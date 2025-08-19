#АЭС в Казахстане
Право

Министерству водных ресурсов обновили задачи и функции

Министерство водных ресурсов и ирригации РК, МВРИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 12:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что Министерство водных ресурсов и ирригации РК является государственным органом РК, осуществляющим руководство, межотраслевую координацию и формирование государственной политики в области охраны и использования водного фонда, а также контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, подачи воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях.

Скорректированы некоторые задачи министерства:

  • формирование государственной политики в области охраны и использования водного фонда;
  • развитие системы распространения информации и просвещения в области охраны и использования водного фонда;
  • государственное управление и обеспечение государственного контроля и надзора в регулируемой сфере;
  • руководство и межотраслевая координация в области охраны и использования водного фонда.

Также перед министерством поставлена новая задача по осуществлению контроля и регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, по подаче воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях.

Обновлены функции ведомства:

  • осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные, контрольные и надзорные функции в пределах своей компетенции;
  • на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством, формирует государственную политику в области охраны и использования водного фонда в соответствии с законодательством РК;
  • проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;
  • рассматривает жалобы на акт о результатах проверки уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда в пределах обжалуемых вопросов;
  • осуществляет анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;
  • утверждает нормативные правовые акты в области охраны и использования водного фонда в соответствии с основными целями и задачами Водного кодекса РК и законодательством РК;
  • исполняет нормативные правовые акты, стратегические и программные документы, достигает целей и задач в регулируемой сфере;
  • размещает для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений в подзаконные нормативные правовые акты) и направляет на согласование в заинтересованные государственные органы;
  • образует и уведомляет общественные советы о размещении на интернет-портале открытых нормативных правовых актов консультативного документа или соответствующего проекта нормативного правового акта, касающегося прав, свобод и обязанностей граждан, для его публичного обсуждения;
  • рассматривает рекомендации общественных советов, принимает предусмотренные законодательством РК решения и дает мотивированные ответы;
  • осуществляет организационное обеспечение деятельности общественного совета;
  • согласовывает сроки проведения общественных слушаний общественным советом, образуемым министерством;
  • представляет отчет общественному совету о результатах работы министерства, направленной на защиту общественных интересов;
  • осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации и национального плана стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку и внесение предложений о разработке, внесении изменений, пересмотре и об отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации, рекомендаций по стандартизации в уполномоченный орган в сфере стандартизации в порядке, установленном законодательством РК;
  • обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области обороны, национальной безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • несет ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере государственного управления, а также создает работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей;
  • обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;
  • принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;
  • осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций по планированию и проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности;
  • разрабатывает и утверждает инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении;
  • проводит научно-техническую и кадровую политику в регулируемой сфере;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;
  • разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;
  • формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;
  • разрабатывает или актуализирует профессиональные стандарты, отраслевые рамки квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;
  • создает научно-технический совет и утверждает его положение;
  • создает отраслевой совет по профессиональным квалификациям;
  • разрабатывает и утверждает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере;
  • обеспечивает повышение качества и доступности государственных услуг, проведение внутреннего контроля за их качеством в соответствии с законодательством РК;
  • осуществляет разработку, утверждение, отмену, приостановление технических регламентов, а также внесение изменений или дополнений в технические регламенты по вопросам, входящим в компетенцию министерства, по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования;
  • осуществляет подготовку и внесение в уполномоченный орган в области технического регулирования в порядке, установленном законодательством РК, предложений по разработке технических регламентов или изменений или дополнений в технические регламенты;
  • создает экспертные советы по вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и утверждает их состав;
  • в случае применения нормативных технических документов для реализации требований технических регламентов вносит предложения по их разработке в качестве национальных стандартов в порядке, установленном законодательством РК в сфере стандартизации;
  • разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований и перечень документов, подтверждающих соответствие им в регулируемой сфере, а также утверждает их;
  • утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок на соответствие требованиям;
  • утверждает полугодовые графики проведения проверок;
  • осуществляет мониторинг эффективности государственного контроля и надзора в регулируемой сфере и т.д.

Помимо этого, с 1 января 2027 года Министерство водных ресурсов будет:

  • организовывать определение, корректировку и размещение в национальной информационной системе водных ресурсов зон, подверженных риску затопления в период паводков;
  • организовывать определение экологического стока для бассейна каждой реки;
  • устанавливать перспективные лимиты водопользования на десятилетний период при разработке перспективных водохозяйственных балансов в разрезе водных объектов или их участков, водохозяйственных бассейнов и областей, городов республиканского значения, столицы для категорий водопользователей на основе научных обоснований и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов;
  • определять и устанавливать оперативные лимиты водопользования;
  • осуществлять формирование и размещение на интернет-ресурсе министерства перечня наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
