#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.63
548.66
5.07
Право

Минимальный уровень цен будут рассчитывать и публиковать ежеквартально

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:30 Фото: Zakon.kz
Министр торговли приказом от 12 декабря 2024 года внес изменения в Правила применения минимального уровня цен в отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств-членов ЕАЭС на территорию РК для определения стоимости приобретенных товаров, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что уполномоченный орган будет ежегодно до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября запрашивать у Бюро национальной статистики средние цены предприятий-производителей на товары за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

В свою очередь, орган государственных доходов в срок до 28 февраля, 31 мая, 31 августа и до 30 ноября должен будет предоставить в уполномоченный орган информацию о средней стоимости товаров, ввезенных в Казахстан с территории государств — членов ЕАЭС, указанных в Заявлениях за 3 месяца, предшествующих месяцу предоставления информации в отношении каждого товара.

Далее уполномоченный орган не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря должен рассчитать и опубликовать на своем официальном интернет-ресурсе минимальный уровень цен (МУЦ) на каждый вид товара. Ранее это делалось всего дважды в год.

МУЦ будет применяться ежегодно в период с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня, с 1 июля по 30 сентября и с 1 октября по 31 декабря.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, что финансовую устойчивость поставщиков будут проверять при приобретении социально значимых товаров. Кроме того, сообщалось, что закуп социально значимых товаров будут производить с применением форвардного финансирования.

Также мы писали, что с января 2025 года расширится перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Азартные игроки, абьюзеры, лихачи и прочие греховодники: законы 2024 года против пороков
Право
14:16, Сегодня
Азартные игроки, абьюзеры, лихачи и прочие греховодники: законы 2024 года против пороков
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Право
14:10, Сегодня
Сенат одобрил поправки в законодательство по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: