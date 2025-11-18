Казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку
Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам (УДП) – совокупность мероприятий учебно-воспитательного процесса, проводимых организациями образования в целях углубленного освоения жас сарбазами основ военного дела, формирования у жас сарбазов знаний, умений, навыков и качеств, необходимых для прохождения воинской службы.
Жас сарбазами называют лица, воспитывающиеся и обучающиеся по специализированным общеобразовательным учебным программам углубленной допризывной подготовки.
Предусмотрено, что воинские части (учреждения) оказывают организациям образования содействие в проведении практических занятий, предоставляют учебные полигоны, вооружение и военную технику, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.
Взаимодействие организаций образования с воинскими частями (учреждениями) осуществляется на основании меморандума, определяющего порядок проведения совместных мероприятий.
Периоды обучения составляют: с 7-го по 11-й классы – 5 лет, с 8-го по 11-й классы – 4 года, с 9-го по 11-й классы – 3 года, с 10-го по 11-й классы – 2 года. Выбор периода обучения осуществляется по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, учредителем или учредителями организации образования.
Занятия проводятся в составе учебных взводов, состоящих из 2-3 отделений по 8-10 жас сарбазов. Учебная рота состоит из 2-4 взводов.
Обучение осуществляется на государственном или русском языках, отдельные дисциплины по решению руководителя организации образования преподаются на других языках.
Учебно-полевые занятия (УПЗ) проводятся после завершения учебного года в 9-х и 10-х классах с использованием учебной базы воинских частей (учреждений), с которыми заключен меморандум.
УПЗ проводится в объеме не менее 30 учебных часов, в соответствии с утвержденной учебной программой, утверждаемой руководителем организации образования.
Учебно-полевые занятия включают в себя:
- развертывание лагерного сбора (при наличии палаток и условий – палаточного городка);
- прохождение тактической полосы препятствий;
- выполнение нормативов военно-прикладной направленности, элементов рукопашного боя;
- выполнение нормативов по строевой подготовке и передвижению отделений;
- практические действия по выполнению обязанностей часового;
- стрельбы из пневматического оружия или в лазерном тире;
- сборку-разборку макета автомата Калашникова;
- оказание первой доврачебной помощи и транспортировку условно раненого;
- применение на практике средств индивидуальной радиационной, химической и биологической защиты;
- марш-бросок (при наличии условий);
- смотровой и итоговый зачет по огневой, тактической, строевой, физической и военно-медицинской подготовке.
УПЗ на базе воинских частей предполагают пребывание жас сарбазов на закрытой территории воинской части с проживанием в палаточном лагере или казармах. Продолжительность лагерного сбора составляет не менее 5 дней.
Во время УПЗ обеспечивается распорядок дня, с учетом проверки наличия личного состава, утренней физической зарядки, занятий и зачетов, подведения итогов, военно-патриотических мероприятий.
При проведении УПЗ на базе воинских частей ВС РК, других войск и воинских формирований командирами частей организуется трехразовое питание обучающихся согласно норме № 1 "Общевойсковой паек" за счет средств, выделенных местными исполнительными органами.
УПЗ проводятся с целью практического закрепления теоретических знаний и формирования устойчивых прикладных навыков.
Предусмотрено, что организация образования разрабатывает план воспитательной и военно-патриотической работы (план ВиВПР) с учетом плана основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жас сарбазов, направляемого структурным подразделением МО РК, курирующим вопросы военного образования. План ВиВПР утверждается руководителем организации образования не позднее чем за 5 рабочих дней до начала обучения.
В план ВиВПР включаются следующие разделы:
- военно-патриотическая работа;
- информационно-воспитательная работа;
- воспитание лидерских качеств;
- идеологическая работа;
- культурно-досуговая работа;
- психологическая работа;
- имиджевая работа и связь с общественностью.
Наглядная агитация включает в себя плакаты, стенды, видеоматериалы и другие средства, направленные на формирование у жас сарбазов знаний и навыков, необходимых для армии и общества, а также воспитание патриотизма, гражданственности и уважения к воинской службе.
Указывается, что в состав учебной материальной базы входят учебные классы, кабинеты, специализированные помещения (площадки):
- кабинет допризывной подготовки, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, РХБЗ, навыками оператора дрона;
- кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;
- спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени);
- полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;
- тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;
- кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;
- кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.
В состав учебной материальной базы входят вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):
- макеты автоматов, пистолетов, гранат;
- учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);
- учебные образцы дронов различного назначения;
- учебные средства радиационной-химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);
- учебные образцы средств связи (радиостанции);
- учебные образцы приборов наблюдения (бинокли).
В состав учебной материальной базы входят учебно-методические материалы:
- учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем дисциплинам УДП;
- плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;
- видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;
- нормативные документы, уставы ВС РК;
Рекомендованная инфраструктура для прохождения УДП:
- общежитие для жас сарбазов предусматривает следующие помещения из расчета на одну учебную роту:
- спальные помещения;
- комната информационно-воспитательной работы;
- кабинет психологической разгрузки;
- кабинет для воспитателей;
- комната для хранения макетов оружия;
- комната бытового обслуживания;
- кладовая для хранения имущества учебной роты и личных вещей;
- комната для просушки обмундирования и обуви;
- комната для умывания с душевой кабиной;
- туалеты;
- столовая для приема пищи;
- актовый зал;
- учебные (компьютерные) классы и предметные кабинеты;
- библиотека с читальными залами, оборудованными компьютерами с выходом в интернет;
- медицинский пункт;
- спортивная площадка с тренажерным оборудованием;
- полоса препятствий.
Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажки обмундирования, стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, плакатами с правилами ношения военной формы одежды, зеркалами и инвентарем.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.