Право

Правила информирования о маршрутах туристов по труднодоступной местности утвердили в МЧС

Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 09:25 Фото: pexels
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 27 августа 2025 года утвердил Правила информирования территориальных органов гражданской защиты о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, связанных с повышенным риском для жизни, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

  • Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.
  • Правила информирования территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

Так, в Правилах информирования о маршрутах говорится, что физические лица до начала путешествия информируют территориальный орган о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, в форме уведомления одним из следующих способов:

  • в информационной системе "eQonaq" и ее мобильного приложения;
  • по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;
  • по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.

Уведомление должно включать в себя следующие сведения:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные физического лица;

При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), количества участников группы и их контактные данные.

  • планируемая дата, время выхода на маршрут и возращения с маршрута;
  • информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха);
  • наличие средств оказания первой помощи, средств связи, применение которых обеспечит организацию связи, зарядных устройств, а также сигнальных средств;
  • применяемые средства передвижения (при наличии);
  • дополнительную информацию (при наличии).

Территориальные органы осуществляют регистрацию уведомлений физических лиц о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.

В Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, включили 254 объекта.

Среди них:

  • Гора Акбет.
  • Скала Найзатас.
  • Озеро Жасыбай.
  • Урочище Саура.
  • Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата.
  • Городище Кызылкала.
  • Петроглифы на горе Айракты.
  • Волчий водопад.
  • Лес тысячелетнего папоротника.
  • Верхний "Горельник".
  • Ущелье Проходное.
  • Пик Молодежный.
  • Пик Кумбель.
  • Пик три брата.
  • Пик Шымбулачка.
  • Пик Абая.
  • Моренные озера в Туркестанской области.
  • Змеиный остров озера Имантау.
  • Озеро Зайсан.
  • Летний лагерь "Бастау" и др.

Приказ вводится в действие с 9 сентября.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
