Субсидирование услуг по подаче питьевой воды: утверждены критерии

Приказом министра промышленности и строительства от 22 августа 2025 года утверждены Критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, сообщает Zakon.kz.

Так, организация по водоснабжению и водоотведению для включения систем водоснабжения в перечень, представляет администратору заявку с приложением следующих документов:

копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий о включении организации по водоснабжению или водоотведению в местный раздел естественных монополий;

копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий или уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда об утверждении тарифа на услуги по водоснабжению;

копию приказа руководителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению об утверждении стоимости питьевой воды поданной посредством нецентрализованных систем водоснабжения согласованную администратором;

анализ собираемости финансовых средств по оплате водопотребителями за услуг водоснабжения за три года;

справки подтверждение от акимов районов и сельских округов о количестве населения, получающих питьевую воду из систем водоснабжения;

копии разрешения на специальное водопользование, выданное бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов на территории соответствующего бассейна;

документов, подтверждающих статус юридического или физического лица организации по водоснабжению (копия Устава, индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, копия свидетельства о регистрации (перерегистрации) юридического лица (или копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя), свидетельство о постановке налога на добавленную стоимость (при наличии).

Администратор регистрирует заявку, в течение десяти рабочих дней рассматривает и принимает решение о включении системы водоснабжения в перечень.

В случае отказа дает мотивированный ответ организации по водоснабжению или водоотведению.

В случае несогласия организация по водоснабжению или водоотведению обжалует административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию:

тарифы на услуги водоснабжения (для населения), превышающие средний тариф по республике на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения или водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;

в случае, если анализ собираемости организации по водоснабжению или водоотведению финансовых средств по оплате водопотребителями за услуги водоснабжения за последние три года составляет ниже 60%;

вода, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления;

питьевая воды, произведенная методом опреснения морской воды.

Администратор формирует и утверждает перечень систем водоснабжения, подлежащих субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили новую методику расчета размера платы за питьевую воду.