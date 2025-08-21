#АЭС в Казахстане
Право

У Министерства нацэкономики новая функция

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 14 августа 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, МНЭ добавили новую функцию:

  • разработка и утверждение правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Постановление введено в действие с 14 августа 2025 года.

Мы сообщали, какие задачи и функции поставлены перед Министерством водных ресурсов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
