Право

Министерству нацэкономики добавили некоторые функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 08:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавили:

  • участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
  • разработку и утверждение методики по проведению функциональных обзоров деятельности государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора.

Также изменились некоторые функции министерства:

  • осуществление методологического обеспечения расчетов показателей прогноза социально-экономического развития;
  • разработка и утверждение правил формирования специальной комиссии и положения о специальной комиссии;
  • разработка правил создания, сохранения и использования страхового фонда технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
