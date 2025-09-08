#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила работы жилищных комиссий органов по финмониторингу

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:58 Фото: freepik
Председателем Агентства по финансовому мониторингу приказом от 29 августа 2025 года утверждены Правила деятельности жилищных комиссий органов по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Также создана жилищная комиссия Агентства.

Так, говорится, что жилищные комиссии ОФМ являются коллегиальными органами, создаваемыми при уполномоченном органе в сфере финансового мониторинга, а также при его территориальных органах в областях, городах республиканского значения и столице, уполномоченными на вынесение решений по жилищным вопросам сотрудников ОФМ и членов их семей, действующими на постоянной основе.

Составы Жилищных комиссий утверждаются:

  • в Агентстве по финансовому мониторингу – председателем Агентства;
  • в территориальных органах Агентства – их руководителями.

В территориальных органах Агентства Жилищная комиссия утверждается из числа руководителей структурных подразделений.

Жилищная комиссия Агентства формируется из нечетного количества не менее девяти человек.

Жилищная комиссия Агентства состоит из:

  • руководитель аппарата Агентства – председатель Комиссии;
  • руководитель Департамента собственной безопасности;
  • руководитель Департамента кадровой работы;
  • руководитель Департамента правового обеспечения;
  • руководитель Административного департамента;
  • руководитель Следственного департамента;
  • руководитель Оперативного департамента;
  • руководитель Департамента стратегии и оперативного управления;
  • руководитель Департамента превенций и аналитических разработок;
  • секретарь Жилищной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя или членов Жилищной комиссии допускается их замещение другими сотрудниками соответствующих подразделений по принципу взаимозаменяемости, в соответствии с должностными инструкциями и распределением обязанностей.

Основной задачей Жилищных комиссий является принятие законных решений об определении размера, назначении, перерасчете, осуществлении, прекращении, приостановлении и возобновлении жилищных выплат сотрудникам органов по финансовому мониторингу и членам их семей, включая выплату денежной компенсации.

Функциями Жилищной комиссии являются:

  • обеспечение своевременного рассмотрения обращений сотрудников ОФМ и членов их семей, обратившихся на признание их нуждающимися в жилище;
  • обеспечение своевременного рассмотрения обращений сотрудников ОФМ по исчислению размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат и осуществлению денежной компенсации;
  • проверка и рассмотрение представленных документов;
  • принятие решения об удовлетворении обращений либо вынесение мотивированного отказа;
  • рассмотрение вопроса заключения договора найма (поднайма) жилища;
  • получение информации у государственных органов и иных организаций о сотрудниках ОФМ и их недвижимом имуществе;
  • хранение и ведение дел (материалов);
  • иные вопросы, установленные жилищным законодательством РК.

Жилищная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Решение Жилищной комиссии подписывается членами Жилищной комиссии, обладающими правом решающего голоса.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
