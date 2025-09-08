Рейтинг работы педагогов и директоров школ: утверждена Методика

Министр просвещения прказом от 29 августа 2025 года утвердил Методику проведения рейтинга эффективности деятельности педагогов и руководителей организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Методика определяет порядок проведения рейтинга эффективности деятельности педагогов и руководителей организаций образования дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального (послесреднего), специального, специализированного, дополнительного образования независимо от формы собственности, ведомственной подчиненности, за исключением военных, специальных учебных заведений.

Рейтинг формируется по итогам завершенного учебного года через объект информатизации Национальная платформа непрерывного профессионального развития педагога "Устаз" или на бумажном носителе.

Рейтинг педагогов проводится руководителем организации образования один раз в год, с 1 сентября по 31 октября. Рейтинг руководителей организаций образования проводится органами управления образованием с 15 ноября до 31 декабря текущего календарного года.

В Рейтинге не участвуют педагоги или руководители организаций образования, занимающие данные должности менее одного оцениваемого периода.

Результаты рейтинга формируются по следующей классификации:

высокоэффективный уровень – включает педагогов, которые демонстрируют значительные индивидуальные достижения и работают в организациях образования и регионах, отличающихся высокими образовательными результатами;

эффективный уровень – включает педагогов, которые показывают высокие индивидуальные достижения и работают в организациях образования и регионах с хорошими образовательными результатами;

развивающийся уровень – включает педагогов, которые имеют потенциал для роста и работают в организациях образования и регионах с удовлетворительными образовательными результатами;

уровень с низкой динамикой развития – включает педагогов с невысокими индивидуальными результатами, которые работают в организациях образования и регионах со слабыми образовательными результатами.

Рейтинг проводится на основе данных, полученных из информационной системы "Национальная образовательная база данных" и сформированных материалов педагогов на Платформе через сбор и обработку документов (сведений) из различных баз данных.

Оцениваемое лицо проверяет в личном кабинете полноту и достоверность данных на Платформе.

Предварительные результаты рейтинга предоставляются оцениваемому лицу не позднее чем за 15 рабочих дней до даты официального опубликования итоговых результатов, с целью ознакомления, подтверждения корректности представленных данных.

Рейтинг формируется на основе списка, ранжированного по итоговому баллу. Итоговый балл выставляется через суммирование баллов по каждому показателю, умноженному на рассчитанный удельный вес показателя.

В случае равенства баллов осуществляется ранжирование с учетом наивысшего удельного веса показателя согласно Методике.

Оценивающее лицо уведомляет оцениваемое лицо о результатах Рейтинга в течение пяти рабочих дней с даты его завершения.

В случае несогласия с результатами оценки оцениваемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня ознакомления с результатами Рейтинга направляет в адрес оценивающего лица заявление о проведении калибровочной сессии в произвольной форме – в бумажном или электронном виде.

Оценивающее лицо принимает решение о проведении калибровочной сессии и утверждает ее состав в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления оцениваемого лица.

Деятельность калибровочной сессии организовывает ответственное лицо. Калибровочная сессия состоит из нечетного числа участников (не менее трех).

В состав калибровочной сессии, организованной по заявлению оцениваемого лица, входят педагоги или руководители организаций образования, не участвовавшие в рейтинге в данной организации образования, или методисты, специалисты органов управления образованием.

Калибровочная сессия проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступлении заявлении оцениваемого лица.

16. На калибровочной сессии оцениваемое лицо представляет дополнительные материалы, которые ранее не были учтены.

Итоговое решение о включении или отклонении дополнительных данных принимается большинством голосов участников калибровочной сессии и оформляется протоколом.

Ответственное лицо размещает протокол на Платформе в течение трех рабочих дней со дня его подписания и вносит соответствующие изменения в результаты оценки.

В случае положительного решения калибровочной сессии о включении дополнительных данных ответственное лицо вносит их в Платформу.

Пересчет рейтинга осуществляется автоматически с учетом внесенных дополнений.

По результатам калибровочной сессии оценивающее лицо проводит встречи с оцениваемым лицом и предоставляет обратную связь о результатах итоговой оценки.

Также утверждена сами Методика формирования рейтинга педагогов организаций образования, которая состоит из показателей индивидуальной и коллективной эффективности.

Индивидуальная эффективность педагога — это совокупная оценка профессиональных результатов педагога, отражающая уровень его предметных знаний, качество преподавания, активность и успешность в профессиональных и научных мероприятиях, влияние на образовательные достижения обучающихся.

Коллективная эффективность — это показатель результативности работы педагогического коллектива, отражающий достижения образовательной организации или региона в национальных и международных системах оценки качества образования.

Показатели индивидуальной эффективности включают достижения педагога и его обучающихся/воспитанников.

Индивидуальная эффективность:

уровень предметных знаний педагога по итогам оценки знаний педагога (ОЗП);

среднее арифметическое значение по показателю "Качество преподавания" (проведения, организации) на Платформе;

показатель стабильности и результативности участия педагога в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований, повышении квалификации, методической и исследовательской деятельности, обобщении и трансляции опыта при наличии;

размер эффекта качества знаний/освоения образовательной программы/сформированности навыков у детей с ограниченными возможностями;

показатель стабильности и результативности участия обучающихся/воспитанников в конкурсах или олимпиадах, или соревнованиях в соответствии с Перечнем (далее – конкурс обучающихся/воспитанников) при наличии (за исключением педагогов организаций специального образования).

Достижения педагога:

уровень предметных знаний педагога по итогам ОЗП;

среднее арифметическое значение по показателю "Качество преподавания" (проведения, организации) на Платформе;

показатель стабильности и результативности участия педагога в профессиональных конкурсах и мероприятиях, повышении квалификации.

Достижения обучающихся/воспитанников:

размер эффекта качества знаний;

Коллективная эффективность:

достижения организации образования в национальных системах оценки качества образования при наличии (за исключением педагогов организаций дополнительного образования):

- для дошкольных организаций и специальных организаций образования результаты прохождения государственной аттестации;

- для организаций среднего образования результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся, единого национального тестирования, Programme for International Student Assessment (PISA) -based Test for Schools, доля выпускников имеющих знак «Алтын белгі», доля выпускников, поступивших на государственный заказ в организации технического и профессионального, послесреднего образования и на грант организации высшего и послевузовского образования, результаты прохождения государственной аттестации при наличии;

- для организаций технического и профессионального, послесреднего образования доля выпускников, поступивших на грант в организации высшего и послевузовского образования, трудоустроенных, начавших предпринимательскую деятельность после завершения обучения, результаты прохождения государственной аттестации.

Расчет итогового балла рейтинга педагога производится по следующему алгоритму:

стандартизация данных - приведение исходных данных к единой шкале для корректного сравнения;

факторный анализ Principal Component Analysis (PCA) - выделение ключевых факторов, влияющих на итоговый результат, и определение удельного веса каждого критерия;

расчет итогового балла рейтинга.

Кроме того, утверждена Методика формирования рейтинга руководителей организаций образования.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.

