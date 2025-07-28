В Алматы изымут ряд земельных участков для строительства школы и дорог

Принято постановление акимата города Алматы от 21 июля 2025 годаоО начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

В частности, в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" нанется принудительное отчуждение 11-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Курамыс Наурызбайского района города Алматы, для строительства подъездной дороги и парковочного пространства к строящейся школе на 1500 мест.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Согласно другому постановлению будет начато принудительное отчуждение двух земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных западнее улицы Северное кольцо, Алатауского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки, согласно приложению к настоящему постановлению.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Кроме того, начнется принудительное отчуждение двух земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Закарпатская Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Также начнется принудительное отчуждение 18-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Еще предусмотрено принудительное отчуждение 32-х земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных севернее железнодорожного вокзала Алматы-1 Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

Кроме того, начнется принудительное отчуждение 13-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алмерек, Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.