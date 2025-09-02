#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Право

В Казахстане утвердили требования по предупреждению ЧС

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 13:47 Фото: primeminister.kz
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 27 августа 2025 года утверждены Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченные государственные органы, ответственные за обеспечение и функционирование республиканских служб гражданской защиты, обеспечивают создание и непрерывную работу круглосуточных служб мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, включающую:

  • организацию круглосуточной диспетчерской (дежурной) службы с необходимой штатной численностью, определяемой в зависимости от объемов и характера возлагаемых задач, с учетом специфики отрасли и рисков чрезвычайных ситуаций;
  • оснащение службы техническими средствами мониторинга, связи, оповещения, видеонаблюдения, обработки и передачи информации, необходимыми для обеспечения бесперебойного наблюдения за обстановкой и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации;
  • сбор, обработку и интеграцию данных дистанционного зондирования земли, включая оперативный спутниковый мониторинг;
  • разработку и соблюдение регламентов реагирования, включая порядок действий, допустимые сроки реагирования и алгоритмы оповещения и взаимодействия с иными субъектами гражданской защиты;
  • ведение оперативного журнала с фиксацией всех сигналов, происшествий и принятых мер реагирования, с обеспечением возможности внутреннего контроля и анализа;
  • проведение ежегодной оценки готовности и эффективности функционирования служб с устранением выявленных недостатков.

Уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:

  • обеспечивает работу круглосуточной государственной наблюдательной сети по метео- и гидрологическому мониторингу на территории РК;
  • обеспечивает своевременное и открытое информирование о штормовых, паводковых и иных опасных гидрометеорологических явлениях путем:

- публикации предупреждений не реже одного раза в неделю, а также при каждом обновлении прогнозных данных;

- распространения предупреждений через официальный интернет-ресурс, мобильные приложения, средства массовой информации, а также иные каналы оповещения;

- назначения ответственных структурных подразделений (или должностных лиц) за формирование, утверждение и публикацию предупреждений в установленные сроки;

- ведения архива опубликованных предупреждений с открытым доступом для уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и местных исполнительных органов;

  • Обеспечивает оперативную передачу данных о текущем состоянии гидрометеорологической обстановки, включая уровни и расходы воды, количество и интенсивность осадков, скорость и направление ветра, температуру воздуха и воды.

При выявлении опасных и стихийных гидрометеорологических явлений информация незамедлительно передается уполномоченному органу и местным исполнительным органам:

  • не позднее 15 минут с момента фиксации события;
  • в электронном формате через официальные каналы передачи данных, включая электронную почту, специализированные платформы и иные технические средства, обеспечивающие немедленную доставку;
  • с указанием ответственного структурного подразделения или дежурного должностного лица, обеспечивающего своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации.

Также уполномоченный орган в сфере метеорологического и гидрологического мониторинга:

  • осуществляет научно обоснованный прогноз наводнений и паводков, включая расчет времени их наступления, уровня подъема воды, продолжительности паводкового периода, сроков вскрытия и замерзания рек, а также вероятности образования ледовых заторов и зажоров. Прогнозы готовятся с использованием современных методов математического моделирования и анализа климатических данных;
  • обеспечивает качественное и своевременное наполнение информацией национальных информационных систем и специализированных порталов, включая карты предупреждений, интерактивные карты гидрометеорологической обстановки, климатические кадастры и другие ресурсы, предназначенные для мониторинга, прогноза и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера;
  • обеспечивает доступ уполномоченному органу и местным исполнительным органам к информационным системам и порталам Национальной гидрометеорологической службы.

Местные исполнительные органы:

  • обеспечивают круглосуточную работу дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на подведомственных территориях. Диспетчерские службы принимают и обрабатывают оперативную информацию, обеспечивают ее своевременную передачу в уполномоченные государственные органы и организуют реагирование в случае выявления угроз;
  • обеспечивают установку и эксплуатацию автоматизированных систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций:

- метеостанции, гидропосты, тепловизионные видеокамеры;

- сенсоры загазованности, задымления, температуры, движения на опасных производственных и инфраструктурных объектах;

  • обеспечивают информирование населения через:

- автоматизированные системы централизованного оповещения на базе аналогового и цифрового радиовещания, сотовой связи и интернета;

- громкоговорящие установки в местах массового пребывания населения;

- мобильные приложения и СМС-оповещения, интегрированные с базой данных населения, проживающего в зонах риска;

  • обеспечивают регулярное размещение актуальной информации о потенциальных рисках, прогнозируемых чрезвычайных ситуациях и текущей оперативной обстановки на официальных интернет-ресурсах, в социальных сетях акиматов и органов гражданской защиты. В период повышенной опасности такие сведения публикуются не реже одного раза в неделю в целях осведомленности населения и формирования культуры безопасности;
  • обеспечивают проведение полугодовых проверок работоспособности систем мониторинга и оповещения с составлением акта технического состояния и направлением отчета в уполномоченный орган. 

Кроме того, утверждены:

  1. Требования к планированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
  2. Требования к разработке паспортов безопасности.
  3. Требования к разработке паспортов акваторий водных объектов.
  4. Требования к пропаганде, тренировке и обучению в сфере гражданской защиты.
  5.  Требования к предупреждению пожаров на территории государственного лесного фонда и т.д. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Работников дорожной отрасли обязали повышать квалификацию
Право
14:11, Сегодня
Работников дорожной отрасли обязали повышать квалификацию
Прием на должности старшего начальствующего состава органов гражданской защиты: внесены изменения
Право
12:59, Сегодня
Прием на должности старшего начальствующего состава органов гражданской защиты: внесены изменения
Определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения
Право
12:42, Сегодня
Определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: