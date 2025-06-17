Правительство утвердило программу действий по достижению целей Национального плана развития Казахстана
Программа включает в себя мероприятия по нескольким направлениям:
- высокое качество жизни;
- крепкий фундамент экономики;
- новые точки роста;
- сквозные преобразования экономики и общества.
Высокое качество жизни включает в себя преобразования в сфере здравоохранения, образования и науки, социальной защиты граждан, создание комфортной среды.
В сфере здравоохранения определены следующие приоритеты:
- Усиление профилактики неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди населения.
- Совершенствование системы финансирования здравоохранения.
- Повышение качества медицинского обслуживания.
- Повышение доступности медицинских услуг.
В сфере образования и науки приоритетами являются:
- Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной среды.
- Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования.
- Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда.
- Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов.
- Перезагрузка национальной модели науки.
Приоритетами в сфере социальной защиты определены:
- Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки.
- Повышение эффективности адресной социальной помощи.
- Развитие страхового компонента социальной защиты.
- Рост пенсионных накоплений граждан.
- Построение инклюзивного общества.
Для создания комфортной среды предусмотрены:
- Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ.
- Комфортные и современные города.
- Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел.
- Развитие "умных" населенных пунктов.
- Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Крепкий фундамент экономики включает в себя развитие следующих сфер: минерально-сырьевая база (нефть и газ, металлы и прочие полезные ископаемые), энергетики, обрабатывающей промышленности.
Новые точки роста возможны в сферах транспортно-логистического и агропромышленного комплексов, инноваций, цифровой и креативной экономики, а также туризма.
В частности, для развития транспортно-логистического комплекса планируется:
- Расширение и модернизация инфраструктуры.
- Увеличение транспортного парка.
- Повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий.
- Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия.
Приоритетами развития АПК определены:
- Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей.
- Повышение эффективности водопользования.
- Масштабирование животноводства.
- Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции.
- Поддержка экспорта.
- Развитие аграрной науки и компетенций.
Сквозные преобразования экономики и общества включают следующие сферы:
- Создание динамичной предпринимательской среды.
- Новый инвестиционный цикл.
- Повышение экологической устойчивости.
- Поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности.
- Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.
Постановление введено в действие с 12 июня.