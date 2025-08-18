#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Право

Кто вошел в состав цифрового штаба и как он будет работать

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:34 Фото: senate.parlam.kz
Премьер-министр РК подписал распоряжение от 12 августа 2025 года об образовании оперативной группы по цифровой трансформации (цифровой штаб), сообщает Zakon.kz.
"Образовать оперативную группу по цифровой трансформации (цифровой штаб)", – сказано в тексте.

В состав цифрового штаба вошли:

  • премьер-министр РК, председатель;
  • заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК;
  • председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (по согласованию);
  • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель председателя;
  • советник президента РК, курирующий вопросы цифровизации (по согласованию);
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь.

Также утверждено Положение об оперативной группе по цифровой трансформации (цифровой штаб).

В частности, указано, что рабочим органом группы является Центр поддержки цифрового правительства МЦРИАП РК, которое:

  • вырабатывает повестку заседаний группы;
  • готовит необходимые материалы для заседаний группы.

Заседания группы проводятся по мере необходимости.

Руководители центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений группы.

Задачами группы являются:

  • обеспечение цифровой трансформации отраслей экономики;
  • рассмотрение вопросов по проектам в сфере цифровизации.

Группа имеет полномочия:

  • принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
  • приглашать на заседания группы представителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора.

Распоряжение введено в действие с 12 августа 2025 года.

Мы сообщали, что цифровой штаб создан в Казахстане после поручений Токаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам
Право
11:38, Сегодня
Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам
Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении
Право
11:14, Сегодня
Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении
Скорректированы правила установления изъятий из национального режима в госзакупках
Право
10:50, Сегодня
Скорректированы правила установления изъятий из национального режима в госзакупках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: