Утверждены правила деятельности жилищных комиссий Службы госохраны

Приказом начальника Службы государственной охраны от 27 августа 2025 года утверждены Правила деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы Службы государственной охраны РК, сообщает Zakon.kz.

Жилищные комиссии являются коллегиальными органами Службы государственной охраны РК и воинской части Сил особого назначения, действующими на постоянной основе и уполномоченными на вынесение решений по жилищным вопросам.

Состав жилищной комиссии утверждается приказом уполномоченного должностного лица Службы либо первого руководителя воинской части Сил особого назначения.

В состав жилищной комиссии входят:

председатель жилищной комиссии – первый руководитель либо его заместитель;

заместитель председателя жилищной комиссии – руководитель финансового подразделения;

члены жилищной комиссии:

– руководитель кадрового подразделения;

– руководитель юридического подразделения;

– руководители иных подразделений;

– секретарь жилищной комиссии.

Деятельность жилищной комиссии включает в себя рассмотрение обращений претендентов по вопросам:

признания нуждающимися в жилище (за исключением лиц, уволенных со Службы);

назначения, возврата, перерасчета, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат;

предоставления служебного жилища в порядке очередности (за исключением лиц, уволенных со Службы);

приватизации служебного жилища;

обмена ранее предоставленного в наем служебного жилища;

заключения договора найма служебного жилища;

жилищного обеспечения в пределах своей компетенции;

Также в работу жилищной комиссии входит:

проверка и рассмотрение представленных документов;

принятие решения об удовлетворении обращения претендента либо вынесение мотивированного отказа претенденту;

внесение изменений, дополнений или отмена ранее принятых решений жилищной комиссии на основании судебных актов, актов проверок и результатов служебного расследования;

направление запросов в компетентные органы и иные организации для получения необходимой информации по претендентам;

получение разъяснений от претендентов, а также представителей подразделений, не входящих в состав жилищной комиссии.

Жилищная комиссия заседает не реже одного раза в квартал.

Решение принимается по каждому претенденту отдельно.

Также утвержден порядок работы информационной системы.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года.