#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Право

Утверждены правила деятельности жилищных комиссий Службы госохраны

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:41 Фото: freepik
Приказом начальника Службы государственной охраны от 27 августа 2025 года утверждены Правила деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы Службы государственной охраны РК, сообщает Zakon.kz.

Жилищные комиссии являются коллегиальными органами Службы государственной охраны РК и воинской части Сил особого назначения, действующими на постоянной основе и уполномоченными на вынесение решений по жилищным вопросам.

Состав жилищной комиссии утверждается приказом уполномоченного должностного лица Службы либо первого руководителя воинской части Сил особого назначения.

В состав жилищной комиссии входят:

  • председатель жилищной комиссии – первый руководитель либо его заместитель;
  • заместитель председателя жилищной комиссии – руководитель финансового подразделения;
  • члены жилищной комиссии:

– руководитель кадрового подразделения;

– руководитель юридического подразделения;

– руководители иных подразделений;

– секретарь жилищной комиссии. 

Деятельность жилищной комиссии включает в себя рассмотрение обращений претендентов по вопросам:

  • признания нуждающимися в жилище (за исключением лиц, уволенных со Службы);
  • назначения, возврата, перерасчета, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат;
  • предоставления служебного жилища в порядке очередности (за исключением лиц, уволенных со Службы);
  • приватизации служебного жилища;
  • обмена ранее предоставленного в наем служебного жилища;
  • заключения договора найма служебного жилища;
  • жилищного обеспечения в пределах своей компетенции;

Также в работу жилищной комиссии входит:

  • проверка и рассмотрение представленных документов;
  • принятие решения об удовлетворении обращения претендента либо вынесение мотивированного отказа претенденту;
  • внесение изменений, дополнений или отмена ранее принятых решений жилищной комиссии на основании судебных актов, актов проверок и результатов служебного расследования;
  • направление запросов в компетентные органы и иные организации для получения необходимой информации по претендентам;
  • получение разъяснений от претендентов, а также представителей подразделений, не входящих в состав жилищной комиссии.

Жилищная комиссия заседает не реже одного раза в квартал.

Решение принимается по каждому претенденту отдельно.

Также утвержден порядок работы информационной системы.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Право
10:34, Сегодня
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Право
10:11, Сегодня
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Обеспечение связью госорганов и защита информации: утверждены правила
Право
10:01, Сегодня
Обеспечение связью госорганов и защита информации: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: