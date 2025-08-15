#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Право

Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:03 Фото: pixabay
Министр энергетики, министр цифрового развития, министр труда и министр нацэкономики совместным приказом изменили пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи", сообщает Zakon.kz.

Поправками уточняется понятие:

  • потенциальный услугополучатель – получатель государственной адресной социальной помощи и (или) жилищной помощи по состоянию на последнее число месяца, предшествующего отчетному, проживающий в регионах проведения пилотного проекта.

Также предусмотрено, что активация ваучера осуществляется услугополучателем ежемесячно с 7-го по 29-е число текущего месяца. Активация ваучера после 29-го числа текущего месяца недоступна.

Неактивированные ваучеры, выданные в рамках услуги, имеют срок действия до 29-го числа текущего месяца.

При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя на SMS-сообщение по истечении 7 календарных дней потенциальному услугополучателю отправляется повторное SMS-сообщение. При отсутствии ответа от потенциального услугополучателя до 29 числа текущего месяца или при отказе потенциального услугополучателя от услуги возможность активации ваучера в текущем месяце прекращается.

Кошелек 30 числа текущего месяца направляет сформированный список активированных ваучеров в информационную систему услугодателя.

Также обновлена форма запроса к потенциальному услугополучателю для получения его согласия на оказание услуги проактивным способом.

Услугополучателю направляется следующее стартовое SMS-сообщение:

"Уважаемый (ая) гражданин (ка)! Вашей семье доступна скидка на товарный газ в АО «QazaqGaz Aimaq» в виде ваучера. Согласие или отказ на обработку персональных данных для выпуска ваучеров осуществляется следующей комбинацией: 21*1 означает «Согласен». Согласие необходимо предоставить до 29 числа текущего месяца. В случае возникновения вопросов можете обратиться по номеру 5169".

При согласии (если потенциальный услугополучатель набрал 21*1 SMS-сообщение) ему направляется следующий ответ:

"Ваше согласие на получение ваучера в «Социальном кошельке» на товарный газ обработано положительно. Для получения ваучера Вам необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile перейдя по ссылке https://egovmobile.page.link/socwallet".

Совместный приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
