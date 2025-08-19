Министерству нацэкономики добавили некоторые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло изменения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям ведомства добавили: участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;

разработку и утверждение методики по проведению функциональных обзоров деятельности государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора. Также изменились некоторые функции министерства: осуществление методологического обеспечения расчетов показателей прогноза социально-экономического развития;

разработка и утверждение правил формирования специальной комиссии и положения о специальной комиссии;

разработка правил создания, сохранения и использования страхового фонда технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием. Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.

