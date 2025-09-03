Правила информирования о маршрутах туристов по труднодоступной местности утвердили в МЧС
Приказом утверждены:
- Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.
- Правила информирования территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.
Так, в Правилах информирования о маршрутах говорится, что физические лица до начала путешествия информируют территориальный орган о маршрутах передвижения при путешествии по труднодоступной местности, водным, горным и спелеологическим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, в форме уведомления одним из следующих способов:
- в информационной системе "eQonaq" и ее мобильного приложения;
- по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;
- по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.
Уведомление должно включать в себя следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные данные физического лица;
При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), количества участников группы и их контактные данные.
- планируемая дата, время выхода на маршрут и возращения с маршрута;
- информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха);
- наличие средств оказания первой помощи, средств связи, применение которых обеспечит организацию связи, зарядных устройств, а также сигнальных средств;
- применяемые средства передвижения (при наличии);
- дополнительную информацию (при наличии).
Территориальные органы осуществляют регистрацию уведомлений физических лиц о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни.
В Перечень труднодоступной местности, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, включили 254 объекта.
Среди них:
- Гора Акбет.
- Скала Найзатас.
- Озеро Жасыбай.
- Урочище Саура.
- Некрополь и подземная мечеть Шакпак ата.
- Городище Кызылкала.
- Петроглифы на горе Айракты.
- Волчий водопад.
- Лес тысячелетнего папоротника.
- Верхний "Горельник".
- Ущелье Проходное.
- Пик Молодежный.
- Пик Кумбель.
- Пик три брата.
- Пик Шымбулачка.
- Пик Абая.
- Моренные озера в Туркестанской области.
- Змеиный остров озера Имантау.
- Озеро Зайсан.
- Летний лагерь "Бастау" и др.
Приказ вводится в действие с 9 сентября.