оператор – АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";

технический оператор – юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определенное правительством РК в качестве технического оператора в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Финансовый оператор рассматривает заявки на корректность заполнения и полноту прилагаемых документов.

Указывается, что финансовый оператор рассматривает заявку после получения на электронной платформе согласования заявки техническим оператором, а также получения заключения и определения предварительного уровня тарифа тарифным регулятором. Срок рассмотрения – 7 рабочих дней.

Если на момент подачи заявки электронная платформа не введена в эксплуатацию либо временно не функционирует, подача заявки с приложением подтверждающих документов осуществляется посредством единого портала поддержки бизнеса.

Днем подачи заявки субъектом естественных монополий считается рабочий день ее поступления к финансовому оператору.

Финансовый оператор определяет механизм финансирования в соответствии с Национальным проектом «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденным постановлением правительства РК от 25 декабря 2024 года № 1102 (Национальный проект) на основании технических, финансовых и юридических критериев.

Техническим критерием рассмотрения заявки финансовым оператором для определения механизма финансирования является наличие устойчивого роста численности населения на соответствующей территории.

Финансовыми критериями для рассмотрения заявки на предмет финансовой устойчивости и платежеспособности являются:

отсутствие признаков банкротства;

отсутствие просроченных обязательств перед государственным бюджетом или кредиторами;

наличие денежных средств на обслуживание текущих обязательств;

наличие отрицательной динамики финансовых показателей;

для инструмента, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил наличие обязательства соответствующего местного исполнительного органа о полном покрытии суммы вознаграждения и основного долга за счет местного бюджета или покрытии не менее 10% ставки вознаграждения по облигационному займу и основного долга за счет тарифа, отраженной в финансовой модели проекта;

для инструмента прямого кредитования, покрытие не менее 10% ставки вознаграждения по займу и основного долга за счет тарифа, отраженной в финансовой модели проекта.

Юридическими критериями являются:

регистрация юридического лица субъекта естественных монополий на территории РК;

отсутствие судебных разбирательств по банкротству, а также по вопросам, в результате которых имеется возможность отчуждения имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, включая ареста имущества.

При несоответствии проекта критериям его возвращают на доработку посредством электронной платформы с перечнем рекомендаций необходимых корректировок.

Срок рассмотрения проекта после внесения субъектом естественных монополий соответствующих корректировок начинается с даты его повторного направления посредством электронной платформы.

В случае отсутствия возможности корректировки, финансовый оператор направляет уведомление о повторном рассмотрении уполномоченным органом совместно с тарифным регулятором, местным исполнительным органом и субъектом естественных монополий для определения иных нерыночных источников финансирования, включая рекомендации по улучшению (оздоровлению) финансовых показателей проекта.

Срок рассмотрения прерывается в случае необходимости получения предварительной позиции от дочерних организаций финансового оператора и финансовых институтов о заинтересованности и/или возможности финансирования проекта посредством электронной платформы или иного способа взаимодействия.

Финансовый оператор в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки субъекта естественной монополии с прилагаемыми документами, и в случае, если это необходимо для определения конкретного механизма финансирования, направляет письма в финансовые институты для получения их предварительных позиций.

Финансовые институты в течение 10 рабочих дней с момента поступления письма финансового оператора представить свои предварительные позиции о потенциальной возможности финансировать проект.

Финансовый оператор в рамках рассмотрения заявки одновременно направляет в дочерние организации финансового оператора, банки второго уровня и международные финансовые институты информацию о предполагаемом механизме финансирования в соответствии внутренними нормативными документами и/или нормативными правовыми актами, на предмет:

индикативного рассмотрения проекта со стороны акционерного общества «Банк Развития Казахстана», банков второго уровня и международных финансовых институтов в случае механизма прямого финансирования;

проверки долгового лимита местного исполнительного органа со стороны акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» в случае механизма финансирования через выпуск государственных ценных бумаг.

В случаях, когда лимиты долга местных исполнительных органов не позволяют финансировать проект, финансовый оператор дает субъекту естественной монополии рекомендацию об определении иных нерыночных механизмов финансирования или иных нерыночных источников финансирования с уведомлением посредством электронной платформы уполномоченного органа, тарифного регулятора и местного исполнительного органа.

Повторная заявка субъекта естественных монополий, поступившая в течение одного года с новым проектом строительства не рассматривается финансовым оператором при условии, что в документы не вносились изменения и (или) дополнения до поступления новой заявки.

Заявки субъектов естественных монополий, не имеющие государственной доли участия, стоимость проектов которых составляет менее 3 миллиардов тенге, при соответствии критериям автоматически направляются на рассмотрение проектного офиса при финансовом операторе для определения возможности финансирования со стороны банков второго уровня.

Дальнейшая реализация проекта определяется в зависимости от механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу.

При принятии решения по итогам определения финансовым оператором механизма финансирования также указывается на потенциальную возможность и условия применения субсидирования части ставки вознаграждения по проекту.

По результатам рассмотрения соответствующей заявки дочерней организацией финансового оператора, банком второго уровня или международным финансовым институтом, направляется уведомление финансовому оператору и субъекту естественных монополии в зависимости от выбранного механизма финансирования согласно условиям Национального проекта.

После завершения всех процедур и определения финансовым оператором механизма финансирования субъект естественных монополий и местный исполнительный орган уведомляют о выбранном механизме финансирования в соответствии с Национальным проектом посредством электронной платформы.

Письменное заключение финансового оператора размещается на электронной платформе не позднее одного рабочего дня с момента его подписания.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.