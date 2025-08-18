Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам

Постановлением правительства РК от 13 августа 2025 года определены состав и функции правительственной делегации Республики Казахстан в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сообщает Zakon.kz.

Функции делегации:

осуществлять сотрудничество в области совместного управления, использования и охраны трансграничных вод в соответствии с международными договорами РК;

осуществлять подготовку к заседаниям совместных комиссий по управлению, использованию и охране трансграничных вод с Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан, Российской Федерацией и Туркменистаном (совместная комиссия);

вырабатывать позицию РК по актуальным вопросам совместного управления, использования и охраны трансграничных вод в рамках совместных комиссий;

участвовать в заседаниях совместных комиссий;

при необходимости привлекать в качестве независимых экспертов ученых научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов, специалистов-практиков в сфере водного хозяйства, в том числе для выполнения изыскания и проектирования, аналитических исследований, анализа и оценки состояния водных ресурсов трансграничных водных объектов.

Министерству водных ресурсов и ирригации РК поручено:

координировать с Министерством иностранных дел РК деятельность совместных комиссий, в том числе согласовывать выработку казахстанской позиции по вопросам повестки дня заседаний совместных комиссий;

согласовывать с членами делегации проекты повестки дня и протоколов заседаний совместных комиссий, а также проводить совещания и рабочие встречи в период между заседаниями совместных комиссий для определения приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества в водной сфере;

по итогам каждого заседания совместных комиссий готовить план работы по реализации достигнутых договоренностей в соответствии с подписанными протоколами;

совместно с заинтересованными государственными органами, а также научно-исследовательскими институтами осуществлять гидрометеорологический мониторинг по состоянию водности трансграничных рек в соответствии с законодательством РК;

совместно с заинтересованными государственными органами принимать меры по реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседаний совместных комиссий;

вырабатывать предложения по разработке проектов международных договоров РК по совместному управлению, использованию и охране трансграничных вод, а также внесению изменений и дополнений в действующие международные договоры РК;

совместно с государственными органами осуществлять выполнение принятых РК международных обязательств, в том числе по техническим работам и (или) услугам (проектирование, изыскание, исследование, анализ, оценка) по совместному управлению, использованию и охране трансграничных вод;

совместно с министерствами иностранных дел, финансов РК на ежегодной основе принимать меры по выделению средств из республиканского бюджета на командировочные расходы членам делегации за пределы страны, а также организацию и проведение заседаний, консультаций и рабочих встреч на территории страны (аренда помещения, транспорта, услуги переводчиков, официальные приемы) в соответствии с законодательством РК;

совместно с Министерством финансов РК на ежегодной основе принимать меры по выделению средств из республиканского бюджета на командировочные расходы независимых экспертов, не являющихся государственными служащими, привлекаемых в состав делегации, в пределах страны и за ее пределами в соответствии с законодательством РК;

осуществлять мониторинг и проводить анализ выполнения договоренностей, достигнутых в рамках совместных комиссий, а также встреч на правительственном уровне в области совместного управления, использования и охраны трансграничных вод, и ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, представлять в Министерство иностранных дел РК отчет об итогах проведенной работы на государственном и русском языках;

обеспечить проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель в трансграничных водных объектах в РК, а также внедрение на данных участках водосберегающих технологий.

Также документом определены функции центральных и местных исполнительных органов, Министерства энергетики, Министерства цифрового развития, Министерства промышленности и строительства, МЧС и других.

В состав правительственной делегации РК в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам включены:

министр водных ресурсов и ирригации РК, руководитель делегации, член Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии;

первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК, заместитель руководителя делегации, сопредседатель Совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек между РК и КНР, Комиссии РК и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас;

посол по особым поручениям МИД РК, заместитель руководителя делегации;

вице-министр экологии и природных ресурсов РК;

председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;

заместитель акима области Абай;

заместитель акима Алматинской области;

заместитель акима Акмолинской области;

заместитель акима Актюбинской области;

заместитель акима Атырауской области;

заместитель акима Западно-Казахстанской области;

заместитель акима Жамбылской области;

заместитель акима области Жетысу;

