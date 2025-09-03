#АЭС в Казахстане
Право

Субсидирование услуг по подаче питьевой воды: утверждены критерии

подача воды населения, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 16:24 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства от 22 августа 2025 года утверждены Критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, сообщает Zakon.kz.

Так, организация по водоснабжению и водоотведению для включения систем водоснабжения в перечень, представляет администратору заявку с приложением следующих документов:

  • копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий о включении организации по водоснабжению или водоотведению в местный раздел естественных монополий;
  • копии приказа территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий или уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда об утверждении тарифа на услуги по водоснабжению;
  • копию приказа руководителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению об утверждении стоимости питьевой воды поданной посредством нецентрализованных систем водоснабжения согласованную администратором;
  • анализ собираемости финансовых средств по оплате водопотребителями за услуг водоснабжения за три года;
  • справки подтверждение от акимов районов и сельских округов о количестве населения, получающих питьевую воду из систем водоснабжения;
  • копии разрешения на специальное водопользование, выданное бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов на территории соответствующего бассейна;
  • документов, подтверждающих статус юридического или физического лица организации по водоснабжению (копия Устава, индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер, копия свидетельства о регистрации (перерегистрации) юридического лица (или копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя), свидетельство о постановке налога на добавленную стоимость (при наличии).

Администратор регистрирует заявку, в течение десяти рабочих дней рассматривает и принимает решение о включении системы водоснабжения в перечень.

В случае отказа дает мотивированный ответ организации по водоснабжению или водоотведению.

В случае несогласия организация по водоснабжению или водоотведению обжалует административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Критерии включения систем водоснабжения населенных пунктов в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию:

  • тарифы на услуги водоснабжения (для населения), превышающие средний тариф по республике на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий оказывающих услуги водоснабжения или водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
  • в случае, если анализ собираемости организации по водоснабжению или водоотведению финансовых средств по оплате водопотребителями за услуги водоснабжения за последние три года составляет ниже 60%;
  • вода, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления;
  • питьевая воды, произведенная методом опреснения морской воды.

Администратор формирует и утверждает перечень систем водоснабжения, подлежащих субсидированию стоимости услуг по подаче питьевой воды.

 Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили новую методику расчета размера платы за питьевую воду.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
