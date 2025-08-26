#АЭС в Казахстане
Право

Ужесточить контроль за использованием мобильных телефонов в колониях хотят в Казахстане

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:31 Фото: Zakon.kz
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило поправки в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается усиление регулирования в части предотвращения использования мобильных устройств спецконтингентом в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Основные положения проекта направлены на установление дополнительных мер контроля, ограничений и ответственности, направленных на недопущение противоправного использования средств связи осужденными. 

Как поясняют в МЦРИАП, принятие проекта позволит усилить контроль за использованием мобильных устройств в учреждениях УИС, снизить риски совершения новых преступлений осужденными, пресечь каналы распространения запрещенных предметов, повысить уровень общественной безопасности и правопорядка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
