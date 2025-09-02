Оценка деловой репутации финансовых работников: внесены изменения в правила

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 20 августа 2025 года внесены изменения в Правила формирования и использования мотивированного суждения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что мотивированное суждение – обоснованное профессиональное мнение коллегиального органа уполномоченного органа, которое является основанием для применения мер надзорного реагирования и принятия решений в случаях, предусмотренных законами "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Об ипотеке недвижимого имущества", "О страховой деятельности", "О Фонде гарантирования страховых выплат", "О рынке ценных бумаг".



Указывается, что при оценке деловой репутации лица, указанного в пункте 12 Правил, рассматриваются следующие случаи, факты и обстоятельства:

привлечение лица к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

При оценке деловой репутации в рамках настоящего подпункта учитывается наличие факта возмещения лицом ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

наличие в отношении лица вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

участие физического лица в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в том числе за противоправные действия (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;

наличие нарушений требований законодательства РК либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой занималось (занимается) лицо;

уклонение от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в РК, в части этики, исключения конфликта интересов;

признание неплатежеспособным юридического лица, в котором лицо, указанное в пункте 12 Правил, являлось должностным лицом или крупным акционером (крупным участником), в период деятельности лица в качестве должностного лица или нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение двух лет после прекращения его полномочий в качестве должностного лица или утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;

расторжение трудового договора с лицом по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;

представление лицом, указанным в пункте 12 Правил, недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

Положения части первой настоящего пункта распространяются также на случаи, факты или обстоятельства, имеющие место на территории иностранных государств.

В пункте 12 указаны следующие лица:

кандидаты на занятие должности руководящего работника банка, филиала банка-нерезидента РК, банковского холдинга, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента РК, страхового холдинга, страхового брокера, филиала страхового брокера-нерезидента РК, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением организаций, осуществляющих трансфер-агентскую деятельность);

руководящие работники (или кандидаты, рекомендуемые для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации, создаваемой, приобретаемой банком, банковским холдингом, страховой (перестраховочной) организацией, страховым холдингом;

руководящие работники (или кандидаты, рекомендуемые для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой банк, банковский холдинг, страховая (перестраховочная) организация, страховой холдинг приобретают значительное участие в капитале;

заявители (для физического лица) либо руководящие работники заявителя (для юридического лица), приобретающего статус крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга.

Постановление вводится в действие с 31 августа 2025 года.