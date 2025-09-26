В Казахстане утвердили перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 16 сентября 2025 года утвержден перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень включены:

Аральское море (большое, малое) (международного значения);

Каспийское море (международного значения);

Река Жайык (международного значения);

Река Кигаш (международного значения);

Река Ертис (международного значения);

Озеро Жайсан (республиканского значения);

Водохранилище Буктырма на реке Ертис (республиканского значения);

Усть-Каменогорское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);

Шульбинское водохранилище на реке Ертис (республиканского значения);

Река Есиль (международного значения);

Река Тобыл (международного значения);

Река Сырдария (международного значения);

Водохранилище Шардара на реке Сырдария (республиканского значения);

Река Иле (международного значения);

Водохранилище Капшагай на реке Иле (республиканского значения);

Река Нура (республиканского значения);

Река Силеты (республиканского значения);

Алакольская система озер (республиканского значения);

Озеро Балкаш (республиканского значения);

Канал имени Каныша Сатпаева (республиканского значения).

Приказ вводится в действие с 26 сентября 2025 года.

