#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Право

Организация питания в армии: внесены изменения

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
Приказом министра обороны от 2 сентября 2025 года внесены изменения в Правила организации питания в Вооруженных Силах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что в воинских частях, горячая пища готовится и выдается три раза в сутки на завтрак, обед и ужин, за исключением авиационных частей, военно-медицинских учреждений, и военных колледжей, в которых планируется четыре приема пищи.

Также указывается, что в военных колледжах питание организуется четырехразовое в соответствии с учебным планом, утвержденным распорядком дня начальника колледжа и с учетом пожеланий учащихся.

Ранее в республиканских школах "Жас улан" было предусмотрено пятиразовое питание.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Для Астаны установят особые нормы по регистрации населения
Право
12:42, Сегодня
Для Астаны установят особые нормы по регистрации населения
Казахстанцы смогут легально работать в Катаре
Право
11:45, Сегодня
Казахстанцы смогут легально работать в Катаре
Минфин изменил правила планирования бюджета
Право
11:27, Сегодня
Минфин изменил правила планирования бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: