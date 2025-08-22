100 млн юаней получит Казахстан безвозмездно от Китая

Министерство цифрового развития подготовило проект постановления правительства РК "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве", сообщает Zakon.kz.

Из текста документа следует, что Китай предоставит безвозмездный грант Казахстану в размере 100 000 000 юаней (по курсу Нацбанка РК – около 7,5 млрд тенге), "которые будут направлены на развитие космической отрасли Республики Казахстан".

Цель – развитие технико-экономического сотрудничества между РК и КНР; привлечение дополнительных инвестиций в РК для повышения конкурентоспособности, инвестиционного климата и наращивания научно-технического и производственного потенциала РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа 2025 года.

Материал по теме Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем

11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации.