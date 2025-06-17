Правительство утвердило программу действий по достижению целей Национального плана развития Казахстана

Правительство постановлением от 12 июня 2025 года утвердило Программу действий правительства РК по достижению целей Национального плана развития РК до 2029 года на 2025-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Программа включает в себя мероприятия по нескольким направлениям:

высокое качество жизни;

крепкий фундамент экономики;

новые точки роста;

сквозные преобразования экономики и общества.

Высокое качество жизни включает в себя преобразования в сфере здравоохранения, образования и науки, социальной защиты граждан, создание комфортной среды.

В сфере здравоохранения определены следующие приоритеты:

Усиление профилактики неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди населения.

Совершенствование системы финансирования здравоохранения.

Повышение качества медицинского обслуживания.

Повышение доступности медицинских услуг.

В сфере образования и науки приоритетами являются:

Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной среды.

Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования.

Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда.

Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов.

Перезагрузка национальной модели науки.

Приоритетами в сфере социальной защиты определены:

Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки.

Повышение эффективности адресной социальной помощи.

Развитие страхового компонента социальной защиты.

Рост пенсионных накоплений граждан.

Построение инклюзивного общества.

Для создания комфортной среды предусмотрены:

Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ.

Комфортные и современные города.

Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел.

Развитие "умных" населенных пунктов.

Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Крепкий фундамент экономики включает в себя развитие следующих сфер: минерально-сырьевая база (нефть и газ, металлы и прочие полезные ископаемые), энергетики, обрабатывающей промышленности.

Новые точки роста возможны в сферах транспортно-логистического и агропромышленного комплексов, инноваций, цифровой и креативной экономики, а также туризма.

В частности, для развития транспортно-логистического комплекса планируется:

Расширение и модернизация инфраструктуры.

Увеличение транспортного парка.

Повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий.

Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия.

Приоритетами развития АПК определены:

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей.

Повышение эффективности водопользования.

Масштабирование животноводства.

Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции.

Поддержка экспорта.

Развитие аграрной науки и компетенций.

Сквозные преобразования экономики и общества включают следующие сферы:

Создание динамичной предпринимательской среды.

Новый инвестиционный цикл.

Повышение экологической устойчивости.

Поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности.

Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.

Постановление введено в действие с 12 июня.