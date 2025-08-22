Связь профзаболевания с трудовыми обязанностями: изменились правила экспертизы

Министр здравоохранения РК приказом от 14 августа 2025 года внесла поправки в ряд приказов министерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в правила экспертизы установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика условий труда (СЭХ) оформляется территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (территориальное подразделение) с учетом профессионального маршрута работника на основе документов и материалов, предоставляемых работодателем, и имеющихся результатов санитарно-эпидемиологического мониторинга, контроля и надзора.

Руководитель организации (работодатель), согласно профессиональному маршруту работника, после получения извещения о предварительном диагнозе хронического профессионального заболевания и (или) отравления, или информирования территориального подразделения в течение трех рабочих дней формирует Комиссию по сбору и подготовке информации для составления санитарно-эпидемиологической характеристики условий труда работника на данном предприятии.

В состав Комиссии входят представители работодателя, специалист службы безопасности и охраны труда (или лицо, назначенное работодателем ответственным по безопасности и охране труда), медицинский работник предприятия, специалист медицинской организации, обслуживающей предприятие, представитель профсоюза, пострадавший работник или представитель работника, с привлечением по решению Комиссии, либо в спорных ситуациях, врачей-профпатологов с квалификационной категорией, являющихся специалистами по профилю заболевания работника либо специалистов организаций научной деятельности, имеющих ученые или академические степени в области санитарии, гигиены и эпидемиологии, общественного здравоохранения, профессиональной патологии за счет работодателя, а также специалист территориального подразделения.

Комиссия в течение десяти рабочих дней проводит сбор необходимых документов и материалов для составления СЭХ, в том числе архивных данных, характеризующих условия труда на рабочем месте (участке, в цехе) работника (либо на аналогичных рабочих местах) за весь профессиональный маршрут на данном предприятии:

материалы производственного контроля;

материалы аттестации производственного объекта по условиям труда;

материалы и результаты проверок территориальных подразделений и территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по труду;

материалы расследований несчастных случаев, специального расследования;

сведения о проведенных медицинских осмотрах, амбулаторные карты;

план мероприятий по оздоровлению выявленных в ходе периодических медицинских осмотров больных;

выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний работника по охране труда;

копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств индивидуальной защиты;

выписки из инструкций, положений, приказов либо актов, регламентирующих требования безопасности и охраны труда, обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на производстве;

сведения о характере и тяжести повреждения здоровья пострадавшего;

химические вещества и соединения, в контакте с которыми осуществлялась трудовая деятельность работника, в герметичной упаковке с указанием наименования веществ, даты упаковки, заверенные печатью работодателя (при наличии) при подозрении на профессиональное заболевание аллергического характера.

При отсутствии либо при наличии неполных данных, характеризующих условия труда работника, работодатель за счет собственных средств проводит необходимые лабораторно-инструментальные и гигиено-физиологические исследования химических и физических факторов рабочего места работника (в зависимости от специфики работы), с целью оценки условий труда на рабочем месте работника или аналогичных рабочих местах, с учетом данных производственного контроля.

Работодатель представляет в письменной или электронной форме необходимые документы и материалы, собранные Комиссией в течение 3 рабочих дней, в территориальное подразделение, которое на основании предоставленной информации и имеющихся у себя сведений (в том числе актов расследования случаев профессиональных заболеваний работников данных и (или) аналогичных производств, либо участков (цехов), архивных результатов санитарно-эпидемиологического мониторинга, контроля и надзора) в течение 10 рабочих дней составляет СЭХ в трех экземплярах и направляет один экземпляр медицинской организации, представившей извещение о подозрении на профессиональное заболевание и (или) отравление, второй экземпляр – работодателю, третий экземпляр остается в территориальном подразделении.

При предоставлении недостаточной информации для составления СЭХ территориальное подразделение в течение 3 рабочих дней уведомляет работодателя о необходимости предоставления дополнительной информации в письменной или электронной форме с указанием сроков, которую работодатель предоставляет в срок 5 рабочих дней с момента получения письменного или электронного информирования.

