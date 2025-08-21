У Министерства нацэкономики новая функция
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 14 августа 2025 года внесло дополнения в Положение о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Согласно поправкам, МНЭ добавили новую функцию:
- разработка и утверждение правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате чрезвычайной ситуации природного характера.
Постановление введено в действие с 14 августа 2025 года.
