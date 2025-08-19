Какое денежное содержание получат сотрудники ОГЗ при ликвидации ЧС и тушении пожаров

МЧС приказом от 13 августа 2025 года утвердил Правила выплаты денежного содержания сотрудникам органов гражданской защиты при выполнении задач по ликвидации ЧС или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок исчисления срока службы и выплаты денежного содержания сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты (ОГЗ) при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.

Организация работы по исчислении срока службы сотрудникам и военнослужащим ОГЗ осуществляется кадровыми службами, выплата денежного содержания в трехкратном размере осуществляется финансовыми службами ОГЗ.

Время привлечения сотрудников и военнослужащих ОГЗ к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера засчитывается в выслугу лет один день службы за три дня.

В случае, если один месяц службы одновременно подлежит зачету как за полтора месяца и как за три месяца, указанный период засчитывается в выслугу лет из расчета один месяц за три месяца.

Также установлено, что исчисление выслуги лет один месяц службы за три месяца производится в календарном порядке. Период службы продолжительностью менее суток засчитывается в выслугу лет как один календарный день.

По прибытии сотрудников и военнослужащих ОГЗ для выполнения задач составляется акт о прибытии и приема личного состава для выполнения задач по ликвидации ЧС или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения, или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта, либо в местности, где объявлена ЧС природного и техногенного характера.

Перед убытием сотрудников и военнослужащих ОГЗ, выполнивших задачи, составляется акт выполненных задач.

Акты составляются принимающей стороной в зависимости от характера выполняемых задач – подразделением ликвидации ЧС либо организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ. К составлению акта привлекаются заместители руководителя уполномоченного органа, его территориального органа, государственного учреждения, курирующие соответствующее направление деятельности.

По завершении выполнения задач и прибытии сотрудников и военнослужащих ОГЗ в место постоянной дислокации отправляющей стороной создается комиссия для установления фактического участия указанных лиц в выполнении задач.

Комиссия создается на основании приказа руководителя уполномоченного органа, его территориального органа, государственного учреждения. Председателем комиссии является заместитель руководителя уполномоченного органа, его территориального органа, государственного учреждения, курирующий соответствующее направление деятельности.

В состав комиссии включаются начальники кадровой службы, подразделений ликвидации чрезвычайных ситуаций либо организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, центра планирования и оперативного управления, гражданской обороны. Общее количество членов комиссии состоит из нечетного числа. Решения комиссии принимаются путем голосования большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии направляется рабочим органом в кадровую службу для последующего учета. На основании протокола кадровой службой издается соответствующий приказ.

Сотрудникам и военнослужащим ОГЗ при выполнении задач выплачивается денежное содержание (должностной оклад и доплата за специальное звание/оклад за воинское звание) в трехкратном размере.

На основании приказа финансовая служба осуществляет расчет денежного содержания за фактическое количество дней привлечения сотрудников и военнослужащих ОГЗ, из расчета один день за три.

Размер денежного содержания определяется путем умножения фактического количества календарных дней привлечения сотрудников и военнослужащих ОГЗ на размер денежного содержания за один календарный день и умноженного на два (один размер денежного содержания за календарный день входит в состав месячного денежного содержания).

Размер денежного содержания за один календарный день определяется делением суммы денежного содержания за полный месяц на количество календарных дней в соответствующем месяце.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2025 года.