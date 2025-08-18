Кто вошел в состав цифрового штаба и как он будет работать

Премьер-министр РК подписал распоряжение от 12 августа 2025 года об образовании оперативной группы по цифровой трансформации (цифровой штаб), сообщает Zakon.kz.

"Образовать оперативную группу по цифровой трансформации (цифровой штаб)", – сказано в тексте.

В состав цифрового штаба вошли:

премьер-министр РК, председатель;

заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК;

председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию);

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель председателя;

советник президента РК, курирующий вопросы цифровизации (по согласованию);

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь.

Также утверждено Положение об оперативной группе по цифровой трансформации (цифровой штаб).

В частности, указано, что рабочим органом группы является Центр поддержки цифрового правительства МЦРИАП РК, которое:

вырабатывает повестку заседаний группы;

готовит необходимые материалы для заседаний группы.

Заседания группы проводятся по мере необходимости.

Руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений группы.

Задачами группы являются:

обеспечение цифровой трансформации отраслей экономики;

рассмотрение вопросов по проектам в сфере цифровизации.

Группа имеет полномочия:

принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;

приглашать на заседания группы представителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора.

Распоряжение введено в действие с 12 августа 2025 года.

Мы сообщали, что цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева.