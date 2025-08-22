100 млн юаней получит Казахстан безвозмездно от Китая
Из текста документа следует, что Китай предоставит безвозмездный грант Казахстану в размере 100 000 000 юаней (по курсу Нацбанка РК – около 7,5 млрд тенге), "которые будут направлены на развитие космической отрасли Республики Казахстан".
Цель – развитие технико-экономического сотрудничества между РК и КНР; привлечение дополнительных инвестиций в РК для повышения конкурентоспособности, инвестиционного климата и наращивания научно-технического и производственного потенциала РК.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 августа 2025 года.
Материал по теме
11 августа 2025 года на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Китая о создании новой международной организации.