Заявление об участии в международной группе: изменился порядок заполнения

Министр финансов приказом от 11 августа 2025 года внес поправки в Правила заполнения формы заявления об участии в международной группе, сообщает Zakon.kz.

Заявление, удостоверенное ЭЦП, представляется участником в орган государственных доходов в электронном виде.

Датой представления заявления является дата принятия центральным узлом системы приема и обработки налоговой отчетности, указанная в электронном уведомлении, направляемом участнику международной группы в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия системой.

Если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий день, срок представления переносится на следующий рабочий день.

При отсутствии программного обеспечения либо обнаружения технических ошибок в программном обеспечении органа государственных доходов участник представляет заявление в электронном виде посредством единой платформы приема и обработки всех обращений граждан или единой системы электронного документооборота. В таком случае датой представления заявления является дата его регистрации в указанной платформе или системе.

В случае невозможности представления заявления в электронном виде участник вправе предоставить его на бумажном носителе при наличии документов, подтверждающих эту невозможность. Подтверждением считается зафиксированная техническая неисправность и (или) недоступность систем и (или) платформ, указанных в настоящем пункте, подтвержденная службой технической поддержки, которая обслуживает систему и (или) платформу.

Указанные документы предоставляются участником одновременно с заявлением, заполненным на бумажном носителе, и с приложением их копий на электронном носителе:

по почте заказным письмом с получением уведомления от почтовой связи;

в явочном порядке на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых возвращается участнику с отметкой органа государственных доходов о принятии.

Орган государственных доходов рассматривает представленные документы и в течение пятнадцати рабочих дней со дня их получения письменно уведомляет участника о принятии либо об отказе в принятии бумажного заявления с указанием причины и ссылкой на норму настоящего пункта.

Заявление считается непредставленным, если:

не представлено в срок, установленный настоящими Правилами;

не соответствует установленной форме;

не указан или неверно указан идентификационный номер;

не указан финансовый год;

при его подаче в электронном виде отсутствует или недостоверна электронная цифровая подпись;

нарушен установленный настоящим пунктом порядок подачи, включая несоблюдение предусмотренной очередности способов представления, а также непредставление документов, подтверждающих невозможность его представления в электронном виде (новое основание. – Прим. ред.).

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.

Напомним, согласно закону "О трансфертном ценообразовании", участником международной группы признается лицо, соответствующее одному из следующих условий:

материнская компания международной группы;

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, в отношении которого составляется консолидированная финансовая отчетность международной группы либо составлялась бы консолидированная финансовая отчетность (в случае отсутствия таковой), если бы ценные бумаги такого лица были бы допущены к торгам на фондовой бирже;

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, финансовая отчетность которого не учитывается при составлении консолидированной финансовой отчетности международной группы исключительно в силу размера или существенности данных такого лица в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности либо иными международно признанными стандартами составления финансовой отчетности, принимаемыми фондовыми биржами для допуска ценных бумаг к торгам;

структурное подразделение или постоянное учреждение лица, определенного абзацами вторым и (или) третьим, и (или) четвертым настоящего подпункта, в отношении которого составляется отдельная финансовая отчетность для целей внутреннего контроля либо финансовой, налоговой или иной регуляторной отчетности лица, создавшего такое структурное подразделение или постоянное учреждение.

В свою очередь международная группа – совокупность лиц, являющихся участниками международной группы, включая материнскую компанию такой международной группы, которые одновременно соответствуют следующим условиям: