Расширить правила управления профрисками планируют в РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило изменения в Правила управления профессиональными рисками, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на переход от аттестации производственных объектов к оценке профессиональных рисков рабочих мест.

В частности, будут оцифрованы процессы управления профессиональными рисками, повысятся требования к экспертам и специализированным организациям, проводящим оценку профрисков, а также возрастет роль производственных советов.

В Правилах также предусматриваются изменения, ориентированные на профилактику профессиональных заболеваний и травматизма, введение индивидуальных рисковых показателей и т.д.

Кроме того, предусмотрен переход к индивидуальной оценке профессиональных рисков непосредственно на рабочем месте.

В Минтруда отмечают, что принятие проекта поспособствует повышению качества управления рисками и снижению количества несчастных случаев на производстве.

Документ размещен на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 декабря.