Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • К 30-летию Конституции Токаев наградил ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка.
  • Правительство утвердило перечень водных объектов особого государственного значения, в который входят поверхностные и подземные водные объекты.
  • В Казахстане изменили порядок прикомандирования госслужащих к загранучреждениям.
  • Премьер-министр образовал республиканский штаб по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.
  • В Казахстане изменили требования к знанию госязыка и Конституции при приеме в гражданство.
  • Кто и как может получить в аренду государственное водохозяйственное сооружение: утверждены правила.
  • Бороться с гриппом, ОРВИ, коронавирусом намерены в новом эпидемиологическом сезоне: главный госсанврач подписала постановление.
  • В МЧС утвердили перечень особо важных объектов госсобственности, защищаемых государственной противопожарной службой.
  • Какие промысловые и непромысловые виды орудий и способы рыболовства разрешены в Казахстане.
  • В ряде регионов страны через "Социальный кошелек" начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи.
  • Изменились Правила безопасности на водоемах.
  • Минздрав установил критерии распределения новорожденных по группам риска.
  • Граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
