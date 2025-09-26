#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане утвердили перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 10:15 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 16 сентября 2025 года утвержден перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень включены:

  • Аральское море (большое, малое) (международного значения);
  • Каспийское море (международного значения);
  • Река Жайык (международного значения);
  • Река Кигаш (международного значения);
  • Река Ертис (международного значения);
  • Озеро Жайсан (республиканского значения);
  • Водохранилище Буктырма на реке Ертис (республиканского значения);
  • Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);
  • Шульбинское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);
  • Река Есиль (международного значения);
  • Река Тобыл (международного значения);
  • Река Сырдария (международного значения);
  • Водохранилище Шардара на реке Сырдария (республиканского значения);
  • Река Иле (международного значения);
  • Водохранилище Капшагай на реке Иле (республиканского значения);
  • Река Нура (республиканского значения);
  • Река Силеты (республиканского значения);
  • Алакольская система озер (республиканского значения);
  • Озеро Балкаш (республиканского значения);
  • Канал имени Каныша Сатпаева (республиканского значения).

 Приказ вводится в действие с 26 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены Правила обеспечения информбезопасности в сфере водоснабжения.

