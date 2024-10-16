В МВД две спецбазы объединят в одну

Подготовлено постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать государственное учреждение "База военного и специального снабжения "Южная" МВД РК и государственное учреждение "База военного и специального снабжения "Северная" МВД РК путем их слияния в РГУ "База военного и специального снабжения МВД РК", — говорится в документе.

Как пояснили в МВД, реорганизация баз позволит оптимизировать бюджетные средства. При этом за счет сокращаемой штатной численности ГУ "База военного и специального снабжения МВД РК "Южная" планируется укрепить центральный аппарат МВД, БВСС, госпитали с поликлиниками ДП Алматы, Шымкента, Акмолинской и Актюбинской областей.

Уточняется, что проведение процедур реорганизации не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 октября.