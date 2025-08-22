#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:20 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев расширил функции АЗРК.
  • Изменен ряд указов президента касающихся деятельности Высшей аудиторской палаты.
  • Правительство определило состав и функции своей делегации по трансграничным водным объектам.
  • Как будут формировать и предоставлять инвестиционный тариф на электроэнергию: правительство утвердило правила.
  • Уточнен перечень иностранцев, работающих в Казахстане без разрешений.
  • Увеличилась территория СЭЗ "Сарыарка".
  • За министерствами закрепили проекты по внедрению искусственного интеллекта.
  • Изменились правила поступления в вузы КНБ.
  • Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию создают в Казахстане.
  • Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении.
  • Тройное денежное содержание получат сотрудники органов гражданской защиты при ликвидации ЧС и тушении пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения.
  • В АФМ обновили правила выплат лицам, включенным в список по финансированию терроризма.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
100 млн юаней получит Казахстан безвозмездно от Китая
Право
16:55, Сегодня
100 млн юаней получит Казахстан безвозмездно от Китая
Связь профзаболевания с трудовыми обязанностями: изменились правила экспертизы
Право
16:42, Сегодня
Связь профзаболевания с трудовыми обязанностями: изменились правила экспертизы
Подготовка авиационного персонала: изменения в программе
Право
15:51, Сегодня
Подготовка авиационного персонала: изменения в программе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: