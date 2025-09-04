#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Право

Кредит с согласия супруга: уточнены правила

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 13:08 Фото: freepik
АРРФР РК постановлением от 28 августа 2025 года внесло изменения в Правила получения согласия супруга на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, физическому лицу".

Утоняется, что минимальный размер потребительского банковского займа или микрокредита (за исключением потребительских банковских займов и микрокредитов, подлежащих рефинансированию), не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, по которому необходимо согласие супруга на предоставление физическому лицу потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации, установлен в размере 1 000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Правила определяют порядок получения банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (кредитор), согласия супруга физического лица на предоставление потребительского банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, подлежащим регистрации (кредит), на сумму равную или свыше минимального размера.

Постановление введено в действие с 31 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Правила предоставления банковских услуг изменились в Казахстане
Право
12:05, Сегодня
Правила предоставления банковских услуг изменились в Казахстане
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Право
10:34, Сегодня
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Право
10:11, Сегодня
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: