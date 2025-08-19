Министерству водных ресурсов обновили задачи и функции

Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В документе уточняется, что Министерство водных ресурсов и ирригации РК является государственным органом РК, осуществляющим руководство, межотраслевую координацию и формирование государственной политики в области охраны и использования водного фонда, а также контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, подачи воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях.

Скорректированы некоторые задачи министерства:

формирование государственной политики в области охраны и использования водного фонда;

развитие системы распространения информации и просвещения в области охраны и использования водного фонда;

государственное управление и обеспечение государственного контроля и надзора в регулируемой сфере;

руководство и межотраслевая координация в области охраны и использования водного фонда.

Также перед министерством поставлена новая задача по осуществлению контроля и регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, по подаче воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством РК о естественных монополиях.

Обновлены функции ведомства:

осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные, контрольные и надзорные функции в пределах своей компетенции;

на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных президентом, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных правительством, формирует государственную политику в области охраны и использования водного фонда в соответствии с законодательством РК;

проводит функциональный анализ деятельности в соответствии с методикой по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления;

рассматривает жалобы на акт о результатах проверки уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда в пределах обжалуемых вопросов;

осуществляет анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями;

утверждает нормативные правовые акты в области охраны и использования водного фонда в соответствии с основными целями и задачами Водного кодекса РК и законодательством РК;

исполняет нормативные правовые акты, стратегические и программные документы, достигает целей и задач в регулируемой сфере;

размещает для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений в подзаконные нормативные правовые акты) и направляет на согласование в заинтересованные государственные органы;

образует и уведомляет общественные советы о размещении на интернет-портале открытых нормативных правовых актов консультативного документа или соответствующего проекта нормативного правового акта, касающегося прав, свобод и обязанностей граждан, для его публичного обсуждения;

рассматривает рекомендации общественных советов, принимает предусмотренные законодательством РК решения и дает мотивированные ответы;

осуществляет организационное обеспечение деятельности общественного совета;

согласовывает сроки проведения общественных слушаний общественным советом, образуемым министерством;

представляет отчет общественному совету о результатах работы министерства, направленной на защиту общественных интересов;

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации и национального плана стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку и внесение предложений о разработке, внесении изменений, пересмотре и об отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации, рекомендаций по стандартизации в уполномоченный орган в сфере стандартизации в порядке, установленном законодательством РК;

обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов РК в области обороны, национальной безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и мобилизации;

несет ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере государственного управления, а также создает работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей;

обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;

принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;

осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций по планированию и проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности;

разрабатывает и утверждает инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении;

проводит научно-техническую и кадровую политику в регулируемой сфере;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает или актуализирует профессиональные стандарты, отраслевые рамки квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;

создает научно-технический совет и утверждает его положение;

создает отраслевой совет по профессиональным квалификациям;

разрабатывает и утверждает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере;

обеспечивает повышение качества и доступности государственных услуг, проведение внутреннего контроля за их качеством в соответствии с законодательством РК;

осуществляет разработку, утверждение, отмену, приостановление технических регламентов, а также внесение изменений или дополнений в технические регламенты по вопросам, входящим в компетенцию министерства, по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования;

осуществляет подготовку и внесение в уполномоченный орган в области технического регулирования в порядке, установленном законодательством РК, предложений по разработке технических регламентов или изменений или дополнений в технические регламенты;

создает экспертные советы по вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и утверждает их состав;

в случае применения нормативных технических документов для реализации требований технических регламентов вносит предложения по их разработке в качестве национальных стандартов в порядке, установленном законодательством РК в сфере стандартизации;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований и перечень документов, подтверждающих соответствие им в регулируемой сфере, а также утверждает их;

утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и проверок на соответствие требованиям;

утверждает полугодовые графики проведения проверок;

осуществляет мониторинг эффективности государственного контроля и надзора в регулируемой сфере и т.д.

Помимо этого, с 1 января 2027 года Министерство водных ресурсов будет:

организовывать определение, корректировку и размещение в национальной информационной системе водных ресурсов зон, подверженных риску затопления в период паводков;

организовывать определение экологического стока для бассейна каждой реки;

устанавливать перспективные лимиты водопользования на десятилетний период при разработке перспективных водохозяйственных балансов в разрезе водных объектов или их участков, водохозяйственных бассейнов и областей, городов республиканского значения, столицы для категорий водопользователей на основе научных обоснований и бассейновых планов охраны и использования водных ресурсов;

определять и устанавливать оперативные лимиты водопользования;

осуществлять формирование и размещение на интернет-ресурсе министерства перечня наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.