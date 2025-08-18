Какие госорганы отвечают за внедрение ИИ

Фото: pixabay

Премьер-министр РК подписал распоряжение от 8 августа 2025 года о закреплении ответственных государственных органов за внедрение и масштабирование решений искусственного интеллекта в курируемых отраслях, сообщает Zakon.kz.

За министерствами закрепили следующие проекты в сфере ИИ: Министерство сельского хозяйства: Agrohub: Agritech – спутниковый мониторинг объемов водопотребления в орошении до уровня каждого поля. Министерство юстиции: ТОО "Q19": Justice RK – правовая экспертиза на основе искусственного интеллекта. Инновационная платформа, предоставляющая комплексный набор инструментов для работы с законодательством. ИИ-ассистент обеспечивает глубокий правовой мониторинг, моментальный сравнительный анализ и высокоточный умный поиск по всей нормативной правовой базе Республики Казахстан и другим законодательным базам. АО "АЛСЕКО" – ИИ-судебный эксперт, автоматизированная подготовка результатов судебной экспертизы в электронном формате. Министерство здравоохранения: Cerebra – программное обеспечение для диагностики инсульта головного мозга на ранней стадии с использованием снимков нейрокомпьютерной томографии;

AI Dentis – облачное программное обеспечение для автоматизации и повышения точности стоматологической диагностики;

WDSOFT – централизация радиологических исследований по выявлению онкологических заболеваний;

Arlan Biotech – платформа для генерации нанотел и разработки быстрых базовых диагностических тестов;

Remedii – полный цикл работы с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

MED365 – автоматизированная система медицинских осмотров, позволяет промышленным компаниям проходить предсменный медицинский осмотр всего за 1 минуту. Министерство труда и социальной защиты населения: ProtectorAI – интеллектуальная система анализа видеопотоков, предназначенная для выявления агрессивного поведения, буллинга и иных угроз на территории образовательных и социальных учреждений. Министерство транспорта: BinY – платформа для автоматизации логистики, обеспечивающая контроль, прозрачность и эффективность логистики. Министерство культуры и информации: Kazdream: Supervision – выявление информационных рисков, общественного резонанса и потенциальных конфликтов для оперативного реагирования. Министерство просвещения: Codiplay: AI Kitap – цифровой учебник по школьным предметам для персонализации учебного материала под уровень каждого ученика с анализом прогресса и выявления пробелов в знаниях;

Alaqan – биометрическая система идентификации вен ладони, обеспечивает мгновенную (менее секунды) и бесконтактную идентификацию. Продукты: Alaqan Pay (оплата ладонью), Alaqan Mektep (школьный контроль посещаемости и питания). Министерство промышленности и строительства: Surfaice.Pro – предоставляет вертикально интегрированных ИИ-сотрудников для управления строительством типовых строительных проектов (школы, больницы, энергетическая инфраструктура, ритейл магазины и т.д.);

Humanity.ai – фундаментальная модель искусственного интеллекта, использующая модульность и принцип рекурсивной самоэволюции. Устойчивая к галлюцинациям ИИ-система, объединяющая несколько моделей (LLM, ML, алгоритмы) на одном устройстве;

Baspana Hub – цифровая экосистема, направленная на комплексное решение жилищных и сопутствующих задач граждан в онлайн-режиме: государственные услуги, маркетплейс недвижимости, онлайн-ипотека, онлайн-смета и инвестиции в недвижимость. Министерство водных ресурсов и ирригации: YSL – система автоматического беспроводного управления поливом, которая питается от солнечных батарей и регулирует полив на основе данных о текущей влажности почвы и индивидуальных требований разных видов растений. Министерство туризма и спорта: Codiplay: OlympIQ – технологическая платформа для развития спорта. Система позволяет обрабатывать аналитические, операционные, медицинские и организационные данные с помощью искусственного интеллекта. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности: BTS Digital: Gov Workspace – корпоративная платформа для государственных служащих;

Axellero.io – лоукод-платформа для быстрой разработки веб и ИИ-ориентированных приложений;

Biometric.vision – комплексные решения для удаленной идентификации клиентов на основе искусственного интеллекта и биометрии. Министерство экологии и природных ресурсов: KazDevLab: Emissions.kz – комплексная ИИ-платформа, предназначенная для автоматизации экологического контроля по выбросам, сбросам, отходам и другим показателям воздействия на окружающую среду. Министерство энергетики: Dereknet: Derek Suite – платформа для целостной проверки производственных данных в нефтегазовой отрасли. Национальный банк, КНБ, АРРФР (по согласованию) Kazdream: Антифрод – предназначен для автоматического выявления, анализа и предотвращения мошеннических действий, совершаемых с использованием телекоммуникационных каналов и мессенджеров, а также через интернет-трафик. Распоряжение введено в действие с 8 августа 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: