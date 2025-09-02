В Казахстане утвердили требования по предупреждению ЧС

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 27 августа 2025 года утверждены Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные государственные органы, ответственные за обеспечение и функционирование республиканских служб гражданской защиты, обеспечивают создание и непрерывную работу круглосуточных служб мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, включающую:

организацию круглосуточной диспетчерской (дежурной) службы с необходимой штатной численностью, определяемой в зависимости от объемов и характера возлагаемых задач, с учетом специфики отрасли и рисков чрезвычайных ситуаций;

оснащение службы техническими средствами мониторинга, связи, оповещения, видеонаблюдения, обработки и передачи информации, необходимыми для обеспечения бесперебойного наблюдения за обстановкой и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации;

сбор, обработку и интеграцию данных дистанционного зондирования земли, включая оперативный спутниковый мониторинг;

разработку и соблюдение регламентов реагирования, включая порядок действий, допустимые сроки реагирования и алгоритмы оповещения и взаимодействия с иными субъектами гражданской защиты;

ведение оперативного журнала с фиксацией всех сигналов, происшествий и принятых мер реагирования, с обеспечением возможности внутреннего контроля и анализа;

проведение ежегодной оценки готовности и эффективности функционирования служб с устранением выявленных недостатков.

Уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:

обеспечивает работу круглосуточной государственной наблюдательной сети по метео- и гидрологическому мониторингу на территории РК;

обеспечивает своевременное и открытое информирование о штормовых, паводковых и иных опасных гидрометеорологических явлениях путем:

- публикации предупреждений не реже одного раза в неделю, а также при каждом обновлении прогнозных данных;

- распространения предупреждений через официальный интернет-ресурс, мобильные приложения, средства массовой информации, а также иные каналы оповещения;

- назначения ответственных структурных подразделений (или должностных лиц) за формирование, утверждение и публикацию предупреждений в установленные сроки;

- ведения архива опубликованных предупреждений с открытым доступом для уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местных исполнительных органов;

Обеспечивает оперативную передачу данных о текущем состоянии гидрометеорологической обстановки, включая уровни и расходы воды, количество и интенсивность осадков, скорость и направление ветра, температуру воздуха и воды.

При выявлении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений информация незамедлительно передается уполномоченному органу и местным исполнительным органам:

не позднее 15 минут с момента фиксации события;

в электронном формате через официальные каналы передачи данных, включая электронную почту, специализированные платформы и иные технические средства, обеспечивающие немедленную доставку;

с указанием ответственного структурного подразделения или дежурного должностного лица, обеспечивающего своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации.

Также уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:

осуществляет научно обоснованный прогноз наводнений и паводков, включая расчет времени их наступления, уровня подъема воды, продолжительности паводкового периода, сроков вскрытия и замерзания рек, а также вероятности образования ледовых заторов и зажоров. Прогнозы готовятся с использованием современных методов математического моделирования и анализа климатических данных;

обеспечивает качественное и своевременное наполнение информацией национальных информационных систем и специализированных порталов, включая карты предупреждений, интерактивные карты гидрометеорологической обстановки, климатические кадастры и другие ресурсы, предназначенные для мониторинга, прогноза и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера;

обеспечивает доступ уполномоченному органу и местным исполнительным органам к информационным системам и порталам Национальной гидрометеорологической службы.

Местные исполнительные органы:

обеспечивают круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на подведомственных территориях. Диспетчерские службы принимают и обрабатывают оперативную информацию, обеспечивают ее своевременную передачу в уполномоченные государственные органы и организуют реагирование в случае выявления угроз;

обеспечивают установку и эксплуатацию автоматизированных систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций:

- метеостанции, гидропосты, тепловизионные видеокамеры;

- сенсоры загазованности, задымления, температуры, движения на опасных производственных и инфраструктурных объектах;

обеспечивают информирование населения через:

- автоматизированные системы централизованного оповещения на базе аналогового и цифрового радиовещания, сотовой связи и интернета;

- громкоговорящие установки в местах массового пребывания населения;

- мобильные приложения и СМС-оповещения, интегрированные с базой данных населения, проживающего в зонах риска;

обеспечивают регулярное размещение актуальной информации о потенциальных рисках, прогнозируемых чрезвычайных ситуациях и текущей оперативной обстановки на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях акиматов и органов гражданской защиты. В период повышенной опасности такие сведения публикуются не реже одного раза в неделю в целях осведомленности населения и формирования культуры безопасности;

обеспечивают проведение полугодовых проверок работоспособности систем мониторинга и оповещения с составлением акта технического состояния и направлением отчета в уполномоченный орган.

Кроме того, утверждены:

Требования к планированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Требования к разработке паспортов безопасности. Требования к разработке паспортов акваторий водных объектов. Требования к пропаганде, тренировке и обучению в сфере гражданской защиты. Требования к предупреждению пожаров на территории государственного лесного фонда и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.