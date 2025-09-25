Министерству промышленности добавили ряд функций

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 19 сентября 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Министерству добавили ряд новых функций: участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в пределах своей компетенции;

осуществление методологического обеспечения расчетов показателей прогноза социально-экономического развития в пределах своей компетенции;

разработка и утверждение правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей;

ведение реестра казахстанских товаропроизводителей;

рассмотрение с привлечением национального института развития в области развития внутристрановой ценности планов закупок (программы, перечни товаров) крупных заказчиков;

утверждение перечня системообразующих предприятий;

осуществление мониторинга внутристрановой ценности закупок товаров системообразующих предприятий;

утверждение состава и положения об апелляционной комиссии;

разработка и утверждение по согласованию с отраслевыми государственными органами условий производства, производственных и технологических операций;

разработка правил разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формы;

осуществление мониторинга реализации программ развития внутристрановой ценности;

организация и проведение государственного геологического изучения подземных водных объектов;

организация и проведение государственной экспертизы запасов участков подземных вод, а также организация проведения государственной экспертизы геологических отчетов, прилагаемых к заявлениям о выдаче лицензии на использование пространства недр;

организация проведения проектных, изыскательских, прикладных, научно-исследовательских и научно-технических работ в области изучения подземных вод;

осуществление согласования условий забора и использования подземных вод при выдаче разрешений на специальное водопользование (до 1 января 2028 года);

согласование проекта забора подземных вод при заборе подземных вод свыше одной тысячи кубических метров в сутки (до 1 января 2028 года);

согласование порядка разработки и согласования проекта забора подземных вод и программы мониторинга подземных вод;

разработка и утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в части изучения, учета, охраны и использования подземных вод в соответствии с основными целями и задачами Водного кодекса и законодательством РК;

разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в пределах своей компетенции, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в пределах своей компетенции, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

внесение предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

осуществление мониторинга, анализа, оценки и прогнозирования внешних угроз национальной безопасности, участие в выработке мер по их нейтрализации, оказание содействия субъектам внешней разведки в пределах своей компетенции;

осуществление стратегических, регулятивных и реализационных функций в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в пределах своей компетенции;

осуществление координации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах;

утверждение методики расчета стоимости и объемов предоставляемых услуг по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод, стекающих с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий посредством системы ливневой (дренажной) канализации;

утверждение критериев включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

осуществление координации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции комплексов очистных сооружений сточных вод;

утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в соответствии с основными целями и задачами Водного кодекса и законодательством РК;

утверждение методики расчета норм производственных расходов и технических потерь воды при эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение методики расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению;

утверждение правил коммерческого учета объема предоставленных услуг по водоснабжению и (или) водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды и (или) сточных вод;

принятие совместно с другими заинтересованными государственными органами мер по улучшению качества питьевой воды, которые включают: поддержание в работоспособном состоянии технологий и мощности сооружений, отвечающих определенному качеству водного объекта; использование оборудования и материалов, соответствующих национальным и (или) межгосударственным стандартам с обеспечением высокого качества строительных работ; совершенствование нормативов и национальных стандартов питьевой воды;

утверждение правил по разработке планов развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил проведения технического аудита на системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил пользования системами ливневой (дренажной) канализации населенных пунктов;

участие в планировании территориальной обороны;

осуществление организации охраны и обороны объектов территориальной обороны при их наличии во взаимодействии с силами территориальной обороны;

планирование и проведение эвакуационных мероприятий;

создание специальных формирований и обеспечение их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;

проведение мероприятий по инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности объектов территориальной обороны при их наличии. Помимо этого, отдельные функции ведомства уточнены: образование и координация деятельности Общественного совета;

разработка и утверждение правил оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок;

предоставление с привлечением национального института развития в области развития внутристрановой ценности сервисной поддержки и оказание мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок;

выделение на основе договора, заключаемого с национальным институтом развития в области развития внутристрановой ценности, средств на оказание мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок;

утверждение правил приема сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию;

утверждение правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

осуществление координации деятельности местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при управлении, эксплуатации и развитии систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, находящихся в коммунальной собственности;

утверждение правил предоставления в имущественный наем (аренду) или доверительное управление системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

осуществление кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;

утверждение правил субсидирования затрат организаций по водоснабжению и (или) водоотведению на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах;

утверждение методики расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию. Вместе с тем некоторые функции ведомства исключили. Постановление введено в действие с 19 сентября 2025 года.

