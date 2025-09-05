#АЭС в Казахстане
Право

Обеспечение питанием военнослужащих ОГЗ на казарменном положении: утверждены правила

Организация питания военнослужащих ОГЗ, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 09:05 Фото: Министерство обороны РК
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 28 августа 2025 года утвердил Правила обеспечения питанием сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты при нахождении на казарменном положении или при участии в карантинных мероприятиях, сообщает Zakon.kz.

Обеспечение питанием сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты (ОГЗ) осуществляется путем приобретения соответствующих услуг, товаров и работ в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Питанием по установленным натуральным нормам обеспечиваются сотрудники и военнослужащие ОГЗ в виде готовой к употреблению пищи и напитков (завтрак, обед и ужин) через соответствующие места приема пищи.

Допускается замена пищевых продуктов в пределах норм взаимозаменяемости продуктов, определенных натуральными нормами замены продуктов при выдаче продовольственного пайка.

Норма обеспечения на одного довольствующегося, установленная для сотрудников и военнослужащих ОГЗ, находящихся на казарменном положении или участвующих в карантинных мероприятиях, обеспечивается в соответствии с утвержденными нормами.

Организация питания сотрудников и военнослужащих ОГЗ заключается в своевременном обеспечении их готовой к употреблению пищей и напитками, а также контроле качества готовой к употреблению пищи и напитков.

При этом допускается выдача сухого пайка на период, не превышающий трех суток.

Пища готовится строго по утвержденному меню с распределением продуктов по нормам обеспечения питанием (меню-раскладка).

Меню-раскладка продуктов составляется физическими или юридическими лицами, оказывающими услуги по организации питания, по согласованию с территориальными органами уполномоченного органа.

Меню-раскладка продуктов составляется по каждой натуральной норме обеспечения, независимо от числа лиц, питающихся по ней, подписывается руководителем подразделения тылового обеспечения, ответственным сотрудником или военнослужащим ОГЗ, и утверждается руководителем территориального органа.

Для контроля процесса приготовления и качества готовой к употреблению пищи и напитков назначаются ответственные должностные лица территориального органа.

До начала каждого приема пищи лица, осуществляющие контроль процесса приготовления и качества готовой к употреблению пищи и напитков, проверяют полноту доведения натуральной нормы обеспечения питанием согласно меню-раскладке, а также качество готовой к употреблению пищи и напитков.

Правилами установлено, что результаты контроля записываются в книгу учета контроля за качеством приготовления пищи.

Также говорится, что организация питания осуществляется в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания".

Ответственные должностные лица от подразделения тылового обеспечения предоставляют физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по организации питания, сведения:

  • о количестве питающихся с момента заключения договора о государственных закупках;
  • о питании сотрудников и военнослужащих ОГЗ.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
