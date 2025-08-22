#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
Право

100 млн юаней получит Казахстан безвозмездно от Китая

Китайский юань, китайские юани, юань, юани, валюта Китая , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 16:55 Фото: pxhere
Министерство цифрового развития подготовило проект постановления правительства РК "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве", сообщает Zakon.kz.

Из текста документа следует, что Китай предоставит безвозмездный грант Казахстану в размере 100 000 000 юаней (по курсу Нацбанка РК – около 7,5 млрд тенге), "которые будут направлены на развитие космической отрасли Республики Казахстан".

Цель – развитие технико-экономического сотрудничества между РК и КНР; привлечение дополнительных инвестиций в РК для повышения конкурентоспособности, инвестиционного климата и наращивания научно-технического и производственного потенциала РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа 2025 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 16:55
Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем

11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:20, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Связь профзаболевания с трудовыми обязанностями: изменились правила экспертизы
Право
16:42, Сегодня
Связь профзаболевания с трудовыми обязанностями: изменились правила экспертизы
Подготовка авиационного персонала: изменения в программе
Право
15:51, Сегодня
Подготовка авиационного персонала: изменения в программе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: