Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- К 30-летию Конституции Токаев наградил ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка.
- Правительство утвердило перечень водных объектов особого государственного значения, в который входят поверхностные и подземные водные объекты.
- В Казахстане изменили порядок прикомандирования госслужащих к загранучреждениям.
- Премьер-министр образовал республиканский штаб по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.
- В Казахстане изменили требования к знанию госязыка и Конституции при приеме в гражданство.
- Кто и как может получить в аренду государственное водохозяйственное сооружение: утверждены правила.
- Бороться с гриппом, ОРВИ, коронавирусом намерены в новом эпидемиологическом сезоне: главный госсанврач подписала постановление.
- В МЧС утвердили перечень особо важных объектов госсобственности, защищаемых государственной противопожарной службой.
- Какие промысловые и непромысловые виды орудий и способы рыболовства разрешены в Казахстане.
- В ряде регионов страны через "Социальный кошелек" начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи.
- Изменились Правила безопасности на водоемах.
- Минздрав установил критерии распределения новорожденных по группам риска.
- Граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.