заместитель акима Карагандинской области;

заместитель акима Костанайской области;

заместитель акима Кызылординской области;

заместитель акима Павлодарской области;

заместитель акима Туркестанской области;

заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, руководитель рабочей группы;

заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, руководитель рабочей группы;

руководитель управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

руководитель Управления водного сотрудничества по Центральной Азии Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

главный эксперт Управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, секретарь;

главный эксперт Управления водного сотрудничества по Центральной Азии Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, секретарь;

директор Международно-правового департамента МИД РК;

заместитель директора Международно-правового департамента МИД РК;

заместитель директора Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;

руководитель Управления экологического мониторинга и "зеленой экономики" Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;

главный эксперт Управления экологического мониторинга и "зеленой экономики" Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;

руководитель Управления экологической информации и анализа Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;

главный эксперт Управления экологической информации и анализа Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;

председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;

заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;

главный эксперт Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;

главный эксперт Управления государственного метролого-аналитического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;

руководитель Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;

руководитель Управления мелиорации Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК;

руководитель Управления развития энергетики и экологии Департамента развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики РК;

руководитель Управления водного транспорта Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;

председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;

начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;

начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;

советник Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;

первый секретарь Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;

второй секретарь Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;

главный эксперт Управления водного транспорта Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;

руководитель Управления развития электроэнергетики и интеграции Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК;

эксперт Управления развития энергетики и экологии Департамента развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики РК;

руководитель Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

главный эксперт Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

руководитель Управления геологического изучения недр, геологии и гидрогеологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;

главный эксперт Управления геологического изучения недр, геологии и гидрогеологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;

заместитель РГУ "Казселезащита" МЧС РК;

руководитель РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

руководитель РГУ "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

руководитель РГУ "Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

руководитель РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейнов рек Жайык, Караозен, Сарыозен, Кигаш;

руководитель РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Есиль;

руководитель РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Тобол;

руководитель РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Ертис;

заместитель председателя правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов", сопредседатель специальной рабочей группы по изучению и согласованию проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках РК и Китайской Народной Республики;

руководитель коммунального государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области";

руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области";

заместитель коммунального руководителя коммунального государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области";

руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области";

заместитель руководителя государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области";

заместитель руководителя государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области";

руководитель отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области";

заместитель руководителя государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области";

руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай";

заместитель руководителя государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области";

руководитель государственного учреждения "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области";

руководитель государственного учреждения "Управление сельского хозяйства Туркестанской области";

заместитель руководителя государственного учреждения "Управление сельского хозяйства области Жетысу";

генеральный директор республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

директор Департамента экологического мониторинга республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

директор Департамента гидрологии республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

директор Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

заместитель директора Павлодарского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

начальник лаборатории наблюдений за состоянием окружающей среды Павлодарского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

директор филиала по Туркестанской области республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;

главный юрист республиканского государственного казенного предприятия "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;

директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

директор Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

директор Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

директор Туркестанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

директор Актюбинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

директор Атырауского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

директор Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

директор Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

заместитель генерального директора ТОО "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства";

директор Казахского филиала "Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии" (по согласованию);

директор общественного фонда "Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан" (по согласованию);

директор Департамента водных ресурсов общественного фонда "Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан" (по согласованию);

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области МЧС РК;

заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области МЧС РК;

руководитель отдела мониторинга, государственного учета и кадастра водных ресурсов РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК";

руководитель Павлодарского территориального отдела РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан";

руководитель казахстанской части секретариата Шу-Таласской комиссии;

заведующий лабораторией региональной гидрогеологии и геоэкологии ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина" (по согласованию);

заместитель начальника службы энергетических режимов Национального диспетчерского центра системного оператора филиала акционерного общества "KEGOC" (по согласованию);

научный сотрудник лаборатории водных ресурсов АО "Институт географии и водной безопасности" (по согласованию);

представитель Национальной академии наук РК (по согласованию);

представитель РГУ "Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК" (по согласованию);

представитель АО "Институт внешнеполитических исследований" при МИД РК;

независимый эксперт в сфере водного хозяйства (по согласованию).

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.