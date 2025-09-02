В Казахстане утвердили требования по предупреждению ЧС
Уполномоченные государственные органы, ответственные за обеспечение и функционирование республиканских служб гражданской защиты, обеспечивают создание и непрерывную работу круглосуточных служб мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, включающую:
- организацию круглосуточной диспетчерской (дежурной) службы с необходимой штатной численностью, определяемой в зависимости от объемов и характера возлагаемых задач, с учетом специфики отрасли и рисков чрезвычайных ситуаций;
- оснащение службы техническими средствами мониторинга, связи, оповещения, видеонаблюдения, обработки и передачи информации, необходимыми для обеспечения бесперебойного наблюдения за обстановкой и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации;
- сбор, обработку и интеграцию данных дистанционного зондирования земли, включая оперативный спутниковый мониторинг;
- разработку и соблюдение регламентов реагирования, включая порядок действий, допустимые сроки реагирования и алгоритмы оповещения и взаимодействия с иными субъектами гражданской защиты;
- ведение оперативного журнала с фиксацией всех сигналов, происшествий и принятых мер реагирования, с обеспечением возможности внутреннего контроля и анализа;
- проведение ежегодной оценки готовности и эффективности функционирования служб с устранением выявленных недостатков.
Уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:
- обеспечивает работу круглосуточной государственной наблюдательной сети по метео- и гидрологическому мониторингу на территории РК;
- обеспечивает своевременное и открытое информирование о штормовых, паводковых и иных опасных гидрометеорологических явлениях путем:
- публикации предупреждений не реже одного раза в неделю, а также при каждом обновлении прогнозных данных;
- распространения предупреждений через официальный интернет-ресурс, мобильные приложения, средства массовой информации, а также иные каналы оповещения;
- назначения ответственных структурных подразделений (или должностных лиц) за формирование, утверждение и публикацию предупреждений в установленные сроки;
- ведения архива опубликованных предупреждений с открытым доступом для уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местных исполнительных органов;
- Обеспечивает оперативную передачу данных о текущем состоянии гидрометеорологической обстановки, включая уровни и расходы воды, количество и интенсивность осадков, скорость и направление ветра, температуру воздуха и воды.
При выявлении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений информация незамедлительно передается уполномоченному органу и местным исполнительным органам:
- не позднее 15 минут с момента фиксации события;
- в электронном формате через официальные каналы передачи данных, включая электронную почту, специализированные платформы и иные технические средства, обеспечивающие немедленную доставку;
- с указанием ответственного структурного подразделения или дежурного должностного лица, обеспечивающего своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации.
Также уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:
- осуществляет научно обоснованный прогноз наводнений и паводков, включая расчет времени их наступления, уровня подъема воды, продолжительности паводкового периода, сроков вскрытия и замерзания рек, а также вероятности образования ледовых заторов и зажоров. Прогнозы готовятся с использованием современных методов математического моделирования и анализа климатических данных;
- обеспечивает качественное и своевременное наполнение информацией национальных информационных систем и специализированных порталов, включая карты предупреждений, интерактивные карты гидрометеорологической обстановки, климатические кадастры и другие ресурсы, предназначенные для мониторинга, прогноза и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера;
- обеспечивает доступ уполномоченному органу и местным исполнительным органам к информационным системам и порталам Национальной гидрометеорологической службы.
Местные исполнительные органы:
- обеспечивают круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на подведомственных территориях. Диспетчерские службы принимают и обрабатывают оперативную информацию, обеспечивают ее своевременную передачу в уполномоченные государственные органы и организуют реагирование в случае выявления угроз;
- обеспечивают установку и эксплуатацию автоматизированных систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций:
- метеостанции, гидропосты, тепловизионные видеокамеры;
- сенсоры загазованности, задымления, температуры, движения на опасных производственных и инфраструктурных объектах;
- обеспечивают информирование населения через:
- автоматизированные системы централизованного оповещения на базе аналогового и цифрового радиовещания, сотовой связи и интернета;
- громкоговорящие установки в местах массового пребывания населения;
- мобильные приложения и СМС-оповещения, интегрированные с базой данных населения, проживающего в зонах риска;
- обеспечивают регулярное размещение актуальной информации о потенциальных рисках, прогнозируемых чрезвычайных ситуациях и текущей оперативной обстановки на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях акиматов и органов гражданской защиты. В период повышенной опасности такие сведения публикуются не реже одного раза в неделю в целях осведомленности населения и формирования культуры безопасности;
- обеспечивают проведение полугодовых проверок работоспособности систем мониторинга и оповещения с составлением акта технического состояния и направлением отчета в уполномоченный орган.
Кроме того, утверждены:
- Требования к планированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
- Требования к разработке паспортов безопасности.
- Требования к разработке паспортов акваторий водных объектов.
- Требования к пропаганде, тренировке и обучению в сфере гражданской защиты.
- Требования к предупреждению пожаров на территории государственного лесного фонда и т.д.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.