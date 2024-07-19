Правительство Казахстана расширило функции МЧС

Постановлением правительства РК от 17 июля 2024 года расширены функции Министерства по чревычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Так, в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям изменены несколько пунктов. В новой редакции говорится, что министерство:

разрабатывает и утверждает правила по организации связи в органах гражданской защиты.



Вместе с тем правила дополнены новыми подпунктами следующего содержания:

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего или послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;



утверждает инструкцию использования технических средств при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;

определяет перечень требований в области пожарной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований – меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);

использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;

определяет перечень требований в области промышленной безопасности, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);



разрабатывает и утверждает форму полугодового плана проведения периодических проверок, акта о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверки, заключения о результатах проверки в области гражданской обороны в отношении государственных органов.

Постановление вводится в действие с 19 июля 2024 года.

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