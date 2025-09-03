Субсидирование услуг по подаче питьевой воды: утверждены критерии
Так, организация по водоснабжению и водоотведению для включения систем водоснабжения в перечень, представляет администратору заявку с приложением следующих документов:
- копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий о включении организации по водоснабжению или водоотведению в местный раздел естественных монополий;
- копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий или уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда об утверждении тарифа на услуги по водоснабжению;
- копию приказа руководителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению об утверждении стоимости питьевой воды поданной посредством нецентрализованных систем водоснабжения согласованную администратором;
- анализ собираемости финансовых средств по оплате водопотребителями за услуг водоснабжения за три года;
- справки подтверждение от акимов районов и сельских округов о количестве населения, получающих питьевую воду из систем водоснабжения;
- копии разрешения на специальное водопользование, выданное бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов на территории соответствующего бассейна;
- документов, подтверждающих статус юридического или физического лица организации по водоснабжению (копия Устава, индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, копия свидетельства о регистрации (перерегистрации) юридического лица (или копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя), свидетельство о постановке налога на добавленную стоимость (при наличии).
Администратор регистрирует заявку, в течение десяти рабочих дней рассматривает и принимает решение о включении системы водоснабжения в перечень.
В случае отказа дает мотивированный ответ организации по водоснабжению или водоотведению.
В случае несогласия организация по водоснабжению или водоотведению обжалует административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.
Критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию:
- тарифы на услуги водоснабжения (для населения), превышающие средний тариф по республике на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения или водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
- в случае, если анализ собираемости организации по водоснабжению или водоотведению финансовых средств по оплате водопотребителями за услуги водоснабжения за последние три года составляет ниже 60%;
- вода, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления;
- питьевая воды, произведенная методом опреснения морской воды.
Администратор формирует и утверждает перечень систем водоснабжения, подлежащих субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды.
Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили новую методику расчета размера платы за питьевую воду.