Кто вошел в состав цифрового штаба и как он будет работать
Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министр РК подписал распоряжение от 12 августа 2025 года об образовании оперативной группы по цифровой трансформации (цифровой штаб), сообщает Zakon.kz.
"Образовать оперативную группу по цифровой трансформации (цифровой штаб)", – сказано в тексте.
В состав цифрового штаба вошли:
- премьер-министр РК, председатель;
- заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК;
- председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию);
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель председателя;
- советник президента РК, курирующий вопросы цифровизации (по согласованию);
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь.
Также утверждено Положение об оперативной группе по цифровой трансформации (цифровой штаб).
В частности, указано, что рабочим органом группы является Центр поддержки цифрового правительства МЦРИАП РК, которое:
- вырабатывает повестку заседаний группы;
- готовит необходимые материалы для заседаний группы.
Заседания группы проводятся по мере необходимости.
Руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений группы.
Задачами группы являются:
- обеспечение цифровой трансформации отраслей экономики;
- рассмотрение вопросов по проектам в сфере цифровизации.
Группа имеет полномочия:
- принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
- приглашать на заседания группы представителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора.
Распоряжение введено в действие с 12 августа 2025 года.
Мы сообщали, что цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева.
