Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Токаев расширил функции АЗРК.

Изменен ряд указов президента касающихся деятельности Высшей аудиторской палаты.

Правительство определило состав и функции своей делегации по трансграничным водным объектам.

Как будут формировать и предоставлять инвестиционный тариф на электроэнергию: правительство утвердило правила.

Уточнен перечень иностранцев, работающих в Казахстане без разрешений.

Увеличилась территория СЭЗ "Сарыарка".

За министерствами закрепили проекты по внедрению искусственного интеллекта.

Изменились правила поступления в вузы КНБ.

Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию создают в Казахстане.

Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении.

Тройное денежное содержание получат сотрудники органов гражданской защиты при ликвидации ЧС и тушении пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения.

В АФМ обновили правила выплат лицам, включенным в список по финансированию терроризма.

