Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев расширил функции АЗРК.
- Изменен ряд указов президента касающихся деятельности Высшей аудиторской палаты.
- Правительство определило состав и функции своей делегации по трансграничным водным объектам.
- Как будут формировать и предоставлять инвестиционный тариф на электроэнергию: правительство утвердило правила.
- Уточнен перечень иностранцев, работающих в Казахстане без разрешений.
- Увеличилась территория СЭЗ "Сарыарка".
- За министерствами закрепили проекты по внедрению искусственного интеллекта.
- Изменились правила поступления в вузы КНБ.
- Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию создают в Казахстане.
- Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении.
- Тройное денежное содержание получат сотрудники органов гражданской защиты при ликвидации ЧС и тушении пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения.
- В АФМ обновили правила выплат лицам, включенным в список по финансированию терроризма.
