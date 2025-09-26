В Казахстане утвердили перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 16 сентября 2025 года утвержден перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень включены:
- Аральское море (большое, малое) (международного значения);
- Каспийское море (международного значения);
- Река Жайык (международного значения);
- Река Кигаш (международного значения);
- Река Ертис (международного значения);
- Озеро Жайсан (республиканского значения);
- Водохранилище Буктырма на реке Ертис (республиканского значения);
- Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);
- Шульбинское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);
- Река Есиль (международного значения);
- Река Тобыл (международного значения);
- Река Сырдария (международного значения);
- Водохранилище Шардара на реке Сырдария (республиканского значения);
- Река Иле (международного значения);
- Водохранилище Капшагай на реке Иле (республиканского значения);
- Река Нура (республиканского значения);
- Река Силеты (республиканского значения);
- Алакольская система озер (республиканского значения);
- Озеро Балкаш (республиканского значения);
- Канал имени Каныша Сатпаева (республиканского значения).
Приказ вводится в действие с 26 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены Правила обеспечения информбезопасности в сфере водоснабжения.
