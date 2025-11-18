#АЭС в Казахстане
Право

Казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку

Фото: Zakon.kz
Министр обороны приказом от 11 ноября 2025 года утвердил Правила углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам, сообщает Zakon.kz.

Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам (УДП) – совокупность мероприятий учебно-воспитательного процесса, проводимых организациями образования в целях углубленного освоения жас сарбазами основ военного дела, формирования у жас сарбазов знаний, умений, навыков и качеств, необходимых для прохождения воинской службы.

Жас сарбазами называют лица, воспитывающиеся и обучающиеся по специализированным общеобразовательным учебным программам углубленной допризывной подготовки.

Предусмотрено, что воинские части (учреждения) оказывают организациям образования содействие в проведении практических занятий, предоставляют учебные полигоны, вооружение и военную технику, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.

Взаимодействие организаций образования с воинскими частями (учреждениями) осуществляется на основании меморандума, определяющего порядок проведения совместных мероприятий.

Периоды обучения составляют: с 7-го по 11-й классы – 5 лет, с 8-го по 11-й классы – 4 года, с 9-го по 11-й классы – 3 года, с 10-го по 11-й классы – 2 года. Выбор периода обучения осуществляется по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, учредителем или учредителями организации образования.

Занятия проводятся в составе учебных взводов, состоящих из 2-3 отделений по 8-10 жас сарбазов. Учебная рота состоит из 2-4 взводов.

Обучение осуществляется на государственном или русском языках, отдельные дисциплины по решению руководителя организации образования преподаются на других языках.

Учебно-полевые занятия (УПЗ) проводятся после завершения учебного года в 9-х и 10-х классах с использованием учебной базы воинских частей (учреждений), с которыми заключен меморандум.

УПЗ проводится в объеме не менее 30 учебных часов, в соответствии с утвержденной учебной программой, утверждаемой руководителем организации образования.

Учебно-полевые занятия включают в себя:

  • развертывание лагерного сбора (при наличии палаток и условий – палаточного городка);
  • прохождение тактической полосы препятствий;
  • выполнение нормативов военно-прикладной направленности, элементов рукопашного боя;
  • выполнение нормативов по строевой подготовке и передвижению отделений;
  • практические действия по выполнению обязанностей часового;
  • стрельбы из пневматического оружия или в лазерном тире;
  • сборку-разборку макета автомата Калашникова;
  • оказание первой доврачебной помощи и транспортировку условно раненого;
  • применение на практике средств индивидуальной радиационной, химической и биологической защиты;
  • марш-бросок (при наличии условий);
  • смотровой и итоговый зачет по огневой, тактической, строевой, физической и военно-медицинской подготовке.

УПЗ на базе воинских частей предполагают пребывание жас сарбазов на закрытой территории воинской части с проживанием в палаточном лагере или казармах. Продолжительность лагерного сбора составляет не менее 5 дней.

Во время УПЗ обеспечивается распорядок дня, с учетом проверки наличия личного состава, утренней физической зарядки, занятий и зачетов, подведения итогов, военно-патриотических мероприятий.

При проведении УПЗ на базе воинских частей ВС РК, других войск и воинских формирований командирами частей организуется трехразовое питание обучающихся согласно норме № 1 "Общевойсковой паек" за счет средств, выделенных местными исполнительными органами.

УПЗ проводятся с целью практического закрепления теоретических знаний и формирования устойчивых прикладных навыков.

Предусмотрено, что организация образования разрабатывает план воспитательной и военно-патриотической работы (план ВиВПР) с учетом плана основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жас сарбазов, направляемого структурным подразделением МО РК, курирующим вопросы военного образования. План ВиВПР утверждается руководителем организации образования не позднее чем за 5 рабочих дней до начала обучения.

В план ВиВПР включаются следующие разделы:

  • военно-патриотическая работа;
  • информационно-воспитательная работа;
  • воспитание лидерских качеств;
  • идеологическая работа;
  • культурно-досуговая работа;
  • психологическая работа;
  • имиджевая работа и связь с общественностью.

Наглядная агитация включает в себя плакаты, стенды, видеоматериалы и другие средства, направленные на формирование у жас сарбазов знаний и навыков, необходимых для армии и общества, а также воспитание патриотизма, гражданственности и уважения к воинской службе.

Указывается, что в состав учебной материальной базы входят учебные классы, кабинеты, специализированные помещения (площадки):

  • кабинет допризывной подготовки, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, РХБЗ, навыками оператора дрона;
  • кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;
  • спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени);
  • полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;
  • тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;
  • кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;
  • кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.

В состав учебной материальной базы входят вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):

  • макеты автоматов, пистолетов, гранат;
  • учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);
  • учебные образцы дронов различного назначения;
  • учебные средства радиационной-химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);
  • учебные образцы средств связи (радиостанции);
  • учебные образцы приборов наблюдения (бинокли).

В состав учебной материальной базы входят учебно-методические материалы:

  • учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем дисциплинам УДП;
  • плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;
  • видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;
  • нормативные документы, уставы ВС РК;

Рекомендованная инфраструктура для прохождения УДП:

  • общежитие для жас сарбазов предусматривает следующие помещения из расчета на одну учебную роту:

- спальные помещения;

- комната информационно-воспитательной работы;

- кабинет психологической разгрузки;

- кабинет для воспитателей;

- комната для хранения макетов оружия;

- комната бытового обслуживания;

- кладовая для хранения имущества учебной роты и личных вещей;

- комната для просушки обмундирования и обуви;

- комната для умывания с душевой кабиной;

- туалеты;

  • столовая для приема пищи;
  • актовый зал;
  • учебные (компьютерные) классы и предметные кабинеты;
  • библиотека с читальными залами, оборудованными компьютерами с выходом в интернет;
  • медицинский пункт;
  • спортивная площадка с тренажерным оборудованием;
  • полоса препятствий.

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажки обмундирования, стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, плакатами с правилами ношения военной формы одежды, зеркалами и инвентарем.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
