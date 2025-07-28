В Алматы изымут ряд земельных участков для строительства школы и дорог
В частности, в рамках реализации пилотного национального проекта в области образования "Комфортная школа" нанется принудительное отчуждение 11-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Курамыс Наурызбайского района города Алматы, для строительства подъездной дороги и парковочного пространства к строящейся школе на 1500 мест.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
Согласно другому постановлению будет начато принудительное отчуждение двух земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных западнее улицы Северное кольцо, Алатауского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки, согласно приложению к настоящему постановлению.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Кроме того, начнется принудительное отчуждение двух земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Закарпатская Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Также начнется принудительное отчуждение 18-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Еще предусмотрено принудительное отчуждение 32-х земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных севернее железнодорожного вокзала Алматы-1 Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.
Кроме того, начнется принудительное отчуждение 13-ти земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алмерек, Турксибского района города Алматы, для строительства отстойно-разворотной площадки.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.