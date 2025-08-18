#АЭС в Казахстане
Право

В МВД две базы снабжения объединили в одну

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:20 Фото: Zakon.kz
Правительство РК утвердило постановление от 13 августа 2025 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Реорганизовать республиканское государственное учреждение "База военного и специального снабжения "Южная" МВД РК" и республиканское государственное учреждение "База военного и специального снабжения "Северная" МВД РК" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "База военного и специального снабжения МВД РК", – говорится в тексте документа.

МВД РК определено уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении учреждения.

Как пояснили в МВД, реорганизация баз позволит оптимизировать бюджетные средства. При этом за счет сокращаемой штатной численности ГУ "База военного и специального снабжения МВД РК "Южная" планируется укрепить центральный аппарат МВД, БВСС, госпитали с поликлиниками ДП Алматы, Шымкента, Акмолинской и Актюбинской областей.

Проведение процедур реорганизации не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
