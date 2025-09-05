Правительство утвердило систему стандартов для населенных пунктов

Постановлением правительства РК от 2 сентября 2025 года утверждена система региональных стандартов для населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Система определяет перечень объектов и услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, инженерной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов.

Целью системы является обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

Предусмотрено, что в рамках системы центральный уполномоченный орган по региональной политике совместно с заинтересованными центральными и местными государственными органами в рамках системы региональных стандартов для населенных пунктов проводит ежегодный мониторинг обеспеченности населенных пунктов минимально обязательным уровнем объектов и услуг в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

Система предполагает категоризацию перечня объектов и услуг (благ) в зависимости от вида населенного пункта:

столица, города республиканского значения;

города областного значения;

города районного значения, районные центры;

центры сельских округов и опорных сельских населенных пунктов;

остальные сельские населенные пункты, поселки.

Применение системы создаст условия, которые позволят:

выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами (благами);

количественно и качественно оценить обеспеченность городских и сельских населенных пунктов объектами и услугами (благами) через использование интегрального показателя;

обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;

обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения;

обеспечить принцип "20-минутной шаговой доступности" населения к объектам и услугам (благам).

К примеру, предусмотрено, что согласно требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

организации здравоохранения или их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

врачебная амбулатория , создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1500 до 10000 человек ;

, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения ; центр первичной медико-санитарной помощи , создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10000 до 30000 человек;

, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения городская поликлиника (ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30000 человек , но не менее одной ГП;

(ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения , но не менее одной ГП; первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения от 60 000 человек и выше , в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения , в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; стоматологическая поликлиника , создаваемая в городах республиканского значения и столице;

, создаваемая в городах республиканского значения и столице; консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной больницы или городской поликлиники (одна на 200 000 населения ) в городах республиканского значения и столице;

как структурное подразделение многопрофильной больницы или городской поликлиники (одна ) в городах республиканского значения и столице; молодежный центр здоровья;

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует 1000 квадратных метров торговой площади.

Магазины промышленных товаров – 1800 квадратных метров торговой площади.

торговой площади. Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.

Фудмаркеты – 1000 квадратных метров торговой площади.

торговой площади. Предприятия общественного питания – 100 мест.

Магазины кулинарии – 60 квадратных метров торговой площади

Участковый пункт полиции организуется в городах в границах не более чем четырех административных участков, располагается в центре административного участка (микрорайона), находится в отдельно стоящем здании, при условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для лиц с инвалидностью.

Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.

Также предусмотрено в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при численности свыше 30 000 человек:

1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол;

на уровне городов областного значения с численностью населения не менее 500 000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театра:

драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балет, пантомима и прочее).

Наличие 1 библиотеки предусмотрено на 10 000 – 20 000 человек.

Кроме того, предусмотрено, что 100% внутренних дорог обеспечивается твердым покрытием и 100% внутренних дорог обеспечивается дорожным освещением.

Указаны нормативы на доступ к другим услугам и благам: ЦОНу, почте, АЗС, СТО, госорганизациям, газоснабжению, сотовой связи, интернету, наличию аэропортов, автовокзалов и т.д.

Постановление вводится в действие с 15 сентября 2025 года.