Право

В Казахстане минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 09:37 Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Правила применения минимального уровня цен в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК для определения стоимости приобретенных товаров, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа устанавливает новую формулу расчета минимального уровня цен (МУЦ) для товаров, не производимых в Казахстане.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, разделен на два раздела (находится на утверждении):

товары, производимые на территории РК.

товары, не производимые на территории РК.

МУЦ рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей. Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

В Минторговли пояснили, что механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.

К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам.

Например, в 2025 году ввозили яблоки по 9 тенге за кг при рыночной стоимости в 500 тенге, бананы – 23 тенге за кг при рыночной стоимости 1200 тг/кг, апельсины – 22 тг/кг, при рыночной – 900 тг/кг, колбасу – 695 тенге за кг (около 3,5 тыс. тенге). Такая стоимость приводит к существенному снижению сумм НДС, которые необходимо уплатить при импорте.

По информации МТИ, 16 июня Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о применении минимального уровня цен на следующие товары: сыры и творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, черника, семена подсолнечника, маргарин, колбасы, макаронные изделия, удобрения минеральные или химические, растворители и разбавители, антифризы, шлаковата, минеральная силикатная вата, кирпичи огнеупорные.

В министерстве отметили, что минимальный уровень цен (МУЦ) не влияет на оптовые и розничные цены товаров. МУЦ применяется только при расчете налогов при импорте.

МУЦ – это механизм, призванный не допустить ухода от уплаты НДС при импорте товаров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
