Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство изменило правила работы со служебной информацией ограниченного распространения.

В Казахстане определили сроки начала и окончания школьного учебного года, каникул, а также выпускных экзаменов.

Министерство обороны утвердило правила прохождения сборов по боевой подготовке для военных резервистов.

Спортсменам национальных команд, победившим в международных соревнованиях, и их тренерам будут выплачивать ежемесячное денежное содержание: утверждены его размеры.

Минздрав уточнил особенности оказания анестезиологической и реаниматологической помощи детям.

В Казахстане изменились правила зачисления детей в организации дополнительного образования.

Казахстанским таможенникам разрешили носить поло, кардиганы, бейсболки и камуфляж, а таможенницам, помимо прочего, ввели в гардероб брюки: утверждена новая форма.

Министерство транспорта увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание автодорог.

Утвержден техрегламент по безопасности технической воды для населенных пунктов.

В Министерстве труда пересмотрели квоты на привлечение иностранной рабочей силы на текущий год.

