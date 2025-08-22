В МЧС пересмотрели государственную систему гражданской защиты
Как известно, государственная система гражданской защиты (ГСГЗ) включает в себя территориальные и отраслевые подсистемы и имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектовый.
Поправками уточняется, что отраслевые подсистемы создаются в:
- центральных исполнительных органах для организации работы по выполнению мероприятий гражданской защиты в пределах своей компетенции;
- в государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК для выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах своей компетенции.
Отраслевая подсистема, ее звенья, исходя из структуры, включают в себя:
- органы управления гражданской защиты;
- пункты управления;
- силы и средства гражданской защиты;
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения;
- дежурно-диспетчерские службы;
- службы наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Республиканский уровень включает:
- Республиканский оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального или регионального масштаба и их последствий;
- органы управления гражданской защиты;
- пункты управления, оперативно-дежурные службы;
- консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- силы и средства гражданской защиты;
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
Территориальный уровень включает:
- органы управления гражданской защиты;
- пункты управления, оперативно-дежурные службы;
- консультативно-совещательные органы – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- силы и средства гражданской защиты;
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
Объектовый уровень включает:
- органы управления гражданской защиты;
- систему оповещения.
Поправками исключено создание консультативно-совещательных органов для выработки предложений по формированию и проведению единой государственной политики в сфере гражданской защиты.
В режиме чрезвычайной ситуации органами управления гражданской защиты проводятся следующие мероприятия:
- введение в действие (реализация, исполнение) планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их корректировка;
- прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, организаций, а также населения о возникновении чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, всестороннему обеспечению действий сил и средств гражданской защиты, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также в случаях и порядке, установленных законами РК, привлечение сил и средств органов внутренних дел и Национальной гвардии, других войск и воинских формирований, общественных объединений и населения, применение Вооруженных сил РК для ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
Решения о введении того или иного режима функционирования ГСГЗ, ее подсистем и звеньев принимают руководство уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, руководящие органы ГСГЗ различного уровня по согласованию с территориальными органами (департаментами областей (городов республиканского значения, столицы), управлениями городов областного значения, районными отделами по чрезвычайным ситуациям уполномоченного органа в сфере гражданской защиты) с учетом конкретной обстановки.
Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.
