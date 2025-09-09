Утверждены новые правила предоставления в аренду систем водоснабжения в населенных пунктах

Приказом министра промышленности и строительства от 29 августа 2025 года утверждены правила предоставления в имущественный найм (аренду) или доверительное управление системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что объекты имущественного найма (аренды) или доверительного управления, передаются в имущественный найм (аренду) или доверительное управление без права выкупа, на срок от года до 49 лет, в зависимости от сроков их эксплуатации, с учетом норм их амортизации по согласованию с уполномоченным органом в соответствий с законом "О естественных монополиях".

Предоставление объектов имущественного найма (аренды) или доверительного управления осуществляется на конкурсной основе.

Обязательным условием предоставления объектов имущественного найма (аренды) или доверительного управления в имущественный найм или доверительное управление является их дальнейшее использование в соответствие с целевым назначением.

Использование объектов имущественного найма (аренды) или доверительного управления не по целевому назначению является основанием для расторжения договора имущественного найма (аренды) или доверительного управления по решению наймодателя или учредителя.

При передаче в имущественный наем (аренду) или доверительное управление объектов устанавливается требование по обеспечению сохранения технологического цикла, а также обязанность принимать меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения нанимателем (арендатором) или доверительным управляющим.

Организатором конкурса выступает наймодатель (арендодатель) либо учредитель доверительного управления.

Объекты предоставляются в имущественный найм (аренду) или доверительное управление в пределах городских и сельских населенных пунктов.

Решение о передаче объектов имущественного найма (аренды) или доверительного управления в имущественный найм (аренду) или доверительное управление принимается наймодателем (арендатором) или учредителем доверительного управления по согласованию с собранием местного сообщества аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа на основании заявки балансодержателя.

Конкурсная комиссия:

определяет сроки проведения конкурса;

утверждает конкурсную документацию;

утверждает размер гарантийного взноса;

утверждает размер вознаграждения (в процентном соотношении к чистому доходу от доверительного управления учредителя), составляющий не более 50%;

на веб-портале реестра рассматривает заявки и документы участников конкурса и определяет участников, допущенных к конкурсу на веб-портале реестра.

Гарантийный взнос для участия в конкурсе устанавливается для каждого объекта имущественного найма (аренды) или доверительного управления отдельно и составляет 3% от его балансовой стоимости, но не менее 200 МРП и не более 30 000 МРП.

Гарантийный взнос вносится в качестве гарантии обеспечения следующих обязательств участника:

подписание протокола о результатах конкурса;

заключение договора с учредителем.

Протокол о результатах конкурса подписывается на веб-портале реестра членами конкурсной комиссии и победителем в день подведения итогов конкурса.

Итоги конкурса подводятся комиссией в срок не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конкурсных заявок.

Веб-портал реестра направляет победителю уведомление о результатах конкурса в личный кабинет на веб-портале реестра для подписания протокола о результатах конкурса.

Сумма внесенного гарантийного взноса засчитывается победителю в счет платы за пользование объектом имущественного найма (аренды) или доверительного управления по заключенному договору.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений, обеспечивающих водоснабжение городов и сельских населенных пунктов, утратили силу.