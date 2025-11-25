Аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах РК: внесены изменения

Приказом и.о. министра транспорта от 13 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что правила определяют порядок аварийно-спасательного обеспечения полетов в аэропортах республики, за исключением несертифицируемых аэродромов (вертодромов), временных аэродромов (вертодромов) и посадочных площадок.

Указывается, что эксплуатант сертифицированного аэродрома (вертодрома) разрабатывает план мероприятий на случай аварийных ситуаций на аэродроме и прилегающей к нему территории (аварийный план) с учетом полетов воздушных судов и других видов деятельности на аэродроме.

Аварийный план предусматривает аварийные ситуации, характерные для конкретного аэродрома (вертодрома), которые связаны как непосредственно с авиационной деятельностью аэропорта, так и не относящиеся к ней, обусловленные авариями природного, техногенного, эпидемиологического характера.

Поясняется, что целью планирования мероприятий на случай аварийных ситуаций на аэродроме является процесс его подготовки на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств на самом аэродроме или прилегающей территории, сведение к минимуму последствий аварийных ситуаций, прежде всего для спасения жизни людей и обеспечения выполнения операций воздушных судов.

При этом правила дополнены новыми пунктами, в которых говорится, что аварийный план предусматривает координацию действий, предпринимаемых при возникновении аварийных ситуаций на аэродроме (вертодроме) или прилегающей к аэродрому (вертодрому) территории, задействованными участниками.

К таким участникам относятся аварийно-спасательная и противопожарная служба, медицинская служба, службы авиационной безопасности, производственные службы и руководящий состав эксплуатанта аэродрома, службы организаций, базирующихся на аэродроме (вертодроме), поставщики услуг наземного обслуживания, органы обслуживания воздушным движением, эксплуатанты воздушных судов, правоохранительные органы, а также силы и средства сторонних организаций вне аэродрома: территориальные службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ гражданской защиты, полиция, медицинские учреждение органов здравохранения, военные формирования.

Аварийный план согласовывается с организациями, задействованными в аварийном плане.

В аварийном плане предусматриваются следующие основные положения:

виды аварийных ситуаций, для которых составляется план мероприятий;

задействованные участники;

определение координаторов для соответствующих аварийных ситуаций на разных этапах;

ответственность и роль каждого участника, аварийный оперативный центр и командный пункт для всех видов аварийных ситуаций;

схема и процедура оповещения при возникновении аварийной ситуации, контактная информация должностных лиц, с которыми устанавливается связь в случае возникновения конкретной аварийной ситуации;

карты аэродрома и его окрестностей с нанесенной сеткой координат;

порядок проведения учений для отработки практических навыков и периодичность их проведения;

сотрудничество и взаимодействие с координационным центром поиска и спасания.

Также в аварийном плане предусматривается учет аспектов человеческого фактора для оптимального реагирования всех участников, задействованных в аварийных ситуациях.

При разработке аварийного плана следует учитывать, что обстоятельства аварийных ситуаций являются стрессовыми для персонала, поэтому аварийный план составляется с применением стандартизированных процедур, которые позволят персоналу реагировать заранее определенным образом. Вопросу обучения и тренировок уделяется первостепенное внимание, чтобы реагирование и эффективность действий персонала отвечали целям, заданным в аварийном плане.

Во время обучения и тренировок проверяется, что аварийный план является не только техническим документом, но и содержит функциональные процессы, которые учитывают возможности человека и особые обстоятельства, при которых такой план активируется. При разработке плана рассматриваются и устраняются факторы неожиданности.

Аварийный план доводится до сведения всего персонала, который проходит соответствующую подготовку. Обеспечивается доступ к аварийным процедурам задействованному персоналу. Необходимо, чтобы аварийные процедуры были максимально простыми и похожими на обычные процедуры и были выстроены как указания.

На случай аварийной ситуации эксплуатантом аэродрома обеспечивается стационарный аварийный оперативный центр и передвижной командный пункт:

аварийный оперативный центр (АОЦ) является стационарным, размещается на аэродроме. АОЦ отвечает за общую координацию и руководство работами во время аварийной ситуации, произошедшей на аэродроме или прилегающей к аэродрому территории.

АОЦ располагается в заранее определенном помещении, к нему обеспечивается доступ на круглосуточной основе или в часы работы аэродрома (вертодрома). Расположение АОЦ обеспечивает обзор рабочей площади аэродрома и пострадавшего воздушного судна, где это реализуемо (например, на наблюдательном пункте аварийно-спасательной станции).

АОЦ оборудуется такими средствами, как интернет, телефон, радиосвязь, компьютеры, телевидение и системы воспроизведения.

АОЦ оснащается средствами электросвязи с:

передвижным командным пунктом;

пожарным подразделением СПАСОП;

диспетчерскими пунктами ОВД (руководителем полетов);

службами и объектами аэропорта;

региональным координационным центром поиска и спасания в гражданской авиации;

взаимодействующими организациями, предприятиями и учреждениями;

местными административными и правоохранительными органами.

АОЦ обеспечивается схемами аэродрома (вертодрома), картами, аварийным планом, схемами оповещения, журналом для записей и регистрации событий.

передвижной командный пункт (ПКП) создается на транспортном средстве повышенной проходимости, которое способно обеспечить быструю доставку к месту аварийной ситуации для осуществления на месте координацию работами служб по ликвидации аварийной ситуации.

ПКП оснащается современным оборудованием и документами, включая:

интернет, радиотелефония, мобильные телефоны, сирена, громкоговорящая установка или мегафон, бинокль;

координатная схема аэродрома (вертодрома), карта аэродрома и прилегающей к аэродрому (вертодрому) территории, аварийный план и соответствующие части руководства по аэродрому, журнал для записей и регистрации событий;

офисная техника;

беспроводная камера на крыше автомобиля с обзором на 360 градусов, позволяющая делать снимки и передавать их в АОЦ;

система кондиционирования и отопления для эксплуатации в жаркую или холодную погоду;

достаточное количество мест для сидения.

ПКП обеспечивается стационарными и/или переносными средствами радиосвязи с АОЦ, аварийно-спасательными станциями, диспетчерскими пунктами ОВД (руководителем полетов), аэродромными пожарными автомобилями, диспетчерской службой аэропорта.

ПКП маркируется, для того чтобы его идентифицировать.

Обеспечивается регулярная проверка устройств и оборудования, размещенного в АОЦ и ПКП, на предмет их исправности.

ПКП периодически подвергается функциональным испытаниям.

Назначаются руководители АОЦ и ПКП в соответствии с аварийным планом.

В аварийном плане также устанавливается порядок периодической проверки соответствия плана предъявляемым требованиям и анализа результатов с целью повышения его эффективности.

Аварийный план проверяют путем проведения полномасштабных действий на случай аварийной ситуации на аэродроме через промежутки времени, не превышающие два года, и отдельных мероприятий в промежуточный период для устранения недостатков, выявленных в ходе отработки полномасштабных действий.

Аварийный план анализируется после проведения проверок или ликвидации фактической аварийной ситуации, в целях устранения любых обнаруженных недостатков.

Цель проведения полномасштабных действий заключается в обеспечении соответствия плана требованиям к ликвидации различных типов аварийных ситуаций. Цель проведения отдельных мероприятий заключается в обеспечении эффективности ответных действий определенных участников и компонентов плана, например системы связи.

Отработка действий производится в дневное время, в сумерки и в темное время суток и в различных погодных условиях и условиях видимости.

Кроме того, в аварийном плане предусматривается оперативное задействование специальных спасательных служб территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, плавательных средств пограничной службы Комитета национальной безопасности РК и координация действий с ними в целях проведения аварийно-спасательных работ в тех случаях, когда аэродром расположен вблизи водоемов или заболоченной местности, над которыми выполняется значительная часть взлетно-посадочных операций, на морских объектах, плавучих буровых установках.

Для аэродромов, расположенных вблизи водоемов или заболоченной местности или в труднодоступных районах, в плане мероприятий на случай аварийной ситуации на аэродроме следует предусматривать определение, проверку и оценку на регулярной основе заранее установленного времени развертывания специальных спасательных служб.

Эксплуатант аэродрома (вертодрома) проводит оценку зон захода на посадку и вылета в пределах 1000 м от порога ВПП с целью определить существующие возможности развертывания соответствующих служб.

Уполномоченная организация разрабатывает инструктивный материал для эксплуатантов аэродромов (вертодромов) по оценке зон захода на посадку и вылета в пределах 1000 м от порога ВПП.

Эксплуатант аэродрома разрабатывает план удаления воздушного судна, потерявшего способность двигаться на рабочей площади или в непосредственной близости от нее, и назначает координатора, ответственного за выполнение этого плана, когда возникает такая необходимость.

План удаления воздушного судна, потерявшего способность двигаться, основывается на характеристиках воздушных судов, которые принимаются или будут приниматься на аэродроме, и включает, помимо всего прочего, следующее:

перечень предназначенного для этой цели оборудования и персонала, находящегося на аэродроме (вертодроме), или в непосредственной близости от него;

меры по организации быстрого получения комплектов эвакуационно-восстановительного оборудования, поступающего с других аэродромов.

Уполномоченная организация разрабатывает инструктивный материал для эксплуатантов аэродромов (вертодромов) относительно удаления воздушного судна, потерявшего способность двигаться.

Кроме того, добавлено, что во время выполнения полетов на аэродроме и в течение не менее 15 минут перед прилетом и после вылета воздушного судна эксплуатант аэродрома обеспечивает наличие достаточного количества обученного квалифицированного персонала в СПАСОП, находящегося в состоянии готовности управлять аварийно-спасательными и противопожарными транспортными средствами и использовать оборудование с максимальной производительностью.

Персонал службы аварийно-спасательного обеспечения полетов используется таким образом, чтобы обеспечить минимальное время реагирования и возможность непрерывной подачи огнетушащего вещества с соответствующей скоростью.

Эксплуатант аэродрома проводит анализ ресурсов для определения количества персонала в СПАСОП, требуемого при проведении аварийно-спасательных и противопожарных операций, с учетом указанных выше задач и с использованием инструктивного материала, разрабатываемого уполномоченной организацией в сфере организации гражданской авиации.

При этом минимальная штатная численность дежурной смены пожарно-спасательного расчета СПАСОП определяется с учетом уровня пожарной защиты, обеспечиваемого на аэродроме (УПЗ).

Численность персонала СПАСОП указывается в аварийном плане и в руководстве по аэродрому.

Необходимо также обеспечивать персонал для использования пожарных рукавов, лестниц и другого аварийно-спасательного и противопожарного оборудования, обычно применяемого при аварийно-спасательных операциях и борьбе с пожаром на воздушном судне.

Пожарно-спасательной расчет СПАСОП обеспечивается средствами индивидуальной защиты, пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением и другим аварийно-спасательным оборудованием, применяемым при аварийно-спасательных операциях и борьбе с пожаром на воздушном судне.

Персонал СПАСОП проходит надлежащую подготовку для эффективного выполнения своих обязанностей и участвует в противопожарных учениях, проводимых в реальных условиях, с учетом типов воздушных судов и аварийно-спасательного и противопожарного оборудования, используемых на аэродроме, включая возможные пожары, вызванные возгоранием истекающего и разлитого топлива.

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2025 года.