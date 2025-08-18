#АЭС в Казахстане
Право

Правительство РК определило функции делегации по трансграничным водам

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 11:38 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК от 13 августа 2025 года определены состав и функции правительственной делегации Республики Казахстан в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сообщает Zakon.kz.

Функции делегации:

  • осуществлять сотрудничество в области совместного управления, использования и охраны трансграничных вод в соответствии с международными договорами РК;
  • осуществлять подготовку к заседаниям совместных комиссий по управлению, использованию и охране трансграничных вод с Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан, Российской Федерацией и Туркменистаном (совместная комиссия);
  • вырабатывать позицию РК по актуальным вопросам совместного управления, использования и охраны трансграничных вод в рамках совместных комиссий;
  • участвовать в заседаниях совместных комиссий;
  • при необходимости привлекать в качестве независимых экспертов ученых научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов, специалистов-практиков в сфере водного хозяйства, в том числе для выполнения изыскания и проектирования, аналитических исследований, анализа и оценки состояния водных ресурсов трансграничных водных объектов.

Министерству водных ресурсов и ирригации РК поручено:

  • координировать с Министерством иностранных дел РК деятельность совместных комиссий, в том числе согласовывать выработку казахстанской позиции по вопросам повестки дня заседаний совместных комиссий;
  • согласовывать с членами делегации проекты повестки дня и протоколов заседаний совместных комиссий, а также проводить совещания и рабочие встречи в период между заседаниями совместных комиссий для определения приоритетных направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества в водной сфере;
  • по итогам каждого заседания совместных комиссий готовить план работы по реализации достигнутых договоренностей в соответствии с подписанными протоколами;
  • совместно с заинтересованными государственными органами, а также научно-исследовательскими институтами осуществлять гидрометеорологический мониторинг по состоянию водности трансграничных рек в соответствии с законодательством РК;
  • совместно с заинтересованными государственными органами принимать меры по реализации договоренностей, достигнутых в ходе заседаний совместных комиссий;
  • вырабатывать предложения по разработке проектов международных договоров РК по совместному управлению, использованию и охране трансграничных вод, а также внесению изменений и дополнений в действующие международные договоры РК;
  • совместно с государственными органами осуществлять выполнение принятых РК международных обязательств, в том числе по техническим работам и (или) услугам (проектирование, изыскание, исследование, анализ, оценка) по совместному управлению, использованию и охране трансграничных вод;
  • совместно с министерствами иностранных дел, финансов РК на ежегодной основе принимать меры по выделению средств из республиканского бюджета на командировочные расходы членам делегации за пределы страны, а также организацию и проведение заседаний, консультаций и рабочих встреч на территории страны (аренда помещения, транспорта, услуги переводчиков, официальные приемы) в соответствии с законодательством РК;
  • совместно с Министерством финансов РК на ежегодной основе принимать меры по выделению средств из республиканского бюджета на командировочные расходы независимых экспертов, не являющихся государственными служащими, привлекаемых в состав делегации, в пределах страны и за ее пределами в соответствии с законодательством РК;
  • осуществлять мониторинг и проводить анализ выполнения договоренностей, достигнутых в рамках совместных комиссий, а также встреч на правительственном уровне в области совместного управления, использования и охраны трансграничных вод, и ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, представлять в Министерство иностранных дел РК отчет об итогах проведенной работы на государственном и русском языках;
  • обеспечить проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель в трансграничных водных объектах в РК, а также внедрение на данных участках водосберегающих технологий.

Также документом определены функции центральных и местных исполнительных органов, Министерства энергетики, Министерства цифрового развития, Министерства промышленности и строительства, МЧС и других.

В состав правительственной делегации РК в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам включены:

  • министр водных ресурсов и ирригации РК, руководитель делегации, член Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии;
  • первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК, заместитель руководителя делегации, сопредседатель Совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек между РК и КНР, Комиссии РК и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас;
  • посол по особым поручениям МИД РК, заместитель руководителя делегации;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
  • председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;
  • заместитель акима области Абай;
  • заместитель акима Алматинской области;
  • заместитель акима Акмолинской области;
  • заместитель акима Актюбинской области;
  • заместитель акима Атырауской области;
  • заместитель акима Западно-Казахстанской области;
  • заместитель акима Жамбылской области;
  • заместитель акима области Жетысу;
  • заместитель акима Карагандинской области;
  • заместитель акима Костанайской области;
  • заместитель акима Кызылординской области;
  • заместитель акима Павлодарской области;
  • заместитель акима Туркестанской области;
  • заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
  • директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, руководитель рабочей группы;
  • заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, руководитель рабочей группы;
  • руководитель управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • руководитель Управления водного сотрудничества по Центральной Азии Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • главный эксперт Управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, секретарь;
  • главный эксперт Управления водного сотрудничества по Центральной Азии Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК, секретарь;
  • директор Международно-правового департамента МИД РК;
  • заместитель директора Международно-правового департамента МИД РК;
  • заместитель директора Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • руководитель Управления экологического мониторинга и "зеленой экономики" Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • главный эксперт Управления экологического мониторинга и "зеленой экономики" Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • руководитель Управления экологической информации и анализа Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • главный эксперт Управления экологической информации и анализа Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • главный эксперт Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • главный эксперт Управления государственного метролого-аналитического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • руководитель Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;
  • руководитель Управления мелиорации Департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК;
  • руководитель Управления развития энергетики и экологии Департамента развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики РК;
  • руководитель Управления водного транспорта Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;
  • председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;
  • начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;
  • начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК;
  • советник Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;
  • первый секретарь Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;
  • второй секретарь Управления трансграничных водных ресурсов Международно-правового департамента МИД РК;
  • главный эксперт Управления водного транспорта Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;
  • руководитель Управления развития электроэнергетики и интеграции Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК;
  • эксперт Управления развития энергетики и экологии Департамента развития отраслей экономики и мониторинга инвестиционных проектов Министерства национальной экономики РК;
  • руководитель Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • главный эксперт Управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • руководитель Управления геологического изучения недр, геологии и гидрогеологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;
  • главный эксперт Управления геологического изучения недр, геологии и гидрогеологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК;
  • заместитель РГУ "Казселезащита" МЧС РК;
  • руководитель РГУ "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";
  • руководитель РГУ "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";
  • руководитель РГУ "Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК";
  • руководитель РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейнов рек Жайык, Караозен, Сарыозен, Кигаш;
  • руководитель РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Есиль;
  • руководитель РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Тобол;
  • руководитель РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", руководитель рабочей группы по использованию и охране водных ресурсов бассейна реки Ертис;
  • заместитель председателя правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов", сопредседатель специальной рабочей группы по изучению и согласованию проекта Соглашения о вододелении на трансграничных реках РК и Китайской Народной Республики;
  • руководитель коммунального государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области";
  • руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области";
  • заместитель коммунального руководителя коммунального государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области";
  • руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области";
  • заместитель руководителя государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области";
  • заместитель руководителя государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области";
  • руководитель отдела регулирования, использования и охраны водных ресурсов государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области";
  • заместитель руководителя государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области";
  • руководитель государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай";
  • заместитель руководителя государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области";
  • руководитель государственного учреждения "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области";
  • руководитель государственного учреждения "Управление сельского хозяйства Туркестанской области";
  • заместитель руководителя государственного учреждения "Управление сельского хозяйства области Жетысу";
  • генеральный директор республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • заместитель генерального директора республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • директор Департамента экологического мониторинга республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • директор Департамента гидрологии республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • директор Западно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • заместитель директора Павлодарского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • начальник лаборатории наблюдений за состоянием окружающей среды Павлодарского филиала республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • директор филиала по Туркестанской области республиканского государственного предприятия "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов РК;
  • главный юрист республиканского государственного казенного предприятия "Қазақстан су жолдары" Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК;
  • директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • директор Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • директор Жамбылского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • директор Кызылординского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • директор Туркестанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • директор Актюбинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • директор Атырауского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК;
  • директор Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • директор Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • директор Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • заместитель генерального директора ТОО "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства";
  • директор Казахского филиала "Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии" (по согласованию);
  • директор общественного фонда "Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан" (по согласованию);
  • директор Департамента водных ресурсов общественного фонда "Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан" (по согласованию);
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области МЧС РК;
  • заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области МЧС РК;
  • руководитель отдела мониторинга, государственного учета и кадастра водных ресурсов РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК";
  • руководитель Павлодарского территориального отдела РГУ "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан";
  • руководитель казахстанской части секретариата Шу-Таласской комиссии;
  • заведующий лабораторией региональной гидрогеологии и геоэкологии ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина" (по согласованию);
  • заместитель начальника службы энергетических режимов Национального диспетчерского центра системного оператора филиала акционерного общества "KEGOC" (по согласованию);
  • научный сотрудник лаборатории водных ресурсов АО "Институт географии и водной безопасности" (по согласованию);
  • представитель Национальной академии наук РК (по согласованию);
  • представитель РГУ "Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК" (по согласованию);
  • представитель АО "Институт внешнеполитических исследований" при МИД РК;
  • независимый эксперт в сфере водного хозяйства (по согласованию).

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
