Казахстанские старшеклассники будут проходить углубленную допризывную подготовку

Министр обороны приказом от 11 ноября 2025 года утвердил Правила углубленной допризывной подготовки по специализированным общеобразовательным учебным программам, сообщает Zakon.kz.

Углубленная допризывная подготовка по специализированным общеобразовательным учебным программам (УДП) – совокупность мероприятий учебно-воспитательного процесса, проводимых организациями образования в целях углубленного освоения жас сарбазами основ военного дела, формирования у жас сарбазов знаний, умений, навыков и качеств, необходимых для прохождения воинской службы.

Жас сарбазами называют лица, воспитывающиеся и обучающиеся по специализированным общеобразовательным учебным программам углубленной допризывной подготовки.

Предусмотрено, что воинские части (учреждения) оказывают организациям образования содействие в проведении практических занятий, предоставляют учебные полигоны, вооружение и военную технику, а также проводят занятия под руководством военнослужащих.

Взаимодействие организаций образования с воинскими частями (учреждениями) осуществляется на основании меморандума, определяющего порядок проведения совместных мероприятий.

Периоды обучения составляют: с 7-го по 11-й классы – 5 лет, с 8-го по 11-й классы – 4 года, с 9-го по 11-й классы – 3 года, с 10-го по 11-й классы – 2 года. Выбор периода обучения осуществляется по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, учредителем или учредителями организации образования.

Занятия проводятся в составе учебных взводов, состоящих из 2-3 отделений по 8-10 жас сарбазов. Учебная рота состоит из 2-4 взводов.

Обучение осуществляется на государственном или русском языках, отдельные дисциплины по решению руководителя организации образования преподаются на других языках.



Учебно-полевые занятия (УПЗ) проводятся после завершения учебного года в 9-х и 10-х классах с использованием учебной базы воинских частей (учреждений), с которыми заключен меморандум.

УПЗ проводится в объеме не менее 30 учебных часов, в соответствии с утвержденной учебной программой, утверждаемой руководителем организации образования.

Учебно-полевые занятия включают в себя:

развертывание лагерного сбора (при наличии палаток и условий – палаточного городка);

прохождение тактической полосы препятствий;

выполнение нормативов военно-прикладной направленности, элементов рукопашного боя;

выполнение нормативов по строевой подготовке и передвижению отделений;

практические действия по выполнению обязанностей часового;

стрельбы из пневматического оружия или в лазерном тире;

сборку-разборку макета автомата Калашникова;

оказание первой доврачебной помощи и транспортировку условно раненого;

применение на практике средств индивидуальной радиационной, химической и биологической защиты;

марш-бросок (при наличии условий);

смотровой и итоговый зачет по огневой, тактической, строевой, физической и военно-медицинской подготовке.

УПЗ на базе воинских частей предполагают пребывание жас сарбазов на закрытой территории воинской части с проживанием в палаточном лагере или казармах. Продолжительность лагерного сбора составляет не менее 5 дней.

Во время УПЗ обеспечивается распорядок дня, с учетом проверки наличия личного состава, утренней физической зарядки, занятий и зачетов, подведения итогов, военно-патриотических мероприятий.

При проведении УПЗ на базе воинских частей ВС РК, других войск и воинских формирований командирами частей организуется трехразовое питание обучающихся согласно норме № 1 "Общевойсковой паек" за счет средств, выделенных местными исполнительными органами.

УПЗ проводятся с целью практического закрепления теоретических знаний и формирования устойчивых прикладных навыков.

Предусмотрено, что организация образования разрабатывает план воспитательной и военно-патриотической работы (план ВиВПР) с учетом плана основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жас сарбазов, направляемого структурным подразделением МО РК, курирующим вопросы военного образования. План ВиВПР утверждается руководителем организации образования не позднее чем за 5 рабочих дней до начала обучения.

В план ВиВПР включаются следующие разделы:

военно-патриотическая работа;

информационно-воспитательная работа;

воспитание лидерских качеств;

идеологическая работа;

культурно-досуговая работа;

психологическая работа;

имиджевая работа и связь с общественностью.

Наглядная агитация включает в себя плакаты, стенды, видеоматериалы и другие средства, направленные на формирование у жас сарбазов знаний и навыков, необходимых для армии и общества, а также воспитание патриотизма, гражданственности и уважения к воинской службе.

Указывается, что в состав учебной материальной базы входят учебные классы, кабинеты, специализированные помещения (площадки):

кабинет допризывной подготовки, оборудованный учебными пособиями, плакатами, схемами, макетами оружия и военной техники, дронами, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, необходимыми для изучения основ военного дела, тактики, топографии, связи, РХБЗ, навыками оператора дрона;

кабинет (площадка) строевой подготовки или строевой плац, оснащенный зеркалами для отработки строевых приемов, плакатами с правилами выполнения строевых команд;

спортивный зал/площадка, предназначенный для занятий физической подготовкой, отработки приемов самообороны, преодоления препятствий, включающий спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические снаряды, перекладины, канаты, гантели, штанги, спортивные маты, мишени);

полоса препятствий, предназначенная для отработки навыков преодоления различных препятствий, развития физической выносливости и психологической устойчивости;

тир (электронный/пневматический), предназначенный для обучения основам стрельбы из пневматического оружия и отработки навыков меткой стрельбы, оборудованный мишенями, защитным снаряжением, оружием, средствами контроля результатов стрельбы;

кабинет медицинской подготовки (при наличии), оснащенный учебными пособиями, манекенами для отработки приемов оказания первой медицинской помощи, медицинским инвентарем и расходными материалами;

кабинет информационных технологий (при наличии), оснащенный компьютерной техникой, трехмерными симуляторами с набором интерактивных занятий по военной подготовке, мультимедийным оборудованием и специализированным программным обеспечением для изучения основ информатики, военной связи и управления дронами.

В состав учебной материальной базы входят вооружение и военная техника (макеты/учебные образцы):

макеты автоматов, пистолетов, гранат;

учебные образцы инженерных боеприпасов (мин, снарядов);

учебные образцы дронов различного назначения;

учебные средства радиационной-химической и биологической защиты (противогазы, общевойсковые защитные комплекты);

учебные образцы средств связи (радиостанции);

учебные образцы приборов наблюдения (бинокли).

В состав учебной материальной базы входят учебно-методические материалы:

учебники, учебные пособия, методические разработки, тесты, задания, вопросы по всем дисциплинам УДП;

плакаты, схемы, таблицы, инструкции по безопасности;

видеоматериалы, презентации, интерактивные учебные программы, трехмерные симуляторы с набором интерактивных занятий по военной подготовке;

нормативные документы, уставы ВС РК;

Рекомендованная инфраструктура для прохождения УДП:

общежитие для жас сарбазов предусматривает следующие помещения из расчета на одну учебную роту:

- спальные помещения;

- комната информационно-воспитательной работы;

- кабинет психологической разгрузки;

- кабинет для воспитателей;

- комната для хранения макетов оружия;

- комната бытового обслуживания;

- кладовая для хранения имущества учебной роты и личных вещей;

- комната для просушки обмундирования и обуви;

- комната для умывания с душевой кабиной;

- туалеты;

столовая для приема пищи;

актовый зал;

учебные (компьютерные) классы и предметные кабинеты;

библиотека с читальными залами, оборудованными компьютерами с выходом в интернет;

медицинский пункт;

спортивная площадка с тренажерным оборудованием;

полоса препятствий.

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для глажки обмундирования, стульями (табуретами), необходимым количеством утюгов, плакатами с правилами ношения военной формы одежды, зеркалами и инвентарем.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.