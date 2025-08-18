#АЭС в Казахстане
Право

Какие госорганы отвечают за внедрение ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:17 Фото: pixabay
Премьер-министр РК подписал распоряжение от 8 августа 2025 года о закреплении ответственных государственных органов за внедрение и масштабирование решений искусственного интеллекта в курируемых отраслях, сообщает Zakon.kz.

За министерствами закрепили следующие проекты в сфере ИИ:

Министерство сельского хозяйства:

  • Agrohub: Agritech – спутниковый мониторинг объемов водопотребления в орошении до уровня каждого поля.

Министерство юстиции:

  • ТОО "Q19": Justice RK – правовая экспертиза на основе искусственного интеллекта.

Инновационная платформа, предоставляющая комплексный набор инструментов для работы с законодательством. ИИ-ассистент обеспечивает глубокий правовой мониторинг, моментальный сравнительный анализ и высокоточный умный поиск по всей нормативной правовой базе Республики Казахстан и другим законодательным базам.

  • АО "АЛСЕКО" – ИИ-судебный эксперт, автоматизированная подготовка результатов судебной экспертизы в электронном формате.

Министерство здравоохранения:

  • Cerebra – программное обеспечение для диагностики инсульта головного мозга на ранней стадии с использованием снимков нейрокомпьютерной томографии;
  • AI Dentis – облачное программное обеспечение для автоматизации и повышения точности стоматологической диагностики;
  • WDSOFT – централизация радиологических исследований по выявлению онкологических заболеваний;
  • Arlan Biotech – платформа для генерации нанотел и разработки быстрых базовых диагностических тестов;
  • Remedii – полный цикл работы с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • MED365 – автоматизированная система медицинских осмотров, позволяет промышленным компаниям проходить предсменный медицинский осмотр всего за 1 минуту.

Министерство труда и социальной защиты населения:

  • ProtectorAI – интеллектуальная система анализа видеопотоков, предназначенная для выявления агрессивного поведения, буллинга и иных угроз на территории образовательных и социальных учреждений.

Министерство транспорта:

  • BinY – платформа для автоматизации логистики, обеспечивающая контроль, прозрачность и эффективность логистики.

Министерство культуры и информации:

  • Kazdream: Supervision – выявление информационных рисков, общественного резонанса и потенциальных конфликтов для оперативного реагирования.

Министерство просвещения:

  • Codiplay: AI Kitap – цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика с анализом прогресса и выявления пробелов в знаниях;
  • Alaqan – биометрическая система идентификации вен ладони, обеспечивает мгновенную (менее секунды) и бесконтактную идентификацию. Продукты: Alaqan Pay (оплата ладонью), Alaqan Mektep (школьный контроль посещаемости и питания).

Министерство промышленности и строительства:

  • Surfaice.Pro – предоставляет вертикально интегрированных ИИ-сотрудников для управления строительством типовых строительных проектов (школы, больницы, энергетическая инфраструктура, ритейл магазины и т.д.);
  • Humanity.ai – фундаментальная модель искусственного интеллекта, использующая модульность и принцип рекурсивной самоэволюции. Устойчивая к галлюцинациям ИИ-система, объединяющая несколько моделей (LLM, ML, алгоритмы) на одном устройстве;
  • Baspana Hub – цифровая экосистема, направленная на комплексное решение жилищных и сопутствующих задач граждан в онлайн-режиме: государственные услуги, маркетплейс недвижимости, онлайн-ипотека, онлайн-смета и инвестиции в недвижимость.

Министерство водных ресурсов и ирригации:

  • YSL – система автоматического беспроводного управления поливом, которая питается от солнечных батарей и регулирует полив на основе данных о текущей влажности почвы и индивидуальных требований разных видов растений.

Министерство туризма и спорта:

  • Codiplay: OlympIQ – технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

  • BTS Digital: Gov Workspace – корпоративная платформа для государственных служащих;
  • Axellero.io – лоукод-платформа для быстрой разработки веб и ИИ-ориентированных приложений;
  • Biometric.vision – комплексные решения для удаленной идентификации клиентов на основе искусственного интеллекта и биометрии.

Министерство экологии и природных ресурсов:

  • KazDevLab: Emissions.kz – комплексная ИИ-платформа, предназначенная для автоматизации экологического контроля по выбросам, сбросам, отходам и другим показателям воздействия на окружающую среду.

Министерство энергетики:

  • Dereknet: Derek Suite – платформа для целостной проверки производственных данных в нефтегазовой отрасли.

Национальный банк, КНБ, АРРФР (по согласованию)

  • Kazdream: Антифрод – предназначен для автоматического выявления, анализа и предотвращения мошеннических действий, совершаемых с использованием телекоммуникационных каналов и мессенджеров, а также через интернет-трафик.

Распоряжение введено в действие с 8 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
