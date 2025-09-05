В Казахстане минимальные цены на отдельные товары будут рассчитывать по-новому

Министерство торговли и интеграции подготовило поправки в Правила применения минимального уровня цен в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК для определения стоимости приобретенных товаров, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа устанавливает новую формулу расчета минимального уровня цен (МУЦ) для товаров, не производимых в Казахстане.

Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, разделен на два раздела (находится на утверждении):

товары, производимые на территории РК.

товары, не производимые на территории РК.

МУЦ рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей. Данное значение используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте товаров.

В Минторговли пояснили, что механизм МУЦ принят по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется, начиная с 1 июля 2022 года.

К механизму МУЦ обращаются в случаях, когда налоговые органы фиксируют случаи ввоза товаров по экстремально низким ценам.

Например, в 2025 году ввозили яблоки по 9 тенге за кг при рыночной стоимости в 500 тенге, бананы – 23 тенге за кг при рыночной стоимости 1200 тг/кг, апельсины – 22 тг/кг, при рыночной – 900 тг/кг, колбасу – 695 тенге за кг (около 3,5 тыс. тенге). Такая стоимость приводит к существенному снижению сумм НДС, которые необходимо уплатить при импорте.

По информации МТИ, 16 июня Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о применении минимального уровня цен на следующие товары: сыры и творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, черника, семена подсолнечника, маргарин, колбасы, макаронные изделия, удобрения минеральные или химические, растворители и разбавители, антифризы, шлаковата, минеральная силикатная вата, кирпичи огнеупорные.

В министерстве отметили, что минимальный уровень цен (МУЦ) не влияет на оптовые и розничные цены товаров. МУЦ применяется только при расчете налогов при импорте.

МУЦ – это механизм, призванный не допустить ухода от уплаты НДС при импорте товаров.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 сентября.