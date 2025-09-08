Утверждены правила работы жилищных комиссий органов по финмониторингу
Также создана жилищная комиссия Агентства.
Так, говорится, что жилищные комиссии ОФМ являются коллегиальными органами, создаваемыми при уполномоченном органе в сфере финансового мониторинга, а также при его территориальных органах в областях, городах республиканского значения и столице, уполномоченными на вынесение решений по жилищным вопросам сотрудников ОФМ и членов их семей, действующими на постоянной основе.
Составы Жилищных комиссий утверждаются:
- в Агентстве по финансовому мониторингу – председателем Агентства;
- в территориальных органах Агентства – их руководителями.
В территориальных органах Агентства Жилищная комиссия утверждается из числа руководителей структурных подразделений.
Жилищная комиссия Агентства формируется из нечетного количества не менее девяти человек.
Жилищная комиссия Агентства состоит из:
- руководитель аппарата Агентства – председатель Комиссии;
- руководитель Департамента собственной безопасности;
- руководитель Департамента кадровой работы;
- руководитель Департамента правового обеспечения;
- руководитель Административного департамента;
- руководитель Следственного департамента;
- руководитель Оперативного департамента;
- руководитель Департамента стратегии и оперативного управления;
- руководитель Департамента превенций и аналитических разработок;
- секретарь Жилищной комиссии.
В случае временного отсутствия председателя или членов Жилищной комиссии допускается их замещение другими сотрудниками соответствующих подразделений по принципу взаимозаменяемости, в соответствии с должностными инструкциями и распределением обязанностей.
Основной задачей Жилищных комиссий является принятие законных решений об определении размера, назначении, перерасчете, осуществлении, прекращении, приостановлении и возобновлении жилищных выплат сотрудникам органов по финансовому мониторингу и членам их семей, включая выплату денежной компенсации.
Функциями Жилищной комиссии являются:
- обеспечение своевременного рассмотрения обращений сотрудников ОФМ и членов их семей, обратившихся на признание их нуждающимися в жилище;
- обеспечение своевременного рассмотрения обращений сотрудников ОФМ по исчислению размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат и осуществлению денежной компенсации;
- проверка и рассмотрение представленных документов;
- принятие решения об удовлетворении обращений либо вынесение мотивированного отказа;
- рассмотрение вопроса заключения договора найма (поднайма) жилища;
- получение информации у государственных органов и иных организаций о сотрудниках ОФМ и их недвижимом имуществе;
- хранение и ведение дел (материалов);
- иные вопросы, установленные жилищным законодательством РК.
Жилищная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Решение Жилищной комиссии подписывается членами Жилищной комиссии, обладающими правом решающего голоса.
Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.