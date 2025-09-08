#АЭС в Казахстане
События

Казахстан и Сингапур договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Казахстан и Сингапур укрепляют сотрудничество, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 19:12 Фото: Генпрокуратура РК
8 сентября генеральный прокурор РК Берик Асылов принял участие в работе 30-й конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

Конференция, являющаяся уникальной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между генеральными прокуратурами иностранных государств, собрала руководителей высших надзорных органов более 70 стран.

В ходе мероприятий состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам противодействия киберпреступности, применения цифровых доказательств, возврата активов, а также сотрудничества для эффективного реагирования на новые виды и угрозы преступности.

На полях конференции генпрокурор Казахстана Асылов и министр юстиции Сингапура Э. Тонг подписали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Данное соглашение направлено на противодействие преступности, в том числе для сбора доказательств вины подозреваемых и обвиняемых, а также возврата незаконно выведенных активов.

По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашения имеет для Казахстана особое значение, учитывая статус Сингапура как ведущего мирового финансового центра и ключевого узла глобальных торгово-инвестиционных потоков.

Фото: Генпрокуратура РК

Кроме того, генеральный прокурор провел двусторонние встречи с генеральным прокурором и министром внутренних дел Сингапура, с которыми обсудил вопросы совместного противодействия актуальным видам преступности, обмена передовым опытом, наметив шаги по дальнейшему совместному взаимодействию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: