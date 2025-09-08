Казахстан и Сингапур договорились о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Конференция, являющаяся уникальной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между генеральными прокуратурами иностранных государств, собрала руководителей высших надзорных органов более 70 стран.
В ходе мероприятий состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам противодействия киберпреступности, применения цифровых доказательств, возврата активов, а также сотрудничества для эффективного реагирования на новые виды и угрозы преступности.
На полях конференции генпрокурор Казахстана Асылов и министр юстиции Сингапура Э. Тонг подписали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Данное соглашение направлено на противодействие преступности, в том числе для сбора доказательств вины подозреваемых и обвиняемых, а также возврата незаконно выведенных активов.
По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашения имеет для Казахстана особое значение, учитывая статус Сингапура как ведущего мирового финансового центра и ключевого узла глобальных торгово-инвестиционных потоков.
Фото: Генпрокуратура РК
Кроме того, генеральный прокурор провел двусторонние встречи с генеральным прокурором и министром внутренних дел Сингапура, с которыми обсудил вопросы совместного противодействия актуальным видам преступности, обмена передовым опытом, наметив шаги по дальнейшему совместному взаимодействию.