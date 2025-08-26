Ужесточить контроль за использованием мобильных телефонов в колониях хотят в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подготовило поправки в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается усиление регулирования в части предотвращения использования мобильных устройств спецконтингентом в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Основные положения проекта направлены на установление дополнительных мер контроля, ограничений и ответственности, направленных на недопущение противоправного использования средств связи осужденными.
Как поясняют в МЦРИАП, принятие проекта позволит усилить контроль за использованием мобильных устройств в учреждениях УИС, снизить риски совершения новых преступлений осужденными, пресечь каналы распространения запрещенных предметов, повысить уровень общественной безопасности и правопорядка.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript