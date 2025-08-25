Обновлены правила выплаты надбавок спасателям аварийно-спасательных служб

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 14 августа 2025 года утвердил в новой редакции Правила выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлено, что спасателям аварийно-спасательных служб и формирований, которым в ходе периодической аттестации присвоена классность, а также подтвердившим ее при периодической, внеочередной и повторной аттестации и переаттестации, выплачивается надбавка, согласно Трудовому кодексу РК.

Выплата надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований производится на основании приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования либо руководителя территориального органа уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о присвоении (подтверждении) классности по итогам периодической аттестации.

Спасателям аварийно-спасательных служб и формирований, не прошедшим периодическую и внеочередную аттестации, приостанавливаются выплаты надбавок за классность на основании соответствующего приказа.

Выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований возобновляются на основании соответствующего приказа руководителя аварийно-спасательной службы и формирования либо руководителя территориального органа уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о подтверждении классности после прохождения им повторной аттестации.

Выплата надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований прекращается в случае утраты (неподтверждения) спасателем классности при повторной аттестации на основании соответствующего приказа.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.