Если возникновение профессионального заболевания и (или) отравления обусловлено работой на объектах, подконтрольных разным территориальным подразделениям, то территориальное подразделение по последнему месту работы лица с подозрением на профессиональное заболевание и (или) отравление составляет СЭХ на основании материалов, полученных из соответствующих территориальных подразделений и других организаций (работодателей) по официальным запросам. Организации, получившие запрос, предоставляют копии затребованных документов для составления СЭХ в срок 10 рабочих дней.

В случае необходимости получения дополнительных данных РЭКППК запрашивает в письменной или электронной форме информацию от медицинских организаций обслуживающих предприятий по месту прикрепления пациента, кабинетов профессиональной патологии, территориальных подразделений, работодателя для проведения экспертизы связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

После получения запроса РЭКППК медицинская организация, работодатель, территориальное подразделение направляет информацию в течение 10 календарных дней в РЭКППК.

Информация в электронном виде направляется через порталы "электронное правительство", "Е-обращение", либо через действующие специализированные информационные системы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (при наличии). Если срок уведомления выпадает согласно Трудовому кодексу РК на выходные и праздничные дни, то срок уведомления продлевается до следующего рабочего дня.

При первичном установлении хронического профессионального заболевания клиникой профессионального здоровья оформляется извещение о профессиональном заболевании и в течение 3 рабочих дней направляется в письменной или электронной форме работодателям, согласно профессионального маршрута работника, в территориальное подразделение, выдавшее СЭХ, и медицинской организации, установившей подозрение (предварительный диагноз) на профессиональное заболевание.

Помимо этого, внесены изменения в порядок регистрации субъектами здравоохранения оказывающими специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы по месту их выявления всех случаев профессиональных заболеваний и (или) отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания и (или) отравления, обусловленные воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей, либо иных действий, по собственной инициативе в интересах работодателя, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем.

Так, говорится, что извещение об остром профессиональном заболевании и (или) отравлении работника с момента установления предварительного диагноза в течение двадцати четырех часов направляется в бумажной или электронной форме медицинской организацией в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и руководителю организации (работодателю) по месту работы больного.

Извещение о предварительном диагнозе хронического профессионального заболевания и (или) отравления с момента установления предварительного диагноза направляется в письменной или электронной форме в течение трех рабочих дней медицинской организацией в территориальное подразделение и руководителю организации (работодателю) по месту работы больного, а также в государственную организацию здравоохранения, оказывающую специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы.

При изменении или отмене диагноза острого профессионального заболевания и (или) отравления, медицинская организация направляет в письменной или электронной форме новое извещение в течение двадцати четырех часов в территориальное подразделение и руководителю организации (работодателю) по месту работы больного, и регистрирует в пронумерованный, прошнурованный журнал учета случаев профессиональных заболеваний и (или) отравлений.

Извещение о хроническом профессиональном заболевании в течение трех рабочих дней с момента установления диагноза направляется в письменной или электронной форме в территориальное подразделение, медицинскую организацию, направившую больного на экспертизу установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей и работодателю по последнему месту работы больного в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, в том числе после прекращения трудовых отношений с таким работодателем.

При изменении или отмене диагноза хронического профессионального заболевания в течение трех рабочих дней клиника профессионального здоровья, проводившая экспертизу установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, направляет в письменной или электронной форме новое извещение о профессиональном заболевании в территориальное подразделение, работодателю по последнему месту работы больного в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, и медицинскую организацию, направившую больного на экспертизу установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

После установления хронического профессионального заболевания, данные больного специалистами клиники профессионального здоровья, проводившими экспертизу установления связи профессионального заболевания с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, регистрируются в пронумерованный, прошнурованный журнал учета случаев профессиональных заболеваний и (или) отравлений.

Клиника профессионального здоровья ежегодно 10 числа месяца, следующего после отчетного периода, представляет в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения данные по всем случаям профессиональных заболеваний (в письменной или электронной форме)

Также внесены изменения в:

Подробнее с поправками можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.