Право

Оценка деловой репутации финансовых работников: внесены изменения в правила

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 10:28 Фото: pixabay
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 20 августа 2025 года внесены изменения в Правила формирования и использования мотивированного суждения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что мотивированное суждение – обоснованное профессиональное мнение коллегиального органа уполномоченного органа, которое является основанием для применения мер надзорного реагирования и принятия решений в случаях, предусмотренных законами "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Об ипотеке недвижимого имущества", "О страховой деятельности", "О Фонде гарантирования страховых выплат", "О рынке ценных бумаг".

Указывается, что при оценке деловой репутации лица, указанного в пункте 12 Правил, рассматриваются следующие случаи, факты и обстоятельства:

  • привлечение лица к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

При оценке деловой репутации в рамках настоящего подпункта учитывается наличие факта возмещения лицом ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

  • наличие в отношении лица вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;
  • участие физического лица в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
  • наличие нарушений требований законодательства РК либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой занималось (занимается) лицо;
  • уклонение от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в РК, в части этики, исключения конфликта интересов;
  • признание неплатежеспособным юридического лица, в котором лицо, указанное в пункте 12 Правил, являлось должностным лицом или крупным акционером (крупным участником), в период деятельности лица в качестве должностного лица или нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение двух лет после прекращения его полномочий в качестве должностного лица или утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;
  • расторжение трудового договора с лицом по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;
  • представление лицом, указанным в пункте 12 Правил, недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

Положения части первой настоящего пункта распространяются также на случаи, факты или обстоятельства, имеющие место на территории иностранных государств.

В пункте 12 указаны следующие лица:

  • кандидаты на занятие должности руководящего работника банка, филиала банка-нерезидента РК, банковского холдинга, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, страхового холдинга, страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента РК, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением организаций, осуществляющих трансфер-агентскую деятельность);
  • руководящие работники (или кандидаты, рекомендуемые для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации, создаваемой, приобретаемой банком, банковским холдингом, страховой (перестраховочной) организацией, страховым холдингом;
  • руководящие работники (или кандидаты, рекомендуемые для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой банк, банковский холдинг, страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг приобретают значительное участие в капитале;
  • заявители (для физического лица) либо руководящие работники заявителя (для юридического лица), приобретающего статус крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.

 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
