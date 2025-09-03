Правила информирования о маршрутах туристов по труднодоступной местности утвердили в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 27 августа 2025 года утвердил Правила информирования территориальных органов гражданской защиты о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

Правила информирования территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

Так, в Правилах информирования о маршрутах говорится, что физические лица до начала путешествия информируют территориальный орган о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, в форме уведомления одним из следующих способов:

в информационной системе "eQonaq" и ее мобильного приложения;

по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;

по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.

Уведомление должно включать в себя следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные физического лица;

При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), количества участников группы и их контактные данные.

планируемая дата, время выхода на маршрут и возращения с маршрута;

информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха);

наличие средств оказания первой помощи, средств связи, применение которых обеспечит организацию связи, зарядных устройств, а также сигнальных средств;

применяемые средства передвижения (при наличии);

дополнительную информацию (при наличии).

Территориальные органы осуществляют регистрацию уведомлений физических лиц о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

В Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, включили 254 объекта.

Среди них:

Гора Акбет.

Скала Найзатас.

Озеро Жасыбай.

Урочище Саура.

Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата.

Городище Кызылкала.

Петроглифы на горе Айракты.

Волчий водопад.

Лес тысячелетнего папоротника.

Верхний "Горельник".

Ущелье Проходное.

Пик Молодежный.

Пик Кумбель.

Пик три брата.

Пик Шымбулачка.

Пик Абая.

Моренные озера в Туркестанской области.

Змеиный остров озера Имантау.

Озеро Зайсан.

Летний лагерь "Бастау" и др.

Приказ вводится в действие с 9 сентября.