Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство изменило правила работы со служебной информацией ограниченного распространения.
- В Казахстане определили сроки начала и окончания школьного учебного года, каникул, а также выпускных экзаменов.
- Министерство обороны утвердило правила прохождения сборов по боевой подготовке для военных резервистов.
- Спортсменам национальных команд, победившим в международных соревнованиях, и их тренерам будут выплачивать ежемесячное денежное содержание: утверждены его размеры.
- Минздрав уточнил особенности оказания анестезиологической и реаниматологической помощи детям.
- В Казахстане изменились правила зачисления детей в организации дополнительного образования.
- Казахстанским таможенникам разрешили носить поло, кардиганы, бейсболки и камуфляж, а таможенницам, помимо прочего, ввели в гардероб брюки: утверждена новая форма.
- Министерство транспорта увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание автодорог.
- Утвержден техрегламент по безопасности технической воды для населенных пунктов.
- В Министерстве труда пересмотрели квоты на привлечение иностранной рабочей силы на текущий год.
