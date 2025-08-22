#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Право

В МЧС пересмотрели государственную систему гражданской защиты

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 15 августа 2025 года внес изменения в Правила организации и деятельности государственной системы гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Как известно, государственная система гражданской защиты (ГСГЗ) включает в себя территориальные и отраслевые подсистемы и имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.

Поправками уточняется, что отраслевые подсистемы создаются в:

  • центральных исполнительных органах для организации работы по выполнению мероприятий гражданской защиты в пределах своей компетенции;
  • в государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК для выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах своей компетенции.

Отраслевая подсистема, ее звенья, исходя из структуры, включают в себя:

  • органы управления гражданской защиты;
  • пункты управления;
  • силы и средства гражданской защиты;
  • системы связи, оповещения и информационного обеспечения;
  • дежурно-диспетчерские службы;
  • службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Республиканский уровень включает:

  • Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
  • органы управления гражданской защиты;
  • пункты управления, оперативно-дежурные службы;
  • консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • силы и средства гражданской защиты;
  • системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Территориальный уровень включает:

  • органы управления гражданской защиты;
  • пункты управления, оперативно-дежурные службы;
  • консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • силы и средства гражданской защиты;
  • системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Объектовый уровень включает:

  • органы управления гражданской защиты;
  • систему оповещения.

Поправками исключено создание консультативно-совещательных органов для выработки предложений по формированию и проведению единой государственной политики в сфере гражданской защиты.

В режиме чрезвычайной ситуации органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:

  • введение в действие (реализация, исполнение) планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их корректировка;
  • прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • оповещение руководителей центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, организаций, а также населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, всестороннему обеспечению действий сил и средств гражданской защиты, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также в случаях и порядке, установленных законами РК, привлечение сил и средств органов внутренних дел и Национальной гвардии, других войск и воинских формирований, общественных объединений и населения, применение Вооруженных сил РК для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
  • сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации;
  • организация и поддержание взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
  • проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Решения о введении того или иного режима функционирования ГСГЗ, ее подсистем и звеньев принимают руководство уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, руководящие органы ГСГЗ различного уровня по согласованию с территориальными органами (департаментами областей (городов республиканского значения, столицы), управлениями городов областного значения, районными отделами по чрезвычайным ситуациям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты) с учетом конкретной обстановки.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что денежное содержание в тройном размере получат сотрудники ОГЗ при ликвидации ЧС и тушении пожаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами
Право
11:17, Сегодня
Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами
Президент расширил полномочия АЗРК
Право
10:48, Сегодня
Президент расширил полномочия АЗРК
Правила прикомандирования госслужащих к загранучреждениям изменили в Казахстане
Право
10:42, Сегодня
Правила прикомандирования госслужащих к загранучреждениям изменили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: