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Законодательство РК

Правительство Казахстана расширило функции МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства РК от 17 июля 2024 года расширены функции Министерства по чревычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Так, в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям изменены несколько пунктов. В новой редакции говорится, что министерство:

  • разрабатывает и утверждает правила по организации связи в органах гражданской защиты.

Вместе с тем правила дополнены новыми подпунктами следующего содержания:

  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего или послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
  • утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;
  • утверждает инструкцию использования технических средств при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;
  • определяет перечень требований в области пожарной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований – меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
  • использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;
  • определяет перечень требований в области промышленной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);
  • разрабатывает и утверждает форму полугодового плана проведения периодических проверок, акта о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверки, заключения о результатах проверки в области гражданской обороны в отношении государственных органов. 

Постановление вводится в действие с 19 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, что Министерство торговли и интеграции наделят новыми функциями.

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Лариса Черненко
МЧС РК Правительство РК Казахстан 2024 год
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