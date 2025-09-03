В Казахстане хотят пересмотреть систему выплат АСП и социальных пособий

Минтруда подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается на нарушение принципа социальной справедливости в отношении постоянных участников системы обязательного социального страхования, финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования, что уже ближайшем будущем приведет к неспособности системы обеспечивать страховые выплаты участникам и к необходимости передачи обязательств по текущим и будущим выплатам для их финансирования из средств государственного бюджета.

Также говорится:

О недостаточной адресности оказания адресной социальной помощи в связи с неучетом в полной мере реальных доходов и расходов граждан.

Нецелевом расходовании бюджетных средств при осуществлении выплат пенсий и пособий отдельным получателям, находящимся на полном государственном обеспечении.

К основным причинам, приведшим к дисбалансу системы социального страхования, относятся:

Снижение ставки социальных отчислений на период 2018-2024 годов до 3,5%; Изъятие в 2020 году из инвестиционного портфеля Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 497 млрд тенге на выполнение обязательств государства по выплатам на период действия чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19; Увеличение продолжительности назначения социальных выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет без страхового покрытия; Кассовый разрыв между объемами поступлений социальных отчислений и социальных выплат (наблюдающийся на протяжении последних лет, начиная с 2021 года). Более 80% объема социальных выплат ежегодно направляются на два связанных с материнством риска – социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) (СВбр), и в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (СВур).

Отмечается, что значительному росту расходов на указанные выплаты способствовало распространение и популяризация использования отдельными "недобросовестными" предпринимателями и заявителями "сомнительных схем" для получения социальных выплат в максимальном размере, при которых фактически неработающие лица, за счет уплаты за них социальных отчислений от максимального дохода (7 МЗП) "задним числом" от нескольких лже-работодателей после наступления социального риска, получали выплаты, во много раз превышающие размеры социальных выплат постоянно участвующих в системе матерей (особенно, работающих в органах и организациях, где работа по совместительству прямо запрещена).

Наличие кассового разрыва привело к вынужденному сокращению активов Фонда в целях обеспечения своевременного финансирования социальных выплат.

Ряд факторов привел к критическому приближению горизонта финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования.

Нарушение финансовой устойчивости системы, по актуарной оценке, ожидается уже в 2028 году.

Как отмечается, сложившаяся на сегодняшний день ситуация по финансовой дестабилизации системы обязательного социального страхования требует безотлагательного принятия ряда мер по параметризации системы.

В частности, в целях стабилизации финансовой устойчивости системы обязательного социального страхования и исключения искусственного завышения дохода недобросовестными получателями социальных выплат подготовлен проект поправок в Социальный кодекс, предполагающий:

1. Ограничение среднемесячного дохода в пределах 7 МЗП при расчете размера СВбр независимо от числа работодателей (максимальный размер СВбр составит произведение 7 МЗП на коэффициент количества дней нетрудоспособности).

2. Исключение из расчета размера СВбр социальных отчислений, уплаченных после даты риска.

3. Исключение получателей СВбр, СВур из категории лиц, подлежащих регистрации в качестве безработных.

При этом, для участников системы обязательного социального страхования при рождении, усыновлении (удочерении) ребенка, или осуществляющим уход за ребенком до полутора лет, замещение части утраченного дохода уже осуществляется соответствующей социальной выплатой для лиц (семей) с детьми.

4. Прекращение СВпр в случае направления получателя на субсидируемые рабочие места и профессиональное обучение по заявке работодателя.

В Минтруда считают, что реализация предложенных подходов обеспечит выполнения страховых обязательств перед участниками системы, справедливое распределение средств ГФСС, а также положительно отразится на объеме резервов и позволит обеспечить финансовую устойчивость системы до 2032 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.