Перечень материально-технического оснащения утверили в МЧС

Приказом МЧС от 22 августа 2025 года утвержден Перечень материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным органам и подведомственным госучреждениям МЧС, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли: Автотранспортные средства. Плавательные средства. Имущество для оснащения учебных классов. Пожарно-техническое вооружение, оборудование и инвентарь. Аварийно-спасательные инструменты, водолазное оборудование и снаряжение, инженерное оборудование. Организационная техника. Снаряжение и средства радиационной, химической и биологической защиты. Средства жизнеобеспечения. Медицинское оборудование, инвентарь и имущество для комнаты психологической диагностики и разгрузки. Оборудование связи, информатизации и вычислительной техники. Строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений объектов защиты от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические средства и системы безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении. Спортивное оборудование для пожарно-спасательного спорта. Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года.

