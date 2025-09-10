Организация питания в армии: внесены изменения

Приказом министра обороны от 2 сентября 2025 года внесены изменения в Правила организации питания в Вооруженных Силах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в воинских частях, горячая пища готовится и выдается три раза в сутки на завтрак, обед и ужин, за исключением авиационных частей, военно-медицинских учреждений, и военных колледжей, в которых планируется четыре приема пищи.

Также указывается, что в военных колледжах питание организуется четырехразовое в соответствии с учебным планом, утвержденным распорядком дня начальника колледжа и с учетом пожеланий учащихся.

Ранее в республиканских школах "Жас улан" было предусмотрено пятиразовое питание.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.