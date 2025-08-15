#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство изменило правила работы со служебной информацией ограниченного распространения.
  • В Казахстане определили сроки начала и окончания школьного учебного года, каникул, а также выпускных экзаменов.
  • Министерство обороны утвердило правила прохождения сборов по боевой подготовке для военных резервистов.
  • Спортсменам национальных команд, победившим в международных соревнованиях, и их тренерам будут выплачивать ежемесячное денежное содержание: утверждены его размеры.
  • Минздрав уточнил особенности оказания анестезиологической и реаниматологической помощи детям.
  • В Казахстане изменились правила зачисления детей в организации дополнительного образования.
  • Казахстанским таможенникам разрешили носить поло, кардиганы, бейсболки и камуфляж, а таможенницам, помимо прочего, ввели в гардероб брюки: утверждена новая форма.
  • Министерство транспорта увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание автодорог.
  • Утвержден техрегламент по безопасности технической воды для населенных пунктов.
  • В Министерстве труда пересмотрели квоты на привлечение иностранной рабочей силы на текущий год.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
