МРП и МЗП в 2026 году: Минфин опубликовал проект
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов обнародовало проект Закона РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, с 1 января 2026 года планируют установить:
- месячный расчетный показатель (МРП) – 4325 тенге;
- минимальный размер заработной платы (МЗП) – 85 000 тенге;
- минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 50 851 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге.
Также с 1 января 2026 года повысятся на 10% пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет.
Размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 2% от объекта исчисления взносов государства.
Месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов – 3739 тенге.
Проект опубликован на официальном ресурсе Министерства финансов.
