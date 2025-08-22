В МЧС пересмотрели государственную систему гражданской защиты

Министр по чрезвычайным ситуациям РК приказом от 15 августа 2025 года внес изменения в Правила организации и деятельности государственной системы гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

Как известно, государственная система гражданской защиты (ГСГЗ) включает в себя территориальные и отраслевые подсистемы и имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.

Поправками уточняется, что отраслевые подсистемы создаются в:

центральных исполнительных органах для организации работы по выполнению мероприятий гражданской защиты в пределах своей компетенции;

в государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК для выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах своей компетенции.

Отраслевая подсистема, ее звенья, исходя из структуры, включают в себя:

органы управления гражданской защиты;

пункты управления;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения;

дежурно-диспетчерские службы;

службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Республиканский уровень включает:

Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;

органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Территориальный уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

пункты управления, оперативно-дежурные службы;

консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства гражданской защиты;

системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Объектовый уровень включает:

органы управления гражданской защиты;

систему оповещения.

Поправками исключено создание консультативно-совещательных органов для выработки предложений по формированию и проведению единой государственной политики в сфере гражданской защиты.

В режиме чрезвычайной ситуации органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:

введение в действие (реализация, исполнение) планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их корректировка;

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;

оповещение руководителей центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, организаций, а также населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и их последствий;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, всестороннему обеспечению действий сил и средств гражданской защиты, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также в случаях и порядке, установленных законами РК, привлечение сил и средств органов внутренних дел и Национальной гвардии, других войск и воинских формирований, общественных объединений и населения, применение Вооруженных сил РК для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

Решения о введении того или иного режима функционирования ГСГЗ, ее подсистем и звеньев принимают руководство уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, руководящие органы ГСГЗ различного уровня по согласованию с территориальными органами (департаментами областей (городов республиканского значения, столицы), управлениями городов областного значения, районными отделами по чрезвычайным ситуациям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты) с учетом конкретной обстановки.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

