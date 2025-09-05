#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Право

Минтруда планирует ограничить выплату пенсий казахстанцам

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 09:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило консультативный документ регуляторной политики к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Социальный кодекс РК по вопросам обязательного социального страхования и социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что согласно Социальному кодексу, пенсии и пособия предоставляются только постоянно проживающим в Казахстане гражданам республики, кандасам, а также иностранцам.

Вместе с тем мониторинг наличия постоянной регистрации у активных получателей пенсий и пособий показал, что свыше 100 тыс. человек не имеют прописку.

Кроме того, в рамках действующего законодательства отдельным получателям пенсий и пособий, находящимся на полном государственном обеспечении (престарелые лица и лица с инвалидностью, в том числе с психоневрологическими заболеваниями, проживающие в условиях стационара в центрах оказания специальных социальных услуг, ЦОССУ, а также лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы) пенсии и пособия (частично 30/70 или в полном объеме) выплачиваются на специальные счета указанных учреждений.

В Минтруда отмечают, что при таком текущем финансировании наблюдается диспропорция в социальном обеспечении и помощи между получателями пенсий и пособий, находящихся на полном государственном обеспечении и содержащих себя самостоятельно.

Для последних нагрузка по расходам на продукты и товары первой необходимости, коммунальные услуги, проезд и др. нередко равна или превышает сумму получаемых пенсий и пособий.

"В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий (в том числе пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет, государственной базовой пенсионной выплаты, и государственных пособий получателям) лицам, по которым не подтверждаются сведения о постоянном проживании на территории РК", – говорится в документе.

Кроме того, с целью обеспечения социальной справедливости и исключения двойного финансирования на социальное обеспечение указанных категорий лиц (на содержание и на выплату пенсий и пособий) предлагается приостанавливать выплату пенсий и пособий на период проживания получателей в центрах оказания специальных социальных услуг или их нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.

На 1 апреля 2025 года в стране насчитывалось 2 млн 492 тысяч пенсионеров по возрасту.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане хотят пересмотреть систему выплат АСП и социальных пособий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому
Право
09:37, Сегодня
В Казахстане минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому
Обеспечение питанием военнослужащих ОГЗ на казарменном положении: утверждены правила
Право
09:05, Сегодня
Обеспечение питанием военнослужащих ОГЗ на казарменном положении: утверждены правила
Утверждены новые квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом
Право
15:40, 04 сентября 2025
Утверждены новые квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: