Какие госорганы отвечают за внедрение ИИ
За министерствами закрепили следующие проекты в сфере ИИ:
Министерство сельского хозяйства:
- Agrohub: Agritech – спутниковый мониторинг объемов водопотребления в орошении до уровня каждого поля.
Министерство юстиции:
- ТОО "Q19": Justice RK – правовая экспертиза на основе искусственного интеллекта.
Инновационная платформа, предоставляющая комплексный набор инструментов для работы с законодательством. ИИ-ассистент обеспечивает глубокий правовой мониторинг, моментальный сравнительный анализ и высокоточный умный поиск по всей нормативной правовой базе Республики Казахстан и другим законодательным базам.
- АО "АЛСЕКО" – ИИ-судебный эксперт, автоматизированная подготовка результатов судебной экспертизы в электронном формате.
Министерство здравоохранения:
- Cerebra – программное обеспечение для диагностики инсульта головного мозга на ранней стадии с использованием снимков нейрокомпьютерной томографии;
- AI Dentis – облачное программное обеспечение для автоматизации и повышения точности стоматологической диагностики;
- WDSOFT – централизация радиологических исследований по выявлению онкологических заболеваний;
- Arlan Biotech – платформа для генерации нанотел и разработки быстрых базовых диагностических тестов;
- Remedii – полный цикл работы с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- MED365 – автоматизированная система медицинских осмотров, позволяет промышленным компаниям проходить предсменный медицинский осмотр всего за 1 минуту.
Министерство труда и социальной защиты населения:
- ProtectorAI – интеллектуальная система анализа видеопотоков, предназначенная для выявления агрессивного поведения, буллинга и иных угроз на территории образовательных и социальных учреждений.
Министерство транспорта:
- BinY – платформа для автоматизации логистики, обеспечивающая контроль, прозрачность и эффективность логистики.
Министерство культуры и информации:
- Kazdream: Supervision – выявление информационных рисков, общественного резонанса и потенциальных конфликтов для оперативного реагирования.
Министерство просвещения:
- Codiplay: AI Kitap – цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика с анализом прогресса и выявления пробелов в знаниях;
- Alaqan – биометрическая система идентификации вен ладони, обеспечивает мгновенную (менее секунды) и бесконтактную идентификацию. Продукты: Alaqan Pay (оплата ладонью), Alaqan Mektep (школьный контроль посещаемости и питания).
Министерство промышленности и строительства:
- Surfaice.Pro – предоставляет вертикально интегрированных ИИ-сотрудников для управления строительством типовых строительных проектов (школы, больницы, энергетическая инфраструктура, ритейл магазины и т.д.);
- Humanity.ai – фундаментальная модель искусственного интеллекта, использующая модульность и принцип рекурсивной самоэволюции. Устойчивая к галлюцинациям ИИ-система, объединяющая несколько моделей (LLM, ML, алгоритмы) на одном устройстве;
- Baspana Hub – цифровая экосистема, направленная на комплексное решение жилищных и сопутствующих задач граждан в онлайн-режиме: государственные услуги, маркетплейс недвижимости, онлайн-ипотека, онлайн-смета и инвестиции в недвижимость.
Министерство водных ресурсов и ирригации:
- YSL – система автоматического беспроводного управления поливом, которая питается от солнечных батарей и регулирует полив на основе данных о текущей влажности почвы и индивидуальных требований разных видов растений.
Министерство туризма и спорта:
- Codiplay: OlympIQ – технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:
- BTS Digital: Gov Workspace – корпоративная платформа для государственных служащих;
- Axellero.io – лоукод-платформа для быстрой разработки веб и ИИ-ориентированных приложений;
- Biometric.vision – комплексные решения для удаленной идентификации клиентов на основе искусственного интеллекта и биометрии.
Министерство экологии и природных ресурсов:
- KazDevLab: Emissions.kz – комплексная ИИ-платформа, предназначенная для автоматизации экологического контроля по выбросам, сбросам, отходам и другим показателям воздействия на окружающую среду.
Министерство энергетики:
- Dereknet: Derek Suite – платформа для целостной проверки производственных данных в нефтегазовой отрасли.
Национальный банк, КНБ, АРРФР (по согласованию)
- Kazdream: Антифрод – предназначен для автоматического выявления, анализа и предотвращения мошеннических действий, совершаемых с использованием телекоммуникационных каналов и мессенджеров, а также через интернет-трафик.
Распоряжение введено в действие с 8 августа 2025 года.