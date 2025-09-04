Утверждены правила деятельности жилищных комиссий Службы госохраны
Жилищные комиссии являются коллегиальными органами Службы государственной охраны РК и воинской части Сил особого назначения, действующими на постоянной основе и уполномоченными на вынесение решений по жилищным вопросам.
Состав жилищной комиссии утверждается приказом уполномоченного должностного лица Службы либо первого руководителя воинской части Сил особого назначения.
В состав жилищной комиссии входят:
- председатель жилищной комиссии – первый руководитель либо его заместитель;
- заместитель председателя жилищной комиссии – руководитель финансового подразделения;
- члены жилищной комиссии:
– руководитель кадрового подразделения;
– руководитель юридического подразделения;
– руководители иных подразделений;
– секретарь жилищной комиссии.
Деятельность жилищной комиссии включает в себя рассмотрение обращений претендентов по вопросам:
- признания нуждающимися в жилище (за исключением лиц, уволенных со Службы);
- назначения, возврата, перерасчета, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат;
- предоставления служебного жилища в порядке очередности (за исключением лиц, уволенных со Службы);
- приватизации служебного жилища;
- обмена ранее предоставленного в наем служебного жилища;
- заключения договора найма служебного жилища;
- жилищного обеспечения в пределах своей компетенции;
Также в работу жилищной комиссии входит:
- проверка и рассмотрение представленных документов;
- принятие решения об удовлетворении обращения претендента либо вынесение мотивированного отказа претенденту;
- внесение изменений, дополнений или отмена ранее принятых решений жилищной комиссии на основании судебных актов, актов проверок и результатов служебного расследования;
- направление запросов в компетентные органы и иные организации для получения необходимой информации по претендентам;
- получение разъяснений от претендентов, а также представителей подразделений, не входящих в состав жилищной комиссии.
Жилищная комиссия заседает не реже одного раза в квартал.
Решение принимается по каждому претенденту отдельно.
Также утвержден порядок работы информационной системы.
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.