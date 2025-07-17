Приказом МНЭ РК от 28 июня 2025 года утверждены правила планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок планирования и реализации государственных инвестиционных проектов (ГИП), разработку или корректировку, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, технико-экономического и финансово-экономического обоснований, определения целесообразности бюджетного кредитования, формирования портфеля ГИП, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров, отбора, мониторинга и оценки реализации ГИП.

Планирование государственных инвестиционных проектов осуществляется в рамках реализации документов Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планов развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочных стратегий развития автономных организаций образования.

ГИП подразделяются на следующие виды:

бюджетные инвестиции;

проекты ГЧП;

проекты, реализуемые субъектами квазигосударственного сектора за счет негосударственных займов под государственные гарантии;

проекты, реализуемые за счет внебюджетного фонда, Национального фонда РК;

бюджетное кредитование.

ГИП подразделяются на республиканские и местные.

Критериями определения республиканских и местных ГИП являются:

по виду собственности как республиканские или местные в зависимости от возникающего права собственности (республиканской или коммунальной) на имущество, полученное в результате реализации ГИП;

по получателям выгод как республиканские, если получателями экономических выгод являются субъекты двух и более областей, городов республиканского значения, столицы, и как местные, если получателями экономических выгод являются субъекты одной области, города республиканского значения, столицы.

Для определения ГИП как республиканских достаточно соответствие их одному из указанных критериев.

ГИП могут быть направлены на:

создание (строительство) и реконструкцию объектов, которые могут быть технически сложными или уникальными, и технически несложными или типовыми, а также создание и развитие объектов информатизации;

институциональное развитие отрасли (отраслей), включая создание новых, расширение или обновление действующих производств, посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, бюджетного кредитования на реализацию государственной инвестиционной политики, государственной гарантии по негосударственному займу, предоставленному субъекту квазигосударственного сектора.

Способы финансирования ГИП:

финансирование бюджетного инвестиционного проекта, в том числе за счет средств государственных внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

бюджетное кредитование;

участие государства в уставном капитале субъектов квазигосударственного сектора;

выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП;

привлечение субъектами квазигосударственного сектора негосударственного займа под государственную гарантию.

Основанием для планирования ГИП является инвестиционное предложение, если иное не предусмотрено законодательством республики о ГЧП.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

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