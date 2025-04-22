Обновлены правила создания фондово-закупочной комиссии в госмузеях

Приказом министра культуры и информации РК от 8 апреля 2025 года утверждены Правила создания фондово-закупочной (фондово-отборочной) комиссии в государственных музеях, сообщает Zakon.kz.

Комиссия создается с целью рассмотрения вопросов по закупу и отбору культурных ценностей для формирования музейных фондов.

Комиссия создается при государственном музее на период рассмотрения вопросов по закупу и отбору культурных ценностей. Состав и положение о комиссии утверждается приказом директора государственного музея.

В состав комиссии входит не менее пяти членов, включая председателя, руководителей структурных подразделений и сотрудников государственного музея.

Если для закупа и отбора культурных ценностей необходима экспертная оценка в области археологии, этнографии, нумизматики, истории, искусствоведения, реставрации и других областей, направляются приглашения соответствующим специалистам для участия в комиссии.

Председателем комиссии является заместитель директора, курирующий направление по учету и хранению музейных ценностей, или музейный сотрудник, ответственный за хранение музейных предметов государственного музея.

Секретарем комиссии является сотрудник одного из структурных подразделений по учету и хранению музейных ценностей государственного музея. Секретарь комиссии не является членом комиссии и не принимает участия в голосовании.

Решение комиссии оформляется протоколом, который носит рекомендательный характер.

Приказ вводится в действие со 2 мая 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила создания фондово-закупочной (фондово-отборочной) комиссии в государственных музеях и поправки к ним утрачивают силу.

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