В Минцифры сделали новое заявление по поводу обязательной регистрации смартфонов в Казахстане
Из разъяснения ведомства за 27 марта следует, что эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений.
"После ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок – 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных, но еще не проданных устройств. Это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале https://kz-imei.kz", – заявили в пресс-службе МЦРИАП РК в четверг.
Согласно новым требованиям, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, должны пройти обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах.
Проверка включает в себя соответствие устройства заявленным характеристикам, легальность ввоза, наличие сопроводительных документов, а также проверку IMEI-кода в базе данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.
Процедура верификации обязательна для следующих категорий:
- импортеров – в отношении всех ввозимых устройств;
- физических лиц – если устройство ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана;
- авторизованных сервисных центров – в случае замены IMEI-кода по техническим причинам.
"По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к Сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в черный список и заблокировано".Пресс-служба МЦРИАП РК
В ведомстве отметили, что перед покупкой устройства граждане могут самостоятельно проверить IMEI-код на сайте https://imei.rfs.gov.kz.
Это поможет избежать покупки поддельных или украденных телефонов. Напоминаем, что в соответствии с Законом РК "О защите прав потребителей" абонентские устройства не подлежат возврату и обмену.
В Минцифры пояснили, что принятые меры направлены на снижение объема теневого оборота мобильной техники, защиту прав потребителей, создание прозрачных и честных условий для ведения бизнеса, а также обеспечение безопасного использования мобильных устройств.
"Еще раз подчеркиваем: на все устройства, функционирующие в Казахстане до 25 марта 2025 года, новые требования не распространяются. Они продолжают работать в прежнем режиме".Пресс-служба МЦРИАП РК
24 января 2025 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов.