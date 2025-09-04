Кредит с согласия супруга: уточнены правила

АРРФР РК постановлением от 28 августа 2025 года внесло изменения в Правила получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу".

Утоняется, что минимальный размер потребительского банковского займа или микрокредита (за исключением потребительских банковских займов и микрокредитов, подлежащих рефинансированию), не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, по которому необходимо согласие супруга на предоставление физическому лицу потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, установлен в размере 1 000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Правила определяют порядок получения банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (кредитор), согласия супруга физического лица на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации (кредит), на сумму равную или свыше минимального размера.



Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года.