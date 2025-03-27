В Минцифры сделали новое заявление по поводу обязательной регистрации смартфонов в Казахстане

С 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), сообщает Zakon.kz.

Из разъяснения ведомства за 27 марта следует, что эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.

"После ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок – 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных, но еще не проданных устройств. Это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале https://kz-imei.kz", – заявили в пресс-службе МЦРИАП РК в четверг.

Согласно новым требованиям, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, должны пройти обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах.

Проверка включает в себя соответствие устройства заявленным характеристикам, легальность ввоза, наличие сопроводительных документов, а также проверку IMEI-кода в базе данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.

Процедура верификации обязательна для следующих категорий:

импортеров – в отношении всех ввозимых устройств;

физических лиц – если устройство ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана;

авторизованных сервисных центров – в случае замены IMEI-кода по техническим причинам.

"По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к Сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в черный список и заблокировано". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве отметили, что перед покупкой устройства граждане могут самостоятельно проверить IMEI-код на сайте https://imei.rfs.gov.kz.

Это поможет избежать покупки поддельных или украденных телефонов. Напоминаем, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" абонентские устройства не подлежат возврату и обмену.

В Минцифры пояснили, что принятые меры направлены на снижение объема теневого оборота мобильной техники, защиту прав потребителей, создание прозрачных и честных условий для ведения бизнеса, а также обеспечение безопасного использования мобильных устройств.

"Еще раз подчеркиваем: на все устройства, функционирующие в Казахстане до 25 марта 2025 года, новые требования не распространяются. Они продолжают работать в прежнем режиме". Пресс-служба МЦРИАП РК

24 января 2025 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов.